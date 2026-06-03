Max Verstappen is in de ogen van sommigen de allerbeste coureur aller tijden. Zijn GT3-teamgenoot Lucas Auer deelt die mening. Verstappen nam enkele weken geleden deel aan de 24 uur van de Nürburgring en daar vielen de capaciteiten van de Nederlander op.

Verstappen wordt door velen geprezen om zijn agressieve rijden, waar andere coureurs vaak een hekel aan hebben. In de Formule 1 heeft de Nederlander geschiedenis geschreven door 71 keer te winnen en vier wereldkampioenschappen op zijn naam te zetten. Auer legt uit waarom hij Verstappen zo ontzettend goed vindt.

Verstappen brengt druk met zich mee

Verstappen ging de 24-uursrace aan met Daniel Juncadella, Jules Gounon en Auer. Met zijn drieën probeerden zij de race naar zich toe te trekken, wat door pech niet gelukt is. "Ik weet zeker dat Dani, Jules en ik wel wat druk voelden, maar we waren een hecht team en ik voelde me op mijn gemak in de groep. Er zijn wel wat foutjes gemaakt, maar we hebben dat als team opgelost en dat heeft voor mij eigenlijk de druk weggenomen", aldus Auer in de F1-insider-podcast.

De druk werd weggenomen en toen kon Auer gewoon laten zien tot wat hij in staat is, zo merkte de GT-coureur zelf ook op. "Ik ben daarna gewoon gaan rijden en heb er echt plezier in gehad." Het is niet zomaar dat je 24 uur samen racet met Verstappen, dus de Oostenrijker is daar erg blij mee. "We werkten heel goed samen, gaven elkaar goede feedback en iedereen voelde zich meteen op zijn gemak. Je rijdt veel ronden op de Nordschleife. Het circuit verandert en iedereen ontdekt dan wel eens trucje. En omdat we daar allemaal open over zijn geweest naar elkaar, hebben we ook aan de leiding gelegen totdat we uitvielen. De samenwerking was geweldig."

Waarom is Verstappen zo goed?

Auer legt uit waarom hij Verstappen zó goed vindt. "Je moet je vooral voorstellen dat je minder luchtweerstand hebt als je achter iemand rijdt. Dat betekent dat het moeilijker wordt om precies te zijn, en om te weten wanneer je moet remmen en wanneer je gas moet geven. Daar is Max een absolute specialist in. Hij kan in een bocht op hoge snelheid slechts één meter achter je rijden en van buitenaf lijkt het alsof dit hem geen moeite kost. Maar in de auto is het extreem moeilijk, maar hij beheerst dat gewoon."

Verstappen moet zich voorlopig weer focussen op de Formule 1, want de Grand Prix van Monaco staat voor de deur. Het weekend daarna mag de Nederlander zich gelijk gaan opmaken voor de Grand Prix van Catalonië. Dit is de voormalige Grand Prix van Spanje, maar die wordt in september in Madrid gereden, voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1.