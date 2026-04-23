Voor Max Verstappen en het team van Red Bull Racing staat een cruciale maand voor de deur. In mei moeten ze scoren in Miami en Canada om de concurrentie nog in het zicht te houden. Ze lijken een groot updatepakket mee te nemen, en die testten ze gisteren al uit tijdens een filmdag op Silverstone.

Red Bull heeft een rampzalige start van het seizoen achter de rug. In Australië, China en Japan konden ze zich niet mengen in de strijd om de zeges, en de achterstand op Mercedes, Ferrari en McLaren is zeer groot. De druk is groot, en er gingen in de afgelopen weken al geruchten rond over een groot updatepakket.

Wat heeft Red Bull aangepast?

Gisteren kwam het team van Red Bull Racing in actie op het circuit van Silverstone tijdens een filmdag. Max Verstappen nam daar plaats achter het stuur van de RB22, en op de eerste foto's en video's die uitlekten was te zien dat er veel veranderingen zijn doorgevoerd aan de auto.

Op de foto's is te zien dat onder meer de sidepods een iets andere vorm hebben dan dat ze hadden in de Grand Prix van Japan. Daarnaast valt ook op dat er aan de voorvleugel een aantal kleine veranderingen zijn doorgevoerd. Daar zijn er meer elementen aan de wing-end plates te zien, wat niet het geval was in de eerste races.

Op één van de foto's is ook te zien dat Verstappen de achtervleugel opende, en ook daar lijken de nodige veranderingen te zijn doorgevoerd. Het lijkt er niet op dat ze niet de kant van de Macarena-vleugel van Ferrari op zijn gegaan.

Updates voor Miami?

Het lijkt er sterk op dat dit de updates zijn die Red Bull zal meenemen naar de Grand Prix van Miami. Red Bull kon tijdens de filmdagen rijden met de nieuwe onderdelen, maar door de regels van de FIA is het niet zo dat ze een filmdag kunnen gebruiken als een verkapte testdag. Wel kunnen ze de nodige data verzamelen, wat ze alvast een voorsprong geeft.