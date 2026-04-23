David Coulthard denkt dat Andrea Kimi Antonelli wereldkampioen kan worden dit seizoen, maar dan moet hij wel zijn teamgenoot George Russell van zich af weten te houden. Het is nog maar het tweede seizoen van de Italiaan in de Formule 1, maar hij maakt nu al kans op de titel.

Aan de start van het seizoen van Antonelli ligt het in ieder geval niet. De jonge coureur is erg goed begonnen en na drie races staat hij bovenaan. Hij wist twee keer te winnen en zijn teamgenoot Russell maar een keer. Antonelli staat momenteel bovenaan met 72 punten en staat daarmee negen punten los van zijn teamgenoot.

Jongste leider ooit

De jonge Italiaan is de jongste leider in het wereldkampioenschap ooit. Met zijn negentien jaar is er maar één coureur die jonger is en dat is rookie Arvid Lindblad. De resultaten van Antonelli zijn verschrikkelijk goed, want hij is nog niet buiten de top twee geëindigd met zijn razendsnelle Mercedes.

Zelf geeft Mercedes Antonelli evenveel kans om de titel te winnen als Russell, dus de twee coureurs moeten het echt zelf uitvechten. Na de eerste drie races is Antonelli daar het sterkste uitgekomen, maar Coulthard vraagt zich af of de jonge Mercedes-coureur dit kan volhouden.

'Laten we afwachten'

Coulthard wil nog niets zeggen over de kansen van de jonge Italiaan, zo vertelt hij tegenover Servus TV. "Zo voelt het niet helemaal. Ze hebben er veel tijd in geïnvesteerd en een lange periode van tegenslag gehad. Laten we Miami afwachten, dan begrijpen we misschien beter hoe de technologie zich ontwikkelt."

Toch weet hij zeker dat Antonelli wereldkampioen kan worden, maar daar moet hij wel wat voor gaan doen. "Natuurlijk kan hij wereldkampioen worden. Als je een winnende auto hebt, kan bijna alleen George Russell in de buurt komen. Hij moet er keihard voor vechten." Meer mensen in de Formule 1 denken dat het verstandig is om nog even af te wachten. Zo noemde Fred Vasseur het een compleet ander kampioenschap vanaf Miami. 3 mei gaat de Grand Prix van Miami weer van start.