Lando Norris heeft een langgekoesterde droom in vervulling zien gaan. De McLaren-coureur werkte onlangs zijn eerste ronde af op de legendarische Nürburgring Nordschleife en hield daar een bijzonder positief gevoel aan over. Volgens de Brit was het zelfs de mooiste rijervaring die hij dit seizoen heeft beleefd.

Norris kreeg de kans om het iconische Duitse circuit te verkennen in een McLaren 750S. De 26-jarige coureur kende de baan al jarenlang vanuit simulators als Gran Turismo en iRacing, maar mocht nu eindelijk zelf ervaren waarom de Nordschleife zo'n bijzondere reputatie heeft.

Droom komt uit voor Norris

Na afloop stak Norris zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. De Brit gaf toe dat hij al jarenlang uitkeek naar een rit over het beroemde asfaltlint door de Eifel.

"Eerlijk gezegd was dit het leukste wat ik dit jaar heb gedaan. Misschien maakte het het nog specialer omdat ik dit circuit al jarenlang virtueel rij in Gran Turismo en iRacing. Ik heb altijd gehoopt dat ik hier ooit eens echt zou kunnen rijden", vertelde Norris.

Volgens de McLaren-coureur blijft de Nordschleife een circuit dat een bijna mythische status heeft binnen de autosportwereld. "Iedereen kent deze baan. Of je nu professioneel coureur bent of gewoon liefhebber, dit is zo'n circuit dat je minstens één keer gereden wilt hebben. Het is uniek en dat voel je meteen zodra je de baan op gaat."

Ook Piastri beleeft uitdagende rit

Norris omschreef zijn ervaring als een combinatie van spanning en plezier. Tijdens zijn ronde kwam hij bovendien verschillende andere weggebruikers tegen, wat voor enkele grappige momenten zorgde. Na afloop kon de Brit tevreden een persoonlijk doel afvinken.

"In mijn McLaren was het soms best spannend, maar vooral ontzettend leuk. Het mooie aan de Nordschleife is dat je hier met bijna elke auto plezier kunt beleven. Voor mij kan deze ervaring in ieder geval van mijn bucketlist worden geschrapt", aldus Norris.

Ook teamgenoot Oscar Piastri waagde zich aan de beroemde baan, al kreeg de Australiër aanzienlijk lastigere omstandigheden voorgeschoteld. "Het was behoorlijk uitdagend, laten we het daarop houden", grapte hij. "Als het nat en koud is op de Nordschleife, merk je pas echt hoe verraderlijk die baan kan zijn. Het was ongelooflijk glad en dat maakte het een heel andere ervaring."