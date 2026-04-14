user icon
icon

Red Bull-onrust houdt aan: "Hannah Schmitz kan ook vertrekken"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull-onrust houdt aan: "Hannah Schmitz kan ook vertrekken"

Het vertrek van Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase bij Red Bull kwam vorige week als een soort donderslag bij heldere hemel. Lambiase is de volgende grote naam die gaat vertrekken bij Red Bull, en nu wordt er ook gesuggereerd dat strateeg Hannah Schmitz ook kan vertrekken bij het team.

Red Bull is in de afgelopen jaren in een soort neerwaartse spiraal terechtgekomen. Ze kenden een aantal lastige momenten op sportief gebied, en ze namen afscheid van een groot aantal kopstukken. Vorige week werd dat lijstje aangevuld toen ook Lambiase zijn vertrek aankondigde. Hij blijft nog wel actief bij Red Bull, maar zal na 2027 de overstap naar het team van McLaren gaan maken.

Wat is er aan de hand?

De vrees bestaat dat er na Lambiase nog meer grote namen gaan vertrekken. Voormalig Red Bull-monteur Kenny Handkammer spreekt zijn zorgen uit in de podcast The Two Mechanics: "De ineenstorting van Red Bull is best verdrietig. Als ik de CEO van Red Bull zou zijn, dan zou ik gaan nadenken. Kijk wie er zijn vertrokken: Christian Horner, Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Gianpiero Lambiase en Will Courtenay."

Nog een groot vertrek?

De pitmuur wordt steeds leger, en Handkammer vreest dat er nog een naam bij gaat komen: "Het lijkt erop dat Hannah Schmitz, de hoofdstrateeg, ook gaat vertrekken. Er gaan geruchten dat er nog meer belangrijke mensen zullen gaan vertrekken. Dat is echt een groot raadsel. Hoe ga je het team dan opnieuw samenstellen?"

Enorme leegloop bij Red Bull

Over Schmitz zijn verder nog geen geruchten rondgegaan. Ze is de enige die is overgebleven van de grote namen die zijn vertrokken bij het team. Lambiase is zeker niet de enige grote naam die is vertrokken, eerder gingen ook Newey, Wheatley, Courtenay, Rob Marshall en Craig Skinner weg. Daarnaast vertrok eind vorig jaar ook Verstappens vertrouweling Helmut Marko en werd teambaas Horner na twintig jaar trouwe dienst ontslagen en opgevolgd door Laurent Mekies.

snailer

Posts: 32.382

Waarom zou ze brijven. Bewezen 1 van de beste strategen ooit. Daar zitten bepaalde teams echt wel op te wachten.

Ze is overigens groot geworden bij RBR. Begonnen als stagiar en doorgegroeid naar 1 van de belangrijkste mensen van RBR.

  • 3
  • 14 apr 2026 - 18:01
F1 Nieuws Gianpiero Lambiase Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 32.382

    Waarom zou ze brijven. Bewezen 1 van de beste strategen ooit. Daar zitten bepaalde teams echt wel op te wachten.

    Ze is overigens groot geworden bij RBR. Begonnen als stagiar en doorgegroeid naar 1 van de belangrijkste mensen van RBR.

    • + 3
    • 14 apr 2026 - 18:01
    • Joeppp

      Posts: 8.499

      Nou, 1 van de belangrijkste. Nu wil ik niet heel flauw doen maar ze wordt ook vaak genoemd omdat het 1 van de weinige noemenswaardige vrouwen in de F1 is. Ja, ze doet haar werk goed maar je moet ook bedenken dat er hele risicovolle beslissingen zijn genomen omdat Verstappen op een kansloze plek lag. Als dat lukt valt het op, dus hoe hoger het risico hoe meer succes als het lukt. Wat niet wegneemt dat ze gewoon uitstekend in haar vak is maar over de andere hoofdstrategen hoor je weinig dus er is ook weinig vergelijkingsmateriaal.

      • + 1
      • 14 apr 2026 - 18:07
  • gridiron

    Posts: 3.349

    Hanna had vorige week al een respons op haar social's geplaatst betreft het vertrek van GP, daarin werd gesuggereerd dat er nog nieuws volgt.

    • + 0
    • 14 apr 2026 - 18:24
  • gridiron

    Posts: 3.349

    Zou Kenny een vriend zijn van Ralf?

    • + 0
    • 14 apr 2026 - 18:25
  • Larry Perkins

    Posts: 64.309

    Kenny Handkammer is al sinds 2015 niet meer bij Red Bull, is toen 'Global Director of Service Innovation' geworden bij Tesla Cars.
    Hij heeft nog wel met Jos en Michael bij Benetton gewerkt (monteur en pitcrew)

    Maar goed, al elf jaar weg bij RBR en dan met een primeur komen, komt verre van geloofwaardig over...

    • + 0
    • 14 apr 2026 - 19:23

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Gianpiero Lambiase -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 14 okt 1980 (45)
  • Geb. plaats , Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar