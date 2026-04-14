Het vertrek van Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase bij Red Bull kwam vorige week als een soort donderslag bij heldere hemel. Lambiase is de volgende grote naam die gaat vertrekken bij Red Bull, en nu wordt er ook gesuggereerd dat strateeg Hannah Schmitz ook kan vertrekken bij het team.

Red Bull is in de afgelopen jaren in een soort neerwaartse spiraal terechtgekomen. Ze kenden een aantal lastige momenten op sportief gebied, en ze namen afscheid van een groot aantal kopstukken. Vorige week werd dat lijstje aangevuld toen ook Lambiase zijn vertrek aankondigde. Hij blijft nog wel actief bij Red Bull, maar zal na 2027 de overstap naar het team van McLaren gaan maken.

Wat is er aan de hand?

De vrees bestaat dat er na Lambiase nog meer grote namen gaan vertrekken. Voormalig Red Bull-monteur Kenny Handkammer spreekt zijn zorgen uit in de podcast The Two Mechanics: "De ineenstorting van Red Bull is best verdrietig. Als ik de CEO van Red Bull zou zijn, dan zou ik gaan nadenken. Kijk wie er zijn vertrokken: Christian Horner, Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Gianpiero Lambiase en Will Courtenay."

Nog een groot vertrek?

De pitmuur wordt steeds leger, en Handkammer vreest dat er nog een naam bij gaat komen: "Het lijkt erop dat Hannah Schmitz, de hoofdstrateeg, ook gaat vertrekken. Er gaan geruchten dat er nog meer belangrijke mensen zullen gaan vertrekken. Dat is echt een groot raadsel. Hoe ga je het team dan opnieuw samenstellen?"

Enorme leegloop bij Red Bull

Over Schmitz zijn verder nog geen geruchten rondgegaan. Ze is de enige die is overgebleven van de grote namen die zijn vertrokken bij het team. Lambiase is zeker niet de enige grote naam die is vertrokken, eerder gingen ook Newey, Wheatley, Courtenay, Rob Marshall en Craig Skinner weg. Daarnaast vertrok eind vorig jaar ook Verstappens vertrouweling Helmut Marko en werd teambaas Horner na twintig jaar trouwe dienst ontslagen en opgevolgd door Laurent Mekies.