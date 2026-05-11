Red Bull Racing heeft voor het eerst uitgebreider gereageerd op het nakende vertrek van Gianpiero Lambiase, de vaste race-engineer van Max Verstappen. De Brit maakt uiterlijk in 2028 de overstap naar McLaren, waar hij als Chief Racing Officer een sleutelrol krijgt naast teambaas Andrea Stella. Volgens Laurent Mekies is het verlies van een grote naam echter geen reden tot paniek binnen het team.

Lambiase is niet de eerste prominente figuur die Red Bull verlaat. Eerder trokken ook Rob Marshall en Will Courtenay naar McLaren, terwijl Jonathan Wheatley zijn toekomst aan Audi verbond. Het grootste verlies was wellicht Adrian Newey, die voor Aston Martin koos. Toch weigert Mekies die leegloop als een groot probleem te zien.

‘Talent verliezen hoort bij Formule 1’

Mekies benadrukt dat Red Bull al langer rekening houdt met veranderingen binnen het personeelsbestand. “We hebben nog een paar jaar de tijd om na te denken over een opvolger voor GP”, zegt hij met een knipoog over Lambiase. “Maar zonder grappen: we zijn ook trots op het feit dat mensen vanuit ons team gegeerd zijn. Dat betekent dat je iets goed doet.”

Volgens de Fransman is het behouden en ontwikkelen van talent al jaren een topprioriteit binnen Red Bull. “We willen de omgeving creëren waarin de beste mensen willen blijven, zich ontwikkelen en ook naar ons toe komen”, legt Mekies uit. “Wij hebben het gevoel dat we in bijna elke afdeling over topmensen beschikken, van de power unit tot het chassis.”

Red Bull kijkt eerst intern, maar sluit transfermarkt niet uit

Hoewel Red Bull in eerste instantie naar interne oplossingen kijkt, sluit Mekies externe versterking zeker niet uit. De teambaas wijst erop dat promoties van binnenuit de voorkeur krijgen, maar dat ervaring van concurrenten soms noodzakelijk kan zijn.

“Als we bepaalde expertise missen, zullen we niet twijfelen om elders in de pitstraat te kijken”, klinkt het duidelijk. “Dat hebben we recent ook gedaan. We combineren interne promoties met gerichte versterkingen van buitenaf. Uiteindelijk draait het erom dat we onze mensen de beste kansen geven en het team zo sterk mogelijk houden.”