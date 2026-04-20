Max Verstappen maakte afgelopen weekend weer veel indruk op de Nürburgring Nordschleife. Hij kwam echter niet in actie tijdens de topkwalificatie, waar zijn teamgenoot Lucas Auer de Mercedes-AMG GT3 bestuurde. Volgens Verstappen mocht hij niet kwalificeren, en dat is niet vreemd.

Voorafgaand aan de tweede kwalificatierace op de zondag moesten de teams en coureurs twee kwalificatiesessies afwerken. Vroeg op de ochtend stond de gewone kwalificatie op het programma, waar Verstappen en Auer allebei meters maakten. Een uur later werd de topkwalificatie verreden, waarin er werd gestreden om de pole position. Opvallend genoeg had men besloten dat niet Verstappen, maar Auer deze sessie op zich moest nemen. Hij kwam tot de vijfde tijd, waarna Verstappen een indrukwekkende eerste stint reed in de race.

Wat zegt Verstappen zelf?

Het liefst had Verstappen ook de topkwalificatie voor zijn rekening genomen, zo stelde hij na afloop voor de camera van Viaplay: "Nee, ze wilden me niet in de auto zetten. Ik zei: helemaal prima. Maar het is allemaal goed!" Verstappen zag vanuit de pitbox hoe Auer een aardige tijd reed, maar niet kon tippen aan de verrassende poletijd van Thierry Vermeulen.

Waarom mocht Verstappen niet kwalificeren?

De vraag die blijft hangen, is waarom Verstappen de topkwalificatie niet mocht rijden van zijn team. Winward Racing en Mercedes hebben hier niets over gecommuniceerd, maar het lijkt erop dat het te maken heeft met de Balance of Performance (BoP). Als Verstappen pijlsnelle tijden had neergezet, dan was de kans groot dat ze door de BoP zouden worden getroffen, wat een nadeel kan opleveren voor de 24 uur van de Nürburgring van volgende maand.

Tijdens de race liet Verstappen overigens zien dat de snelheid er wel in zat, en noteerde hij een 08:10.453. Dit kan er echter alsnog voor zorgen dat ze worden getroffen door een nadelige BoP voor de 24 uur van de Nürburgring. De organisatie heeft hier echter nog niets over gecommuniceerd.

Hoe liep het avontuur af?

De race eindigde echter op teleurstellende wijze voor Verstappen en Auer. Aan het einde van Verstappens stint brak de frontsplitter af, waardoor het team lang bezig was met reparatiewerkzaamheden, en ze veel tijd verloren. Auer reed een aantal snelle rondes, maar een topklassering was uit zicht verdwenen.