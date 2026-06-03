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Norris deelt felle sneer uit aan F1: "Nordschleife het leukste wat ik heb gedaan"

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Norris deelt felle sneer uit aan F1: "Nordschleife het leukste wat ik heb gedaan"

Lando Norris heeft een langgekoesterde droom in vervulling zien gaan. De McLaren-coureur werkte onlangs zijn eerste ronde af op de legendarische Nürburgring Nordschleife en hield daar een bijzonder positief gevoel aan over. Volgens de Brit was het zelfs de mooiste rijervaring die hij dit seizoen heeft beleefd.

Norris kreeg de kans om het iconische Duitse circuit te verkennen in een McLaren 750S. De 26-jarige coureur kende de baan al jarenlang vanuit simulators als Gran Turismo en iRacing, maar mocht nu eindelijk zelf ervaren waarom de Nordschleife zo'n bijzondere reputatie heeft.

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Droom komt uit voor Norris

Na afloop stak Norris zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. De Brit gaf toe dat hij al jarenlang uitkeek naar een rit over het beroemde asfaltlint door de Eifel.

"Eerlijk gezegd was dit het leukste wat ik dit jaar heb gedaan. Misschien maakte het het nog specialer omdat ik dit circuit al jarenlang virtueel rij in Gran Turismo en iRacing. Ik heb altijd gehoopt dat ik hier ooit eens echt zou kunnen rijden", vertelde Norris.

Volgens de McLaren-coureur blijft de Nordschleife een circuit dat een bijna mythische status heeft binnen de autosportwereld. "Iedereen kent deze baan. Of je nu professioneel coureur bent of gewoon liefhebber, dit is zo'n circuit dat je minstens één keer gereden wilt hebben. Het is uniek en dat voel je meteen zodra je de baan op gaat."

Ook Piastri beleeft uitdagende rit

Norris omschreef zijn ervaring als een combinatie van spanning en plezier. Tijdens zijn ronde kwam hij bovendien verschillende andere weggebruikers tegen, wat voor enkele grappige momenten zorgde. Na afloop kon de Brit tevreden een persoonlijk doel afvinken.

"In mijn McLaren was het soms best spannend, maar vooral ontzettend leuk. Het mooie aan de Nordschleife is dat je hier met bijna elke auto plezier kunt beleven. Voor mij kan deze ervaring in ieder geval van mijn bucketlist worden geschrapt", aldus Norris.

Ook teamgenoot Oscar Piastri waagde zich aan de beroemde baan, al kreeg de Australiër aanzienlijk lastigere omstandigheden voorgeschoteld. "Het was behoorlijk uitdagend, laten we het daarop houden", grapte hij. "Als het nat en koud is op de Nordschleife, merk je pas echt hoe verraderlijk die baan kan zijn. Het was ongelooflijk glad en dat maakte het een heel andere ervaring."

Joeppp

Posts: 8.628

Sorry hoor, maar ik heb de ronde hier gisteren gezien en het leek wel een gillende keukenmeid die met een slkakkengangetje over het circuit reed. Het had echt niks met racen te maken meer met een kermisritje in de draaimolen. Maarja, nu wil iedereen zeggen dat ze daar gereden hebben en het fantas... [Lees verder]

  • 2
  • 3 jun 2026 - 16:16
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren

Reacties (5)

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  • Golf-GTI

    Posts: 1.792

    Piastri was in de aflevering „blij dat ik glij“ verzeild geraakt…

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 16:09
  • Joeppp

    Posts: 8.628

    Sorry hoor, maar ik heb de ronde hier gisteren gezien en het leek wel een gillende keukenmeid die met een slkakkengangetje over het circuit reed. Het had echt niks met racen te maken meer met een kermisritje in de draaimolen. Maarja, nu wil iedereen zeggen dat ze daar gereden hebben en het fantastisch was. Beetje triest.

    • + 2
    • 3 jun 2026 - 16:16
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.439

      Idd. Racen in een f1 auto over banen als Qatar, Suzaka, Spa en Monaco lijkt mij. Maar het is anno 2026 een hype om kritisch op de f1 te zijn.

      • + 0
      • 3 jun 2026 - 16:28
    • Elektropunkz

      Posts: 997

      Over wie heb je het? Norris of Piastriii

      • + 0
      • 3 jun 2026 - 16:40
    • Joeppp

      Posts: 8.628

      Nou, het is meer een hype om te doen wat Max doet om ook leuk gevonden te worden...

      • + 2
      • 3 jun 2026 - 16:41

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57
5
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China
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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.488
  • Podiums 45
  • Grand Prix 157
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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