Max Verstappen liet afgelopen weekend weer zijn visitekaartje achter op de Nürburgring. De Nederlandse coureur vocht in zijn Mercedes-AMG GT3 om de zege, maar zijn team viel uiteindelijk ver terug na problemen. Winward Racing-teambaas Steve Buschmann stond versteld van de acties van Verstappen.

Verstappens teamgenoot Lucas Auer had in de kwalificatie de vijfde tijd genoteerd, waarna de Nederlander de start op zich mocht nemen. Bij de start van de tweede kwalificatierace kwam hij goed weg, won hij een plekje, om vervolgens op de Nordschleife auto na auto in te halen. Het resulteerde in een duel met Christopher Haase waarbij iedereen op het puntje van de stoel zat.

Hoe keek het team naar het duel?

Het genieten geblazen, en bij Winward Racing, dat de auto runt, wist men niet wat ze zagen. Teambaas Buschmann sprak zich uit voor de camera van de NLS: "Je kunt me echt geloven als ik zeg dat het er binnen behoorlijk luid aan toegaat bij zulke acties. Die twee hebben weer heel fair met elkaar gevochten, wat heel goed is. Het is hard, maar eerlijk racen. Dat willen we allemaal zien."

Wat vroeg het team aan Verstappen?

Verstappen en Haase vochten rondenlang een waanzinnig duel uit, waarbij ze elkaar elke keer net goed ruimte gaven. Het was een herhaling van de NLS2-race waarin ze elkaar ook rondenlang opjaagden, al kwam toen Verstappen als winnaar uit de bus.

Bij Winward hadden ze geen zin in brokken, en dat had Buschmann voorafgaand aan de race ook aan Verstappen uitgelegd. Hij stelt dat de viervoudig wereldkampioen zich keurig aan de afspraken heeft gehouden: "We gaven aan Mac door: neem geen risico, doe rustig aan. En daar heeft hij zich ook aan gehouden."

Hoe liep het af?

Uiteindelijk finishte het team ver in het achterveld, omdat ze in de tweede stint tegen problemen met de frontsplitter aanliepen. Het onderdeel kwam los te zitten, waarna ze tientallen minuten bezig waren met reparatiewerkzaamheden. Uiteindelijk wist Auer in de tweede helft van de race nog de nodige plaatsen goed te maken, maar de zege was onmogelijk. Haase en zijn teamgenoten Ben Green en Alexander Sims mochten uiteindelijk het hoogste treetje van het podium betreden.