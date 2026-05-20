Teamgenoot Verstappen wist niet wat hij zag: "Dat maakt hem zo bijzonder!"

Teamgenoot Verstappen wist niet wat hij zag: "Dat maakt hem zo bijzonder!"

Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Bij zijn team wisten ze niet wat ze zagen, en na afloop kwamen zijn teamgenoten dan ook superlatieven te kort. Zijn teamgenoot Lucas Auer wist niet wat hij zag toen Verstappen instapte.

Verstappen liet afgelopen weekend eindelijk zijn wens in vervulling gaan. Op de Nürburgring Nordschleife kroop hij achter het stuur van de Mercedes-AMG GT3 #3 die hij deelde met Auer, Daniel Juncadella en Jules Gounon. Ze leken op weg te zijn naar de zege, maar technische problemen in de laatste uren gooiden roet in het eten. De teleurstelling was groot, maar na afloop overheerste de trots. Verstappen had weer zijn visitekaartje achtergelaten.

Welke indruk liet Verstappen achter?

Verstappens teamgenoot Lucas Auer kon zijn ogen niet geloven toen Verstappen in de auto stapte. Bij F1-Insider legt de Oostenrijker uit wat er zo opviel aan Verstappen: "Hij had gewoon in de auto kunnen stappen en gewoon heel hard kunnen rijden. Maar Max wil alles tot in de kleinste details begrijpen. Dat maakt hem zo bijzonder."

'Dat kom je niet vaak tegen'

Verstappen maakte veel indruk tijdens zijn stints, en liet zien dat hij direct tot de beste GT3-coureurs behoorde. Vooral tijdens zijn nachtstint liet hij zien wat hij in zijn mars had, en breidde hij zijn voorsprong op de zusterauto #80 uit. 

Bij het team van Winward Racing, wat de auto van Verstappen runde, vielen ze ook van hun stoel van verbazing. Een teamlid liet aan F1-Insider weten wat Verstappen zo speciaal maakte: "Max stelt vragen als een engineer, en hij rijdt ook echt als een bezetene. Die combinatie kom je niet vaak tegen."

Hoe liep de race af?

Verstappen en zijn team waren lang op weg naar de zege, maar technische problemen gooiden roet in het eten. Uiteindelijk ging de zege naar de Mercedes-AMG GT3 #80 van Maro Engel, Luca Stolz, Maxime Martin en Fabian Schiller. Voor Verstappen staat er aankomend weekend weer een belangrijke race op het programma met de Grand Prix van Canada.

Foto's 24H Nurburgring 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Lucas Auer Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Cicero

    Posts: 1.654

    Had helemaal gemist dat die race afgelopen weekend was.....

    👀

    • + 1
    • 20 mei 2026 - 11:30
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.286

    "Bij zijn team wisten ze niet wat ze zagen, en na afloop kwamen zijn teamgenoten dan ook superlatieven te kort. Zijn teamgenoot Lucas Auer wist niet wat hij zag toen Verstappen instapte."

    "Hij stapte in die auto en ik wist niét wat ik zag, de manier waarop hij zich in die wagen liet glijden, plaatsnam op zijn stoel, zijn kont draaide om goed te gaan zitten, de manier waarop hij zijn riemen pakte....brrr, ik werd zo geil als maar mogelijk was en ik moest me even afzonderen om met mezelf te gaan spelen".....aldus 'n beduusde Lucas die nog de smaak van z'n mannenpap in zijn mond had.

    • + 0
    • 20 mei 2026 - 11:55
  • Bertrand Gachot

    Posts: 601

    Breaking!! "coureur" x, y, z is zwaar onder de indruk van de rijkunsten van de heer MV, hij betitelde het zelfs, als : Buitenaards/Niet van deze wereld / de beste van de wereld / ongekend, / ongezien / Once in a Lifetime..........

    • + 0
    • 20 mei 2026 - 11:59
    • schwantz34

      Posts: 42.009

      Het was gewoon simply lovely een Verstappiaanse GT3 Maxterclass!

      • + 2
      • 20 mei 2026 - 12:45

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

