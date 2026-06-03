George Russell begint zich steeds meer zorgen te maken over zijn positie binnen Mercedes. Waar de Brit voorafgaand aan het seizoen nog als topfavoriet voor de wereldtitel werd gezien, lijkt de aandacht binnen het team steeds meer naar ploegmaat Kimi Antonelli te verschuiven. De jonge Italiaan verkeert immers in bloedvorm en heeft de afgelopen vier races op rij gewonnen.

Daardoor is de situatie binnen Mercedes volledig veranderd. Russell kende een moeizame periode en zag zijn achterstand in het kampioenschap verder oplopen nadat hij in Canada door technische problemen moest opgeven. Met de Grand Prix van Monaco voor de deur bedraagt het verschil met Antonelli inmiddels 43 punten.

Antonelli steelt de show bij Mercedes

De opmars van Antonelli blijft niet onopgemerkt binnen de paddock. De Italiaan wordt gezien als dé revelatie van het seizoen en lijkt uitstekend om te gaan met de nieuwe generatie Formule 1-wagens. Volgens verschillende bronnen zou Mercedes intern steeds meer vertrouwen hebben gekregen in de jonge coureur.

Russell had voorafgaand aan het seizoen vooral concurrentie verwacht van andere teams en noemde Antonelli zelfs niet als serieuze titelkandidaat. Die inschattingsfout lijkt hem nu duur te komen staan, want zijn teamgenoot heeft zich ontwikkeld tot de maatstaf binnen Mercedes.

Twijfels nemen toe bij Russell

Volgens Zwitserse media begint Russell zich inmiddels af te vragen of Mercedes niet al volledig achter Antonelli is gaan staan in de titelstrijd. De Brit zou vrezen dat de focus van het team verschuift naar de coureur die momenteel de beste papieren heeft om wereldkampioen te worden.

Russell ziet zichzelf nog altijd als de natuurlijke leider van Mercedes sinds het vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari. Zijn ervaring zou normaal gesproken een belangrijk voordeel moeten zijn, maar op dit moment lijkt Antonelli hem op vrijwel alle fronten af te troeven. Met Monaco in aantocht en Ferrari dat op papier sterk voor de dag zou moeten komen, groeit de druk op Russell verder. Als hij het tij niet snel weet te keren, dreigt zijn achterstand alleen maar verder op te lopen.