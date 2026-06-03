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Teamgenoot onder de indruk van Verstappen: "Absolute specialist"

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Teamgenoot onder de indruk van Verstappen: "Absolute specialist"

Max Verstappen is in de ogen van sommigen de allerbeste coureur aller tijden. Zijn GT3-teamgenoot Lucas Auer deelt die mening. Verstappen nam enkele weken geleden deel aan de 24 uur van de Nürburgring en daar vielen de capaciteiten van de Nederlander op. 

Verstappen wordt door velen geprezen om zijn agressieve rijden, waar andere coureurs vaak een hekel aan hebben. In de Formule 1 heeft de Nederlander geschiedenis geschreven door 71 keer te winnen en vier wereldkampioenschappen op zijn naam te zetten. Auer legt uit waarom hij Verstappen zo ontzettend goed vindt. 

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Verstappen brengt druk met zich mee

Verstappen ging de 24-uursrace aan met Daniel Juncadella, Jules Gounon en Auer. Met zijn drieën probeerden zij de race naar zich toe te trekken, wat door pech niet gelukt is. "Ik weet zeker dat Dani, Jules en ik wel wat druk voelden, maar we waren een hecht team en ik voelde me op mijn gemak in de groep. Er zijn wel wat foutjes gemaakt, maar we hebben dat als team opgelost en dat heeft voor mij eigenlijk de druk weggenomen", aldus Auer in de F1-insider-podcast.

De druk werd weggenomen en toen kon Auer gewoon laten zien tot wat hij in staat is, zo merkte de GT-coureur zelf ook op. "Ik ben daarna gewoon gaan rijden en heb er echt plezier in gehad." Het is niet zomaar dat je 24 uur samen racet met Verstappen, dus de Oostenrijker is daar erg blij mee. "We werkten heel goed samen, gaven elkaar goede feedback en iedereen voelde zich meteen op zijn gemak. Je rijdt veel ronden op de Nordschleife. Het circuit verandert en iedereen ontdekt dan wel eens trucje. En omdat we daar allemaal open over zijn geweest naar elkaar, hebben we ook aan de leiding gelegen totdat we uitvielen. De samenwerking was geweldig."

Waarom is Verstappen zo goed?

Auer legt uit waarom hij Verstappen zó goed vindt. "Je moet je vooral voorstellen dat je minder luchtweerstand hebt als je achter iemand rijdt. Dat betekent dat het moeilijker wordt om precies te zijn, en om te weten wanneer je moet remmen en wanneer je gas moet geven. Daar is Max een absolute specialist in. Hij kan in een bocht op hoge snelheid slechts één meter achter je rijden en van buitenaf lijkt het alsof dit hem geen moeite kost. Maar in de auto is het extreem moeilijk, maar hij beheerst dat gewoon."

Verstappen moet zich voorlopig weer focussen op de Formule 1, want de Grand Prix van Monaco staat voor de deur. Het weekend daarna mag de Nederlander zich gelijk gaan opmaken voor de Grand Prix van Catalonië. Dit is de voormalige Grand Prix van Spanje, maar die wordt in september in Madrid gereden, voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1.

WickieDeViking

Posts: 1.135

En daardoor zou het niet waar kunnen zijn wat hij zegt?

  • 4
  • 3 jun 2026 - 13:33
F1 Nieuws Max Verstappen Lucas Auer Red Bull Racing

Reacties (5)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.364

    Lucas Auer....de nieuwe Gabriel Bortoleto....stelletje stroop-smeerders.....stelletje bips-kruipers.....stelletje....?

    • + 2
    • 3 jun 2026 - 11:40
    • schwantz34

      Posts: 42.081

      Kenners!

      • + 3
      • 3 jun 2026 - 13:12
    • Maxiaans

      Posts: 8.292

      Ouw smeert liever jam op het glas van z'n keuken deur...

      • + 0
      • 3 jun 2026 - 14:12
  • gridiron

    Posts: 3.479

    Tuurlijk dat die dat zegt, die wil zijn stoeltje niet kwijt

    • + 2
    • 3 jun 2026 - 12:10
    • WickieDeViking

      Posts: 1.135

      En daardoor zou het niet waar kunnen zijn wat hij zegt?

      • + 4
      • 3 jun 2026 - 13:33

MC Grand Prix van Monaco

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MCGrand Prix van Monaco

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  • Race

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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 238
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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