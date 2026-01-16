Red Bull-motorpartner Ford presenteerde afgelopen nacht in Detroit hun raceplannen voor dit jaar. Ford keek ook alvast vooruit naar 2027, want in dat jaar debuteren ze met een eigen Hypercar in het World Endurance Championship. Voormalig Formule 1-coureur Logan Sargeant is vastgelegd voor dit project.

Ford Racing organiseerde afgelopen nacht een uitgebreide season launch in hun hometown Detroit. De uitgebreide show werd afgesloten met de presentaties van Red Bull Racing en Racing Bulls, dit vanaf dit jaar met Ford-steun rijden in de Formule 1. Dat was echter niet het enige wat er werd gepresenteerd op het podium, want Ford kwam zelf met een grote hoeveelheid aankondigingen.

Ford stond ook uitgebreid stil bij hun WEC-plannen voor 2027. Het Amerikaanse merk gaat dan deelnemen aan dit wereldkampioenschap met een eigen Hypercar. Achter de schermen wordt er al maanden hard gewerkt aan dit racemonster, en in Detroit werd een eerste mysterieuze foto vrijgegeven van deze bolide.

Wat gaat de Amerikaan doen?

Dat was echter niet het enige, want Ford presenteerde direct de eerste drie coureurs voor dit ambitieuze project. De keuze is gevallen op de zeer ervaren endurancecoureur Mike Rockenfeller, het aanstormende talent Sebastian Priaulx én voormalig Formule 1-coureur Logan Sargeant. De Amerikaan verloor in 2024 zijn zitje bij Williams, en reed in de afgelopen anderhalf jaar slechts een handjevol races.

Daar is nu verandering in gekomen, want Sargeant is vastgelegd als fabriekscoureur van Ford Racing. Hij zal volgend jaar de Hypercar gaan besturen, en maakt dit jaar al zijn debuut in het WEC en dus ook de 24 uur van Le Mans. Ter voorbereiding op 2027 zal Sargeant dit jaar uitkomen in de LMGT3-klasse, waar hij een Ford Mustang van Proton Competition zal gaan besturen. Hij deelt zijn auto met de Italianen Stefano Gatusso en Giammarco Levorato.

De F1-loopbaan van Sargeant

Voor Sargeant is dit de reanimatie van zijn raceloopbaan. De Amerikaan debuteerde in 2023 in de Formule 1 bij Williams, maar wist geen sterke indruk achter te laten. Toch hield Williams vertrouwen in hem, en kreeg hij contractverlenging voor nog een seizoen. In 2024 crashte hij echter te vaak, en een zware crash in de derde vrije training in Zandvoort was het laatste zetje richting de uitgang. Sargeant werd vervangen door Franco Colapinto, en kwam uiteindelijk niet verder dan 36 Grands Prix in de Formule 1 waarin hij slechts één puntje scoorde.