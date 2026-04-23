McLaren-CEO Zak Brown heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen fan is van het principe van meerdere F1-teams met dezelfde eigenaar. In de afgelopen jaren richtte hij zijn pijlen vooral op Red Bull, maar nu er geruchten rondgaan over Mercedes dat aandelen in Alpine wil kopen, blijft hij kritisch.

In de afgelopen maanden gingen er veel geruchten rond over het team van Alpine. De Amerikaanse investeringsmaatschappij Otro Capital wil hun aandeel van 24 procent van de hand doen, en het is geen geheim dat Mercedes en teambaas Toto Wolff interesse hebben in deze aandelen. Dat zou betekenen dat Mercedes, en Wolff, de eigenaar worden van meerdere teams, wat tegen het zere been van Brown is.

Brown sprak deze week met de internationale media, en ook deze zaak kwam aan bod: "Mijn mening is niet veranderd. Ik denk dat we zo snel mogelijk af moeten van A- en B-teams. Dat is gewoon geen gezonde situatie. Teams moeten zo onafhankelijk mogelijk opereren. Gebeurt dat niet, dan denk ik dat de fans daardoor eerder afhaken dan door welke andere reden dan ook."

Sportieve gevolgen

Brown bracht de zaak enkele jaren geleden al ter sprake toen hij dacht dat Red Bull en Racing Bulls voor een onsportieve situatie zorgden: "We hebben gezien dat Daniel Ricciardo de snelste rondetijd van ons afpakte, om een ander team te helpen."

De Amerikaan wijst ook naar andere teams: "Daarnaast zie dat ook bij Ferrari en Haas personeelsleden worden uitgewisseld. Terwijl wij vaak lang moeten wachten of financiële deals moeten sluiten, wat dan weer invloed heeft op ons budget. Dat is niet eerlijk en geeft anderen een financieel en sportief voordeel. Vergelijk het met twee Premier League-teams met dezelfde eigenaar. Ze spelen tegen elkaar op de slotdag en een van de teams dreigt te degraderen als het verliest. Dan weet je wat er gaat gebeuren."

Wat doet Brown?

Brown blijft het onderwerp op de agenda plaatsen, en stelt dat hij er vorig jaar weer met de FIA over heeft gesproken: "Het wordt goed in de gaten gehouden. Ik ben ook blij om te zien dat de auto's van Red Bull en Racing Bulls niet op elkaar lijken dit jaar. Laurent Mekies is er heel open en transparant over. Het is logisch dat zulke samenwerkingen ooit hebben bestaan. Maar in deze tijd nog meer van dit soort deals maken, dat lijkt me fout."