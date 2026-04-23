Coulthard waarschuwt Antonelli: "Je moet er keihard voor vechten"

David Coulthard denkt dat Andrea Kimi Antonelli wereldkampioen kan worden dit seizoen, maar dan moet hij wel zijn teamgenoot George Russell van zich af weten te houden. Het is nog maar het tweede seizoen van de Italiaan in de Formule 1, maar hij maakt nu al kans op de titel.

Aan de start van het seizoen van Antonelli ligt het in ieder geval niet. De jonge coureur is erg goed begonnen en na drie races staat hij bovenaan. Hij wist twee keer te winnen en zijn teamgenoot Russell maar een keer. Antonelli staat momenteel bovenaan met 72 punten en staat daarmee negen punten los van zijn teamgenoot. 

Jongste leider ooit

De jonge Italiaan is de jongste leider in het wereldkampioenschap ooit. Met zijn negentien jaar is er maar één coureur die jonger is en dat is rookie Arvid Lindblad. De resultaten van Antonelli zijn verschrikkelijk goed, want hij is nog niet buiten de top twee geëindigd met zijn razendsnelle Mercedes.

Zelf geeft Mercedes Antonelli evenveel kans om de titel te winnen als Russell, dus de twee coureurs moeten het echt zelf uitvechten. Na de eerste drie races is Antonelli daar het sterkste uitgekomen, maar Coulthard vraagt zich af of de jonge Mercedes-coureur dit kan volhouden. 

'Laten we afwachten'

Coulthard wil nog niets zeggen over de kansen van de jonge Italiaan, zo vertelt hij tegenover Servus TV. "Zo voelt het niet helemaal. Ze hebben er veel tijd in geïnvesteerd en een lange periode van tegenslag gehad. Laten we Miami afwachten, dan begrijpen we misschien beter hoe de technologie zich ontwikkelt."

Toch weet hij zeker dat Antonelli wereldkampioen kan worden, maar daar moet hij wel wat voor gaan doen. "Natuurlijk kan hij wereldkampioen worden. Als je een winnende auto hebt, kan bijna alleen George Russell in de buurt komen. Hij moet er keihard voor vechten." Meer mensen in de Formule 1 denken dat het verstandig is om nog even af te wachten. Zo noemde Fred Vasseur het een compleet ander kampioenschap vanaf Miami. 3 mei gaat de Grand Prix van Miami weer van start.

F1 Nieuws David Coulthard Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB David Coulthard
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 27 maa 1971 (55)
  • Geb. plaats Twynholm, Kirkcudbrightshire, Scotland, UK, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,82 m
Bekijk volledig profiel

