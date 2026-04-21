Het team van Red Bull Racing zal na volgend jaar afscheid moeten nemen van Gianpiero Lambiase, de race-engineer van Max Verstappen. Het is een pijnlijk vertrek, want de engineer maakt de overstap naar McLaren. Volgens David Coulthard gaat er nu een moment komen waarop Red Bull Lambiase de toegang gaat ontzeggen tot delen van de fabriek.

Red Bull heeft in de afgelopen jaren al afscheid genomen van meerdere belangrijke namen. Zo verlieten Jonathan Wheatley, Adrian Newey en Rob Marshall het team, en werd teambaas Christian Horner ontslagen. Het vertrek van Lambiase is nog pijnlijker, omdat hij gold als een vertrouweling van Verstappen. Ze beschouwen elkaar als vrienden, en eerder stelde Verstappen dat hij zou stoppen als Lambiase stopt.

Wat betekent dit voor Lambiase?

Ook oud-coureur David Coulthard beaamt dat dit een tik is voor Red Bull. In de podcast Up To Speed legt de Schot uit dat er een moment komt dat Red Bull moet ingrijpen: "Natuurlijk is één van de lastigste momenten voor Red Bull dat hij aan het einde van het jaar niet de fabriek uit kan lopen met een laptop vol data. Wat er in je hoofd zit, mag je wel meenemen."

Het is een gebruikelijke procedure, want teams willen niet dat personeel gevoelige informatie meeneemt naar de concurrentie: "Er komt dus een punt waarop ze zeggen: 'Luister, je kunt niet echt meer aan deze auto werken, of je mag niet meer betrokken zijn bij de discussies over ontwikkelingen voor 2027 en daarna.' Dat wordt dus echt een ongemakkelijk scenario."

'Ik mocht bepaalde delen van de fabriek niet in'

Voor Coulthard is dit een bekende situatie. Hij wist naar het moment toen hij van Williams overstapte naar McLaren: "Ik heb dat zelf meegemaakt als coureur. Eind 1995 had ik al getekend bij McLaren en je werkt je raceweekenden nog steeds op een normale manier af. Maar ik mocht op de fabriek van Williams bepaalde afdelingen niet meer betreden. Dat is begrijpelijk, omdat ik naar een ander team vertrok. Het begint de relatie gewoon aan te tasten en je maakt een beetje een compromis."