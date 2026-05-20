Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Bij zijn team wisten ze niet wat ze zagen, en na afloop kwamen zijn teamgenoten dan ook superlatieven te kort. Zijn teamgenoot Lucas Auer wist niet wat hij zag toen Verstappen instapte.

Verstappen liet afgelopen weekend eindelijk zijn wens in vervulling gaan. Op de Nürburgring Nordschleife kroop hij achter het stuur van de Mercedes-AMG GT3 #3 die hij deelde met Auer, Daniel Juncadella en Jules Gounon. Ze leken op weg te zijn naar de zege, maar technische problemen in de laatste uren gooiden roet in het eten. De teleurstelling was groot, maar na afloop overheerste de trots. Verstappen had weer zijn visitekaartje achtergelaten.

Welke indruk liet Verstappen achter?

Verstappens teamgenoot Lucas Auer kon zijn ogen niet geloven toen Verstappen in de auto stapte. Bij F1-Insider legt de Oostenrijker uit wat er zo opviel aan Verstappen: "Hij had gewoon in de auto kunnen stappen en gewoon heel hard kunnen rijden. Maar Max wil alles tot in de kleinste details begrijpen. Dat maakt hem zo bijzonder."

'Dat kom je niet vaak tegen'

Verstappen maakte veel indruk tijdens zijn stints, en liet zien dat hij direct tot de beste GT3-coureurs behoorde. Vooral tijdens zijn nachtstint liet hij zien wat hij in zijn mars had, en breidde hij zijn voorsprong op de zusterauto #80 uit.

Bij het team van Winward Racing, wat de auto van Verstappen runde, vielen ze ook van hun stoel van verbazing. Een teamlid liet aan F1-Insider weten wat Verstappen zo speciaal maakte: "Max stelt vragen als een engineer, en hij rijdt ook echt als een bezetene. Die combinatie kom je niet vaak tegen."

Hoe liep de race af?

Verstappen en zijn team waren lang op weg naar de zege, maar technische problemen gooiden roet in het eten. Uiteindelijk ging de zege naar de Mercedes-AMG GT3 #80 van Maro Engel, Luca Stolz, Maxime Martin en Fabian Schiller. Voor Verstappen staat er aankomend weekend weer een belangrijke race op het programma met de Grand Prix van Canada.