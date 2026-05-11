Mekies legt uit: Red Bull is op zoek naar nieuwe engineer voor Verstappen

Red Bull Racing heeft voor het eerst uitgebreider gereageerd op het nakende vertrek van Gianpiero Lambiase, de vaste race-engineer van Max Verstappen. De Brit maakt uiterlijk in 2028 de overstap naar McLaren, waar hij als Chief Racing Officer een sleutelrol krijgt naast teambaas Andrea Stella. Volgens Laurent Mekies is het verlies van een grote naam echter geen reden tot paniek binnen het team.

Lambiase is niet de eerste prominente figuur die Red Bull verlaat. Eerder trokken ook Rob Marshall en Will Courtenay naar McLaren, terwijl Jonathan Wheatley zijn toekomst aan Audi verbond. Het grootste verlies was wellicht Adrian Newey, die voor Aston Martin koos. Toch weigert Mekies die leegloop als een groot probleem te zien.

‘Talent verliezen hoort bij Formule 1’

Mekies benadrukt dat Red Bull al langer rekening houdt met veranderingen binnen het personeelsbestand. “We hebben nog een paar jaar de tijd om na te denken over een opvolger voor GP”, zegt hij met een knipoog over Lambiase. “Maar zonder grappen: we zijn ook trots op het feit dat mensen vanuit ons team gegeerd zijn. Dat betekent dat je iets goed doet.”

Volgens de Fransman is het behouden en ontwikkelen van talent al jaren een topprioriteit binnen Red Bull. “We willen de omgeving creëren waarin de beste mensen willen blijven, zich ontwikkelen en ook naar ons toe komen”, legt Mekies uit. “Wij hebben het gevoel dat we in bijna elke afdeling over topmensen beschikken, van de power unit tot het chassis.”

Red Bull kijkt eerst intern, maar sluit transfermarkt niet uit

Hoewel Red Bull in eerste instantie naar interne oplossingen kijkt, sluit Mekies externe versterking zeker niet uit. De teambaas wijst erop dat promoties van binnenuit de voorkeur krijgen, maar dat ervaring van concurrenten soms noodzakelijk kan zijn.

“Als we bepaalde expertise missen, zullen we niet twijfelen om elders in de pitstraat te kijken”, klinkt het duidelijk. “Dat hebben we recent ook gedaan. We combineren interne promoties met gerichte versterkingen van buitenaf. Uiteindelijk draait het erom dat we onze mensen de beste kansen geven en het team zo sterk mogelijk houden.”

  • Dale U

    Posts: 1.922

    Dat zal Max wel bepalen, d'r zal een klik moeten zijn.

    • + 1
    • 11 mei 2026 - 15:22
  • typeR

    Posts: 32

    Okay, we are checking...

    Would you like plan B, D or F ?

    Zo'n engineer absoluut dus niet.

    • + 1
    • 11 mei 2026 - 15:31
    • snailer

      Posts: 32.785

      BIj Ferrari had hij al lang de engineer er uit gekikt inderdaad. Vooral die Hamilton had was echt onverbeterlijk zwak. Dat heeft Hamilton vorig jaar echt een aantal punten gekost en wie weet wel een podium. Wat een draadstengel was dat zeg.

      Maar goed. Die is er door Hamilton uiteindelijk ook uitgezet. En terecht.

      • + 0
      • 11 mei 2026 - 16:05
  • red

    Posts: 950

    Wellicht kan Jos solliciteren, dat lijkt mij de ultieme race engineer voor Max.
    Ik verheug me nu al op het radio verkeer.

    • + 0
    • 11 mei 2026 - 16:01

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Red Bull Racing
