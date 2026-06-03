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Russell slaat alarm bij Mercedes: 'Brit vreest voorkeursbehandeling voor Antonelli'

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Russell slaat alarm bij Mercedes: 'Brit vreest voorkeursbehandeling voor Antonelli'

George Russell begint zich steeds meer zorgen te maken over zijn positie binnen Mercedes. Waar de Brit voorafgaand aan het seizoen nog als topfavoriet voor de wereldtitel werd gezien, lijkt de aandacht binnen het team steeds meer naar ploegmaat Kimi Antonelli te verschuiven. De jonge Italiaan verkeert immers in bloedvorm en heeft de afgelopen vier races op rij gewonnen.

Daardoor is de situatie binnen Mercedes volledig veranderd. Russell kende een moeizame periode en zag zijn achterstand in het kampioenschap verder oplopen nadat hij in Canada door technische problemen moest opgeven. Met de Grand Prix van Monaco voor de deur bedraagt het verschil met Antonelli inmiddels 43 punten.

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Antonelli steelt de show bij Mercedes

De opmars van Antonelli blijft niet onopgemerkt binnen de paddock. De Italiaan wordt gezien als dé revelatie van het seizoen en lijkt uitstekend om te gaan met de nieuwe generatie Formule 1-wagens. Volgens verschillende bronnen zou Mercedes intern steeds meer vertrouwen hebben gekregen in de jonge coureur.

Russell had voorafgaand aan het seizoen vooral concurrentie verwacht van andere teams en noemde Antonelli zelfs niet als serieuze titelkandidaat. Die inschattingsfout lijkt hem nu duur te komen staan, want zijn teamgenoot heeft zich ontwikkeld tot de maatstaf binnen Mercedes.

Twijfels nemen toe bij Russell

Volgens Zwitserse media begint Russell zich inmiddels af te vragen of Mercedes niet al volledig achter Antonelli is gaan staan in de titelstrijd. De Brit zou vrezen dat de focus van het team verschuift naar de coureur die momenteel de beste papieren heeft om wereldkampioen te worden.

Russell ziet zichzelf nog altijd als de natuurlijke leider van Mercedes sinds het vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari. Zijn ervaring zou normaal gesproken een belangrijk voordeel moeten zijn, maar op dit moment lijkt Antonelli hem op vrijwel alle fronten af te troeven. Met Monaco in aantocht en Ferrari dat op papier sterk voor de dag zou moeten komen, groeit de druk op Russell verder. Als hij het tij niet snel weet te keren, dreigt zijn achterstand alleen maar verder op te lopen. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (2)

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  • Snorremans

    Posts: 280

    En daar hebben we cry baby weer...

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 16:56
  • Snork

    Posts: 22.569

    Alweer niet het luiden van de noodklok en er wordt wederom niet gefileerd. Vandaag is het klikwoordje "alarm".

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 17:01

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Australië
Albert Park
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China
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 157
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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