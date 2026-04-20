user icon
icon

Teambaas volledig verbijsterd door buitenaardse acties Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Max Verstappen liet afgelopen weekend weer zijn visitekaartje achter op de Nürburgring. De Nederlandse coureur vocht in zijn Mercedes-AMG GT3 om de zege, maar zijn team viel uiteindelijk ver terug na problemen. Winward Racing-teambaas Steve Buschmann stond versteld van de acties van Verstappen.

Verstappens teamgenoot Lucas Auer had in de kwalificatie de vijfde tijd genoteerd, waarna de Nederlander de start op zich mocht nemen. Bij de start van de tweede kwalificatierace kwam hij goed weg, won hij een plekje, om vervolgens op de Nordschleife auto na auto in te halen. Het resulteerde in een duel met Christopher Haase waarbij iedereen op het puntje van de stoel zat.

Hoe keek het team naar het duel?

Het genieten geblazen, en bij Winward Racing, dat de auto runt, wist men niet wat ze zagen. Teambaas Buschmann sprak zich uit voor de camera van de NLS: "Je kunt me echt geloven als ik zeg dat het er binnen behoorlijk luid aan toegaat bij zulke acties. Die twee hebben weer heel fair met elkaar gevochten, wat heel goed is. Het is hard, maar eerlijk racen. Dat willen we allemaal zien."

Wat vroeg het team aan Verstappen?

Verstappen en Haase vochten rondenlang een waanzinnig duel uit, waarbij ze elkaar elke keer net goed ruimte gaven. Het was een herhaling van de NLS2-race waarin ze elkaar ook rondenlang opjaagden, al kwam toen Verstappen als winnaar uit de bus.

Bij Winward hadden ze geen zin in brokken, en dat had Buschmann voorafgaand aan de race ook aan Verstappen uitgelegd. Hij stelt dat de viervoudig wereldkampioen zich keurig aan de afspraken heeft gehouden: "We gaven aan Mac door: neem geen risico, doe rustig aan. En daar heeft hij zich ook aan gehouden."

Hoe liep het af?

Uiteindelijk finishte het team ver in het achterveld, omdat ze in de tweede stint tegen problemen met de frontsplitter aanliepen. Het onderdeel kwam los te zitten, waarna ze tientallen minuten bezig waren met reparatiewerkzaamheden. Uiteindelijk wist Auer in de tweede helft van de race nog de nodige plaatsen goed te maken, maar de zege was onmogelijk. Haase en zijn teamgenoten Ben Green en Alexander Sims mochten uiteindelijk het hoogste treetje van het podium betreden.

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Hemex

    Posts: 1.384

    Voor zover ik weet, wordt een ticket toegekend op basis van de snelste sectortijden opgeteld. Ik heb dus de rondetijden op azurewebsites doorgenomen, en daar de snelste sectortijden opgeteld van de eerste 2 auto's plus die van Max. Dit is het resultaat:

    Sector Auto #3 Auto #16 Auto #84
    S1 39.951 39.933 40.059
    S2 42.202 42.295 42.324
    S3 1:02.491 1:02.780 1:02.812
    S4 10.220 10.233 10.170
    S5 1:45.203 1:45.419 1:45.630
    S6 34.718 34.931 35.037
    S7 2:25.312 2:25.149 2:25.765
    S8 19.916 19.816 19.837
    S9 28.260 28.375 28.437
    Totaal 8:08.273 8:08.931 8:10.071

    Ik ken de regels niet goed genoeg om een conclusie te trekken, maar het lijkt erop dat Max zich wellicht kan hebben gekwalificeerd. Iemand die dit kan bevestigen?

    • + 1
    • 20 apr 2026 - 13:42
  • The Wolf

    Posts: 642

    The Wolff als kijker was volledig buitenaards door de verbijsterende acties van Verstappen

    • + 0
    • 20 apr 2026 - 14:14
    • AUDI_F1

      Posts: 3.702

      Bij het zien van de actie deed ie het in zijn broek van verbijstering.
      Veel mensen vonden het prachtig.

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 16:18
  • Bertrand Gachot

    Posts: 486

    Alweer een “buitenaards-zegger”, tijd voor een nieuwe opsomming! Wellicht kan Larryeen mooie lijst produceren.

    • + 1
    • 20 apr 2026 - 14:54
  • mr.Monza

    Posts: 10.014

    "circle jerk"

    Is a situation, often found in online communities, where people engage in self-indulgent, mutual validation, or reinforce each other's narrow views and attitudes, creating a closed loop of affirmation. It is a derogatory term used to describe excessive self-congratulation and the lack of critical, dissenting voices.

    • + 3
    • 20 apr 2026 - 14:59
    • snailer

      Posts: 32.465

      Je beschrijft mij waar het Verstappen betreft!

      • + 2
      • 20 apr 2026 - 15:28
    • The Wolf

      Posts: 642

      ik ben het helemaal met je eens, spot on, niks aan toe te voegen
      *pakt doosje tissues*

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 15:58
    • snailer

      Posts: 32.465

      Om even een voorbeeld te geven waarom de beschrijving klopt. En waarom ik volledig voldoe aan beschrijving 'circle jerk'.

      Ik kan er niets aan doen. En de Duitse commentatoren? Die waren volgens mij behoorlijk verbijsterd.

      https://www(.)youtube(.)com/shorts/plwQ205rdAk?feature=share
      (Effe ( en ) er tussenuit vissen.)

      • + 1
      • 20 apr 2026 - 16:55

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar