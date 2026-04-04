'Racejunk' Verstappen zorgt voor verbijstering: "Echt absurd"

'Racejunk' Verstappen zorgt voor verbijstering: "Echt absurd"

Max Verstappen benut zijn onverwachte vrije maand optimaal. De Nederlander maakte donderdag bekend dat hij op 18 en 19 april deelneemt aan de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring — een nieuwe stap in zijn groeiende GT-avontuur.

Waar anderen even gas terugnemen, kiest Verstappen er dus voor om extra kilometers te maken op de beruchte Nordschleife. En dat blijft niet onopgemerkt in de autosportwereld.

Meer over Max Verstappen Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

4 apr
 Windsor verwacht vertrek Verstappen: "Hij kan zijn kwaliteiten niet meer benutten"

Windsor verwacht vertrek Verstappen: "Hij kan zijn kwaliteiten niet meer benutten"

2 apr

‘Dit is gewoon absurd goed’

Onder meer Jeroen Bleekemolen kijkt met grote ogen naar wat Verstappen de voorbije weken heeft laten zien in de GT3-wagens. Volgens de Nederlander is het niveau dat de Red Bull-coureur aantikt ronduit uitzonderlijk.

“Wat hij daar doet, is eigenlijk niet normaal”, klinkt het bewonderend in de F1-podcast van de NOS. “Hij start zo’n race, rijdt meteen weg met de top en in zijn laatste stint is hij gewoon opnieuw de snelste van allemaal. Dat is echt bizar om te zien.”

Toch liggen er ook nieuwe uitdagingen op de loer voor Verstappen. In tegenstelling tot de Formule 1 moet hij het werk delen met teamgenoten. “Je moet samenwerken en compromissen sluiten over bijvoorbeeld de setup”, legt Bleekemolen uit. “Dat is iets waar hij in de F1 nauwelijks mee bezig is.”

‘Hij doet dit er gewoon even bij’

Ook Richard Verschoor is onder de indruk, al plaatst hij de prestaties van Verstappen in perspectief. De voorbereiding speelt volgens hem een belangrijke rol in het succes van de viervoudig wereldkampioen.

“Hij heeft hier enorm veel tijd in gestoken, met tests in verschillende auto’s om de juiste keuze te maken”, klinkt het. “Maar alsnog: dat hij dit naast zijn Formule 1-programma doet, is echt indrukwekkend. Hij runt ook nog eens een simraceteam, dit doet hij er gewoon even bij.”

Volgens Bleekemolen is de conclusie dan ook simpel. “Hij is gewoon een echte racefanaat. Je kunt hem gerust een racejunk noemen”, stelt hij. “Dit is iets wat hij al heel lang wil, en nu gaat hij er eindelijk vol voor.”

Met zijn deelname aan de kwalificatieraces zet Verstappen een nieuwe stap richting zijn ultieme doel: de 24 uur van de Nürburgring. En als zijn recente prestaties een indicatie zijn, komt hij daar allesbehalve als figurant aan de start.

StevenQ

Posts: 10.392

  • Larry Perkins

    Posts: 64.127

    Zie een oeuvre award aankomen...

    Jan Lammers is zijn smoking al aan het strijken.

    • + 2
    • 4 apr 2026 - 09:31
  • Regenrace

    Posts: 2.555

    Dat gezeik dat ie de kalender te lang vindt en daardoor te veel van huis is, komt daarmee wel in een ander licht te staan.

    • + 6
    • 4 apr 2026 - 09:45
    • WickieDeViking

      Posts: 938

      Ja en nee.

      • + 7
      • 4 apr 2026 - 10:07
    • StevenQ

      Posts: 10.392

      Dat zegt hij ook niet voor zichzelf maar meer voor de monteurs en engineers waarvan velen ook een gezin hebben

      • + 32
      • 4 apr 2026 - 10:40
    • Golf-GTI

      Posts: 1.692

      Dit is wel een thuiswedstrijd, het gaat vooral om het vele reizen….

      • + 6
      • 4 apr 2026 - 11:08
    • Tony

      Posts: 1.610

      Max in een interview in 2024.
      Ik ben nu nog vrij jong, maar ik ga dit op deze manier niet nog tien jaar doen. Deze situatie is niet houdbaar. Ik hou van racen en ik doe het veel en graag, maar je bent wel heel veel onderweg en er wordt wel heel veel van je gevraagd. Dat is voor nu prima, maar op een gegeven moment wordt het gewoon teveel. Uiteindelijk is dit (het aantal F1-races, red.) een beslissing van de Formule 1 zelf, maar als coureurs hun carrière willen inkorten omdat het anders teveel wordt, dan zegt dat alles. Dit is gekkenwerk.

      En een interview uit 2022:
      Vooral omdat er teveel races zijn en omdat ik te vaak weg ben van huis.

      Best vaak het woordje ik van de barmhartige Max.

      • + 12
      • 4 apr 2026 - 11:34
    • WickieDeViking

      Posts: 938

      Er is een verschil tussen het rond de wereld reizen om 24 races te doen en bijna naast de deur regelmatig te racen.

      Je ziet ook dat hij bijvoorbeeld bij de NLS races veel minder tijd doorbrengt op het circuit zelf dan in een F1 weekend en alles wat daaromheen nog bij komt kijken.

      • + 10
      • 4 apr 2026 - 11:43
    • snailer

      Posts: 32.295

      Bij regenrace regent het overal. ook in zijn broek. Van ellende.

      Wees blij man! De gehate Verstappen is bezig met uit de F1 te vertrekken. Dan hebben jou favorieten er geen last meer van.


      Overigens. Heb je wel eens van hobby gehoord? Of is jou hobby thuis zitten en hier zeiken?

      • + 19
      • 4 apr 2026 - 12:10
    • Nomar

      Posts: 856

      We hebben weer last van zure regen.

      • + 4
      • 4 apr 2026 - 12:14
    • Larry Perkins

      Posts: 64.127

      Wat @WickieDeViking zegt plus dat hij bij het GT3-racen veel en veel minder verplichtingen heeft, Max kan dat meer zelf invullen, dat is niet alleen fysiek maar ook mentaal een groot verschil...

      • + 8
      • 4 apr 2026 - 13:32
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.270

      Het kán inderdaad tegenstrijdig zijn als Verstappen expliciet zou noemen dat hij de F1 kalender te lang vind omdat hij daardoor minder (letterlijk) thuis kan zijn bij vrienden en familie. Als je dan bewust in vrije tijd andere activiteiten gaat doen dan, dan ja, dan is dat tegenstrijdig.

      Wat wel belangrijk is, is dat het soort belasting anders is. De F1 is niet alleen racen, maar er komt een hele rompslomp bij wat je moet doen. Bij GT3 is dit minder.

      Tot slot. Op basis van interviews, docu’s etc lijkt Max wel een erg individualistisch leven te leiden. Dus niet perse egocentrisch , maar wel sterk gericht op ‘ik doe wat ik wil, ik doe wat ik leuk vind, ik deel mijn tijd in, ik doe iets enkel op mijn voorwaarden’ etc.

      • + 5
      • 4 apr 2026 - 13:43
    • Regenrace

      Posts: 2.555

      In principe zal ik nooit reageren op reaguurders die anderen de maat nemen. Ik veeg er m'n kont mee af, en dat vind ik eigenlijk al te veel eer.
      Maar soms is 't zo grappig, dat ik het eigenlijk niet kan laten liggen. Zo heb vanmiddag 4 uur getennist (de voorjaarscompetitie is weer begonnen), en ik lees van ene snailer: "Heb je wel eens van hobby gehoord? Of is jou hobby thuis zitten en hier zeiken?"
      Het grappige is dat die snailer 32.290 posts op zijn naam heeft - ikzelf maar 2.554, ofwel nog geen 10% van die mafklapper. Komt mijn punt een beetje over?

      • + 4
      • 4 apr 2026 - 19:14
    • Larry Perkins

      Posts: 64.127

      Ik lees het al: Vrienden voor het leven., en dat nog wel op Stille Zaterdag...

      • + 6
      • 4 apr 2026 - 19:30
    • snailer

      Posts: 32.295

      Veeg jij maar lekker door. Heb je nodig met die complete regen aan gezeik.

      @schumacher. Heb ooit zelf in het zelfde schuitje gezeten. Reisde de hele wereld af voor mijn werk. Zo erg dat ik nog steeds een bloedhekel Heb aan in hotels zitten en restaurants nog steeds een bloedhekel.

      Ik ben er toen mee gestopt. Maar dat wil niet zeggen dat ik daarna braaf thuis bleef zitten. Hobby kost tijd. En meestal heeft een paar niet de zelfde hobby's. Maar als je 24 weekenden weg bent van huis, dan schiet de hobby er volledig bij in. Dan ontstaat verschraling.

      Het is niet het zelfde.

      • + 4
      • 5 apr 2026 - 07:45
    • WickieDeViking

      Posts: 938

      Michael probeert de negativiteit richting Verstappen steeds mooi te verpakken door "het lijkt" te zeggen, zodat hij zich eronderuit kan praten wanneer iemand het tegendeel bewijst met feiten

      Deed hij namelijk ook al in een ander draadje. Te doorzichtig.😂

      • + 4
      • 5 apr 2026 - 08:58
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.270

      @Snailer

      Die insteek snap ik heel goed ja! Fair enough!

      @Wickie

      Waar is de inhoud nou heen?

      • + 1
      • 5 apr 2026 - 15:53
    • WickieDeViking

      Posts: 938

      Ik constateer gewoon iets. Dat is genoeg inhoud. :)

      • + 2
      • 5 apr 2026 - 16:08
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.270

      Haha! Hij is leuk!

      • + 0
      • 5 apr 2026 - 17:59
    • WickieDeViking

      Posts: 938

      Dank u, Dank u.

      • + 0
      • 5 apr 2026 - 20:24
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.924

    De enige Nederlandsche analist die weet waar hij over praat is Jeroen Bleekemolen.
    Die heeft zowat alles gewonnen wat er te winnen was in alle klasse's.....behalve F1

    • + 6
    • 4 apr 2026 - 10:26
    • Pietje Bell

      Posts: 34.153

      De enige? Jeroen is goed, maar ik vind Ho-Pin Tung een klap beter.
      De beste analist die er rondloopt.

      • + 11
      • 4 apr 2026 - 10:35
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.924

      Jeroen reedt 15 jaar geleden iedereen op 'n hoop.
      Mijn reactie ging daarover.

      Jeroen Bleekemolen was 'n begrip in de autosport wereld.

      • + 6
      • 4 apr 2026 - 11:44
    • Pietje Bell

      Posts: 34.153

      Jij schreef:

      "De enige Nederlandsche analist die weet waar hij over praat is Jeroen Bleekemolen."

      Waarop ik reageerde met :
      "De enige? Jeroen is goed, maar ik vind Ho-Pin Tung een klap beter.
      De beste analist die er rondloopt."

      Nu zeg je:

      "Jeroen reedt 15 jaar geleden iedereen op 'n hoop.
      Mijn reactie ging daarover."



      Hm, oké.

      • + 2
      • 4 apr 2026 - 11:52
    • Larry Perkins

      Posts: 64.127

      Louis van Gaal zou de F1 moeten gaan doen, hij heeft overal de beste kijk op en zou zelfs de beste minister-president en koning tegelijk zijn, dat vertelde Louis me tenminste...

      • + 3
      • 4 apr 2026 - 13:35
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.924

      Het item gaat over de GT.

      Als ik de reacties zo heb gelezen over Max zijn avontuur op de Nürburgring zijn er hier heeeel veel tijgers die de GT nog nooit gezien of gevolgd hebben.

      Dus heb ik het over Jeroen Bleekemolen als analist omdat hij heel veel in de GT heeft gereden....en weet waar hij over praat.

      • + 6
      • 4 apr 2026 - 13:41
    • Pietje Bell

      Posts: 34.153

      Oké @Ouwe. Er stond in jouw eerste bericht niet bij dat jij hem qua
      GT3 races de enige Nederlandse analist vindt die weet waar hij over praat.

      Vind hem een prettig persoon om naar te luisteren en heeft veel verstand van racen, maar als allround analist vind ik Ho-Pin toch beter.

      Correct me if I'm wrong. Max rijdt in GT3 wagens waar dit artikel over gaat.
      Jeroen heeft nooit in GT3 wagens gereden. Heeft veel in LMP1 en LMP2
      wagens gereden en in Porsches in de Porsche Supercup en Porsche
      Carrera Cup, geen GT3 wagens. In de DTM ook niet met GT3 wagens.
      Hij heeft misschien meer verstand van GT3 races dan Ho-Pin, dat weet ik niet, maar niet omdat hij er zelf in gereden heeft.

      • + 0
      • 4 apr 2026 - 15:20
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.924

      Zeker heeft Jeroen Bleekemolen in de GT3 gereden.

      Zoek op internet naar "Heeft Jeroen Bleekemolen GT3 gereden"....en je krijgt 'n hele waslijst.

      • + 2
      • 4 apr 2026 - 15:25
    • Pietje Bell

      Posts: 34.153

      Kon die waslijst niet vinden, was zeer summier. Toen maar Chatgpt gevraagd en volgens dit medium heb je helemaal gelijk.
      Ik dacht dat dat geen GT3 wagens waren.

      GT3‑wagens waarin Jeroen Bleekemolen heeft gereden

      Mercedes‑AMG SLS AMG GT3 Nürburgring 24h, Gulf 12h
      Mercedes‑AMG GT3 IMSA WeatherTech, diverse endurance
      Porsche 911 GT3 R GT World Challenge, 24h race
      Ferrari 458 Italia GT3 Blancpain/SRO sprint & endurance
      Lamborghini Huracán GT3 Blancpain/SRO race
      Lamborghini Gallardo GT3 Blancpain sprint series
      Audi R8 LMS GT3 24h Nürburgring

      • + 1
      • 4 apr 2026 - 16:11
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.924

      Ik heb Jeroen verschillende keren zien rijden.
      Net als zijn vader 'n toffe vent.

      • + 2
      • 4 apr 2026 - 16:23
    • Larry Perkins

      Posts: 64.127

      Oké, maar hoe vertel ik Louis van Gaal nou dat hij toch NIET nodig is?
      Hij zal zacht gezegd 'not amused' zijn en jullie kennen zijn verbaal geweld...

      • + 1
      • 4 apr 2026 - 18:45
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.924

      Jeroen heeft zelfs nog in de A1 GP gereden
      Dat team was van Jan Lammers en hij had ruzie gekregen met Jos Verstappen waardoor Jeroen in mocht stappen.
      Dat was op Zandvoort.

      • + 0
      • 5 apr 2026 - 10:05
    • Tony

      Posts: 1.610

      Jos had ruzie? Dat geloof ik niet!

      Was toen wel een goede zet van Lammers, want Bleekemolen lag niet alleen goed bij het publiek, maar de resultaten waren ook zeker niet slecht. Ik vind het nog steeds erg jammer dat hij Zandvoort toen niet won.

      • + 1
      • 5 apr 2026 - 17:15
  • Pietje Bell

    Posts: 34.153

    OH???

    RBR Daily
    @RBR_Daily

    🚨 Ferrari, Honda and Audi are expected to get approval for ADUO engine upgrades
    due to their power deficit to Mercedes, as per Motorsport IT

    There are doubts about RBPT getting ADUO as the Red Bull engine is stronger than
    expected performance wise.

    Bron, komt wel van Frnco Nugnes, maar ala:
    F1 | Ferrari si prepara, ma la FIA ufficializzerà l'ADUO dopo il GP di Monaco

    La Scuderia, consapevole di pagare 20-25 cavalli dal motore Mercedes che è l'endotermico di riferimento, ha avviato le modifiche che l'organo di governo definirà solo a inizio giugno, ma per ora non è stato dato alcuno ok in anticipo.
    Franco Nugnes

    Modificato: 3 apr 2026, 19:28

    • + 3
    • 4 apr 2026 - 11:00
    • Larry Perkins

      Posts: 64.127

      Automatisch vertaald vanuit het Engels/Italiaans.

      ああ???

      RBRデイリー
      @RBR_Daily

      🚨 モータースポーツITによると、フェラーリ、ホンダ、アウディはメルセデスに比べてパワー不足があるため、ADUOエンジンアップグレードの承認を受ける見込みです

      RBPTがADOOを獲得できるかどうかは疑問視されています。レッドブルエンジンは性能面で予想以上に強いです。

      出典はFrnco Nugnesよりですが、例えば:
      F1 |フェラーリは準備を進めていますが、FIAはモナコGP後にADUOを公式にする予定です

      スクーデリアは、基準となるメルセデスエンジンの20〜25馬力を消費していることを認識しており、傘下組織が6月初旬まで定義しない変更を開始していますが、現時点では承認はありません。
      フランコ・ヌグネス

      更新日:2026年4月3日 19:28

      • + 0
      • 4 apr 2026 - 13:47
    • Larry Perkins

      Posts: 64.127

      Automatisch vertaald vanuit het Japans.

      OH???

      RBR Daily
      @RBR_Daily

      🚨 Ferrari, Honda en Audi zullen naar verwachting goedkeuring krijgen voor ADUO-motorupgrades vanwege hun vermogenstekort ten opzichte van Mercedes, volgens Motorsport IT

      Er zijn twijfels of RBPT ADUO krijgt, aangezien de Red Bull-motor sterker is dan verwacht qua prestaties.

      Bron, komt wel van Frnco Nugnes, maar ala:
      F1 | Ferrari bereidt zich voor, maar de FIA zal de ADUO officieel maken na de GP van Monaco

      De Scuderia, die zich bewust is van het betalen van 20-25 pk van de Mercedes-motor die de referentie-endotherme is, is begonnen met de veranderingen die de overkoepelende organisatie pas begin juni zal definiëren, maar voorlopig is er nog geen goedkeuring gegeven.
      Franco Nugnes

      Gewijzigd: 3 apr 2026, 19:28

      • + 1
      • 4 apr 2026 - 13:48
  • Pietje Bell

    Posts: 34.153

    Hier staat Max op de NLS te praten met Arda Saatçi, "a new red bull athlete, he ran
    from Berlin to New York in 74 days (3,000 km) and also ran across the entirety of Japan
    in 43 days (also around 3,000 km) thats ~2 marathons per day".

    Video: x.com/formuLau16/status/2040100681445466590

    x.com/maxvcalloway/status/2040187284104864087

    • + 2
    • 4 apr 2026 - 11:20

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
