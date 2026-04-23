Verstappen test gloednieuwe updates van Red Bull

Voor Max Verstappen en het team van Red Bull Racing staat een cruciale maand voor de deur. In mei moeten ze scoren in Miami en Canada om de concurrentie nog in het zicht te houden. Ze lijken een groot updatepakket mee te nemen, en die testten ze gisteren al uit tijdens een filmdag op Silverstone.

Red Bull heeft een rampzalige start van het seizoen achter de rug. In Australië, China en Japan konden ze zich niet mengen in de strijd om de zeges, en de achterstand op Mercedes, Ferrari en McLaren is zeer groot. De druk is groot, en er gingen in de afgelopen weken al geruchten rond over een groot updatepakket. 

Wat heeft Red Bull aangepast?

Gisteren kwam het team van Red Bull Racing in actie op het circuit van Silverstone tijdens een filmdag. Max Verstappen nam daar plaats achter het stuur van de RB22, en op de eerste foto's en video's die uitlekten was te zien dat er veel veranderingen zijn doorgevoerd aan de auto.

Op de foto's is te zien dat onder meer de sidepods een iets andere vorm hebben dan dat ze hadden in de Grand Prix van Japan. Daarnaast valt ook op dat er aan de voorvleugel een aantal kleine veranderingen zijn doorgevoerd. Daar zijn er meer elementen aan de wing-end plates te zien, wat niet het geval was in de eerste races.

Op één van de foto's is ook te zien dat Verstappen de achtervleugel opende, en ook daar lijken de nodige veranderingen te zijn doorgevoerd. Het lijkt er niet op dat ze niet de kant van de Macarena-vleugel van Ferrari op zijn gegaan. 

Updates voor Miami?

Het lijkt er sterk op dat dit de updates zijn die Red Bull zal meenemen naar de Grand Prix van Miami. Red Bull kon tijdens de filmdagen rijden met de nieuwe onderdelen, maar door de regels van de FIA is het niet zo dat ze een filmdag kunnen gebruiken als een verkapte testdag. Wel kunnen ze de nodige data verzamelen, wat ze alvast een voorsprong geeft.

Larry Perkins

Posts: 64.489

[i] "Verstappen test gloednieuwe updates van Red Bull." [/i]

Eigenlijk was het de bedoeling dat Verstappen ook oude updates zou testen, maar meneer koos ervoor om alleen nieuwe updates te testen en daarna zo snel mogelijk naar huis te vliegen...

  • 23 apr 2026 - 08:36
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Red Bull Racing
