user icon
icon

Brown maakt zich zorgen over ambities van Mercedes en Wolff

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren-CEO Zak Brown heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen fan is van het principe van meerdere F1-teams met dezelfde eigenaar. In de afgelopen jaren richtte hij zijn pijlen vooral op Red Bull, maar nu er geruchten rondgaan over Mercedes dat aandelen in Alpine wil kopen, blijft hij kritisch.

In de afgelopen maanden gingen er veel geruchten rond over het team van Alpine. De Amerikaanse investeringsmaatschappij Otro Capital wil hun aandeel van 24 procent van de hand doen, en het is geen geheim dat Mercedes en teambaas Toto Wolff interesse hebben in deze aandelen. Dat zou betekenen dat Mercedes, en Wolff, de eigenaar worden van meerdere teams, wat tegen het zere been van Brown is.

Meer over Mercedes 'Wolff denkt serieus na over stoppen als Mercedes-teambaas'

'Wolff denkt serieus na over stoppen als Mercedes-teambaas'

20 apr
 FIA grijpt in en verbiedt motortruc van Red Bull en Mercedes

FIA grijpt in en verbiedt motortruc van Red Bull en Mercedes

14 apr

Brown sprak deze week met de internationale media, en ook deze zaak kwam aan bod: "Mijn mening is niet veranderd. Ik denk dat we zo snel mogelijk af moeten van A- en B-teams. Dat is gewoon geen gezonde situatie. Teams moeten zo onafhankelijk mogelijk opereren. Gebeurt dat niet, dan denk ik dat de fans daardoor eerder afhaken dan door welke andere reden dan ook."

Sportieve gevolgen

Brown bracht de zaak enkele jaren geleden al ter sprake toen hij dacht dat Red Bull en Racing Bulls voor een onsportieve situatie zorgden: "We hebben gezien dat Daniel Ricciardo de snelste rondetijd van ons afpakte, om een ander team te helpen."

De Amerikaan wijst ook naar andere teams: "Daarnaast zie dat ook bij Ferrari en Haas personeelsleden worden uitgewisseld. Terwijl wij vaak lang moeten wachten of financiële deals moeten sluiten, wat dan weer invloed heeft op ons budget. Dat is niet eerlijk en geeft anderen een financieel en sportief voordeel. Vergelijk het met twee Premier League-teams met dezelfde eigenaar. Ze spelen tegen elkaar op de slotdag en een van de teams dreigt te degraderen als het verliest. Dan weet je wat er gaat gebeuren."

Wat doet Brown?

Brown blijft het onderwerp op de agenda plaatsen, en stelt dat hij er vorig jaar weer met de FIA over heeft gesproken: "Het wordt goed in de gaten gehouden. Ik ben ook blij om te zien dat de auto's van Red Bull en Racing Bulls niet op elkaar lijken dit jaar. Laurent Mekies is er heel open en transparant over. Het is logisch dat zulke samenwerkingen ooit hebben bestaan. Maar in deze tijd nog meer van dit soort deals maken, dat lijkt me fout."

F1 Nieuws Toto Wolff Zak Brown Mercedes McLaren

Reacties (0)

Login om te reageren

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar