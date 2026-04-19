De tweede kwalificatierace voor de 24 uur van de Nürburgring is uitgedraaid op een grote teleurstelling voor Max Verstappen en zijn team. Ze vochten lange tijd mee om de zege, maar vielen uiteindelijk ver terug door problemen met de frontsplitter. De zege ging uiteindelijk naar de Audi met startnummer 16.

Na de gitzwarte dag van van gisteren besloot de organisatie dat het programma vandaag 'gewoon' door zou gaan. Verstappens teamgenoot Lucas Auer kwam vanochtend in actie tijdens de topkwalificatie, en wist de vijfde tijd neer te zetten. De pole position ging naar Verstappens protegé Thierry Vermeulen, die de racestart overliet aan zijn teamgenoot Dennis Marschall.

Geweldige gevechten

Verstappen nam de start bij zijn team voor zijn rekening, en hij kwam zeer goed weg. Bij het ingaan van de eerste bocht klom hij al op naar de vierde plaats waarna hij op de Nordschleife zijn inhaaltalent liet zien. Hij verschalkte de Ferrari van Marschall en opende de jacht op de Porsche 'Grello' met Thomas Preining achter het stuur.

Op spectaculaire wijze wist Verstappen zich langs de Grello te werken, en ging hij jagen op de Audi van raceleider Christopher Haase. De fans pakten de popcorn erbij, want Haase en Verstappen vochten tijdens de NLS2-race ook al een aantal prachtige duels uit. Ook nu besloten de twee weer de degens te kruisen.

Wat ging er mis?

Verstappen nam de leiding van de race over van Haase, maar de Duitse Audi-coureur liet het er niet bijzitten. Hij deed er alles aan om de koppositie weer terug te pakken, maar dat lukte niet. Verstappen dook echter veel eerder naar binnen voor zijn eerste pitstop, waardoor hij weer moest gaan jagen.

Toen Haase naar binnen dook, en het stuur overgaf aan zijn teamgenoot Alexander Sims, erfde Verstappen de leiding. Hij bouwde zijn voorsprong op naar ongeveer dertig seconden, en mocht dromen van een nieuwe zege. Hij had het geluk echter niet aan zijn zijde, en toen hij aan zijn tweede stint begon, merkte hij problemen met de frontsplitter op.

Drama voor Verstappen Racing

Verstappen gaf het stuur over aan zijn teamgenoot Lucas Auer, maar de Oostenrijker moest lang wachten voordat hij het uitdagende asfalt van de Nürburgring kon betreden. De monteurs van Winward Racing werkten hard door aan de frontsplitter van de Mercedes-AMG GT3, maar ze verloren ruim twintig minuten.

Auer werd wel weer de baan opgestuurd, zodat hij nog de nodige meters kon gaan maken. De Oostenrijkse coureur heeft in vergelijking met Verstappen nog weinig meters gemaakt met deze auto op deze baan, en het team beschouwde het meer als een soort veredelde test.

Hoe liep de race af?

Voor de Nederlandse fans was het een nieuwe teleurstelling, want ook de equipe van Thierry Vermeulen was tegen problemen aangelopen. Vermeulens teamgenoot Marschall was in de openingsfase gecrasht op de Nordschleife.

Aan kop wist de Audi van Haase, Sims en Ben Green de zege binnen te slepen. Na het wegvallen van Verstappen en Auer nam de Audi de leiding over en kwamen ze redelijk onbedreigd als winnaar over de lijn. Auer wist zich nog op te werken naar de 39ste positie.