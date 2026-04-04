Max Verstappen benut zijn onverwachte vrije maand optimaal. De Nederlander maakte donderdag bekend dat hij op 18 en 19 april deelneemt aan de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring — een nieuwe stap in zijn groeiende GT-avontuur.

Waar anderen even gas terugnemen, kiest Verstappen er dus voor om extra kilometers te maken op de beruchte Nordschleife. En dat blijft niet onopgemerkt in de autosportwereld.

‘Dit is gewoon absurd goed’

Onder meer Jeroen Bleekemolen kijkt met grote ogen naar wat Verstappen de voorbije weken heeft laten zien in de GT3-wagens. Volgens de Nederlander is het niveau dat de Red Bull-coureur aantikt ronduit uitzonderlijk.

“Wat hij daar doet, is eigenlijk niet normaal”, klinkt het bewonderend in de F1-podcast van de NOS. “Hij start zo’n race, rijdt meteen weg met de top en in zijn laatste stint is hij gewoon opnieuw de snelste van allemaal. Dat is echt bizar om te zien.”

Toch liggen er ook nieuwe uitdagingen op de loer voor Verstappen. In tegenstelling tot de Formule 1 moet hij het werk delen met teamgenoten. “Je moet samenwerken en compromissen sluiten over bijvoorbeeld de setup”, legt Bleekemolen uit. “Dat is iets waar hij in de F1 nauwelijks mee bezig is.”

‘Hij doet dit er gewoon even bij’

Ook Richard Verschoor is onder de indruk, al plaatst hij de prestaties van Verstappen in perspectief. De voorbereiding speelt volgens hem een belangrijke rol in het succes van de viervoudig wereldkampioen.

“Hij heeft hier enorm veel tijd in gestoken, met tests in verschillende auto’s om de juiste keuze te maken”, klinkt het. “Maar alsnog: dat hij dit naast zijn Formule 1-programma doet, is echt indrukwekkend. Hij runt ook nog eens een simraceteam, dit doet hij er gewoon even bij.”

Volgens Bleekemolen is de conclusie dan ook simpel. “Hij is gewoon een echte racefanaat. Je kunt hem gerust een racejunk noemen”, stelt hij. “Dit is iets wat hij al heel lang wil, en nu gaat hij er eindelijk vol voor.”

Met zijn deelname aan de kwalificatieraces zet Verstappen een nieuwe stap richting zijn ultieme doel: de 24 uur van de Nürburgring. En als zijn recente prestaties een indicatie zijn, komt hij daar allesbehalve als figurant aan de start.