user icon
icon

F1-verschoppeling Sargeant tekent fabriekscontract bij Ford

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
F1-verschoppeling Sargeant tekent fabriekscontract bij Ford

Red Bull-motorpartner Ford presenteerde afgelopen nacht in Detroit hun raceplannen voor dit jaar. Ford keek ook alvast vooruit naar 2027, want in dat jaar debuteren ze met een eigen Hypercar in het World Endurance Championship. Voormalig Formule 1-coureur Logan Sargeant is vastgelegd voor dit project.

Ford Racing organiseerde afgelopen nacht een uitgebreide season launch in hun hometown Detroit. De uitgebreide show werd afgesloten met de presentaties van Red Bull Racing en Racing Bulls, dit vanaf dit jaar met Ford-steun rijden in de Formule 1. Dat was echter niet het enige wat er werd gepresenteerd op het podium, want Ford kwam zelf met een grote hoeveelheid aankondigingen.

Meer over Ford Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

12 jan
 Kijk hier naar de speciale launch van Red Bull Racing

Kijk hier naar de speciale launch van Red Bull Racing

15 jan

Ford stond ook uitgebreid stil bij hun WEC-plannen voor 2027. Het Amerikaanse merk gaat dan deelnemen aan dit wereldkampioenschap met een eigen Hypercar. Achter de schermen wordt er al maanden hard gewerkt aan dit racemonster, en in Detroit werd een eerste mysterieuze foto vrijgegeven van deze bolide.

Wat gaat de Amerikaan doen?

Dat was echter niet het enige, want Ford presenteerde direct de eerste drie coureurs voor dit ambitieuze project. De keuze is gevallen op de zeer ervaren endurancecoureur Mike Rockenfeller, het aanstormende talent Sebastian Priaulx én voormalig Formule 1-coureur Logan Sargeant. De Amerikaan verloor in 2024 zijn zitje bij Williams, en reed in de afgelopen anderhalf jaar slechts een handjevol races.

Daar is nu verandering in gekomen, want Sargeant is vastgelegd als fabriekscoureur van Ford Racing. Hij zal volgend jaar de Hypercar gaan besturen, en maakt dit jaar al zijn debuut in het WEC en dus ook de 24 uur van Le Mans. Ter voorbereiding op 2027 zal Sargeant dit jaar uitkomen in de LMGT3-klasse, waar hij een Ford Mustang van Proton Competition zal gaan besturen. Hij deelt zijn auto met de Italianen Stefano Gatusso en Giammarco Levorato.

De F1-loopbaan van Sargeant

Voor Sargeant is dit de reanimatie van zijn raceloopbaan. De Amerikaan debuteerde in 2023 in de Formule 1 bij Williams, maar wist geen sterke indruk achter te laten. Toch hield Williams vertrouwen in hem, en kreeg hij contractverlenging voor nog een seizoen. In 2024 crashte hij echter te vaak, en een zware crash in de derde vrije training in Zandvoort was het laatste zetje richting de uitgang. Sargeant werd vervangen door Franco Colapinto, en kwam uiteindelijk niet verder dan 36 Grands Prix in de Formule 1 waarin hij slechts één puntje scoorde.

F1 Nieuws Logan Sargeant Red Bull Racing Ford

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Snorremans

    Posts: 183

    Een gevulde portemonnee is het halve werk zal het gedachtegoed geweest zijn.

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 11:23
    • SennaDaSilva

      Posts: 4.109

      En een Amerikaan...

      In F1 te licht bevonden maar wie weet is hij een prima WEC Hypercar coureur.

      • + 0
      • 16 jan 2026 - 11:45
  • AUDI_F1

    Posts: 3.514

    Het Hypercar en GT3 en het lange afstand rijden wordt steeds populairder. Meestal ben je dan ook een hele of soms 2 dagen kwijt om het een beetje te volgen.

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 13:04

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

US Logan Sargeant -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land US
  • Geb. datum 31 dec 2000 (25)
  • Geb. plaats Florida, United States, US
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,81 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Dit is de nieuwe Red Bull-bolide van Max Verstappen ×