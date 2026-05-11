Max Verstappen debuteert aankomend weekend in de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander is zeer geïnteresseerd in de langeafstandsracerij, en hij flirt met andere grote races. Bij Ford zetten ze de deur wagenwijd open voor Verstappen, en fabriekscoureur Logan Sargeant wil niets liever dan samen met Verstappen racen.

Verstappen en Ford zijn geen onbekenden voor elkaar. In de Formule 1 rijdt zijn team Red Bull met krachtbronnen die ze in samenwerking met Ford ontwikkelen. Verstappen rijdt op de Nürburgring echter niet met een GT3-bolide van Ford, maar met een Mercedes. Bij Ford willen ze Verstappen echter graag verwelkomen, en ze willen hem graag laten rijden met hun Hypercar. Het merk debuteert volgend jaar in de topklasse van het WEC, met een auto die ze nu nog ontwikkelen.

Verstappen als teamgenoot?

Eén van de coureurs die de Hypercar van Ford zal gaan besturen, is voormalig F1-coureur Logan Sargeant. Hij bestuurt dit jaar een Ford Mustang GT3, en liet aan Motorsport.com weten dat hij het wel ziet zitten om samen met Verstappen een Hypercar te delen: "Nou, als hij gaat rijden, dan hoop ik dat hij in mijn auto zit! Dat zeker!"

Het enorme voordeel

Sargeant is enorm onder de indruk van Verstappen, die overal lijkt te kunnen vechten voor de zege: "Naar mijn mening is Max de beste die dit ooit heeft gedaan. Dus als ik een auto met hem zou mogen delen, dan zou dat echt een enorme eer én een enorm voordeel zijn."

De Amerikaanse coureur is vol lof, en moet grijnzen als hem wordt gevraagd wat die voordelen zijn: "Nou, hij is de snelste coureur ter wereld! Grote kans dat hij iedereen dan zoek rijdt. Dan heb ik hem liever in mijn auto dan in die van iemand anders."

Wat kan Verstappen meenemen?

Maar Verstappen kan Ford niet alleen snelheid opleveren. Volgens Sargeant kan Verstappen het team op allerlei manieren naar voren helpen: "Het gaat zoveel verder dan alleen de rijstijl, het zien van wat hij met de tools doet, ronde na ronde, hoe hij aanpassingen maakt..."

"Natuurlijk brengt hij enorm veel ervaring mee vanuit de Formule 1. Voor hem zou het gewoon plug and play zijn. Je kunt zoveel leren van iemand als Max. Je wint geen vier wereldkampioenschappen zonder de snelheid die hij heeft. Je ziet het zelfs wanneer hij niet in de beste auto zit: hij vindt toch een manier om het te laten werken. Dat kun je niet van iedereen zeggen."