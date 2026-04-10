Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

Max Verstappen gebruikt de aprilbreak in het Formule 1-seizoen nuttig. Hij is bezig met de voorbereidingen op zijn Nürburgring-avontuur, bezocht zijn eigen raceteam in Frankrijk en brengt veel tijd met vrienden en familie door. Zijn peperdure privéjacht heeft gisteren ook de haven van Monaco verlaten, maar hij zat zelf niet aan boord.

De boot met de naam Unleash the Lion verliet gisteren de haven van Monaco, en arriveerde aan het einde van de middag in het Italiaanse Viareggio. Het klinkt als een gezellig weekenduitstapje van de familie Verstappen, maar de kans is klein dat ze echt met de picknickmand en de boot op stap zijn gegaan. Viareggio is namelijk niet zomaar een plek, het is de plek waar Verstappens boot vandaan komt. De Unleash the Lion ligt sinds gisteravond voor anker in een uithoekje van de haven, vlakbij de scheepswerf van het Overmarine-merk Mangusta.

Het is de plek waar Verstappens boot vandaan komt, en het lijkt er dus op dat de boot een onderhoudsbeurt krijgt. Dit is ook logisch, aangezien de boot een aantal maanden stil heeft gelegen in de haven van Monaco en het steeds warmer en warmer begint te worden. Mochten ze weer op avontuur gaan met de boot, dan moet deze vanzelfsprekend in goede staat zijn.

Verstappen niet aan boord

Dat Verstappen zelf niet aan boord was bij de overtocht naar Viareggio, kan met zekerheid worden gezegd. Op het moment dat het privéjacht voor anker ging, zat Verstappen gezellig te gamen met zijn vrienden. Deze avonturen waren te volgen via een livestream op Twitch, waarop duidelijk te zien was dat Verstappen in zijn eigen huis zat. Waarschijnlijk zal Verstappen later dit jaar weer wat vaartochtjes gaan maken met vrienden en familie.

Hoe bijzonder is deze boot?

Verstappen is sinds vorig jaar de trotse eigenaar van een 33 meter lang superjacht dat dus luistert naar de veelzeggende naam 'Unleash the Lion'. Het is een verwijzing naar Verstappens slogan, die ook terugkomt in de naam van zijn privévliegtuig en op zijn merchandise. Naar schatting hing er een prijskaartje van ongeveer twaalf miljoen dollar aan de boot. In de afgelopen maanden lag de boot stil, maar gisteren liet het grijze megajacht zich dus weer zien op de internationale wateren.

