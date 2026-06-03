Ferrari is hard aan het werk om Mercedes bij te halen. Dat is iets waar Charles Leclerc enorm verbaasd over is. Mercedes is dit seizoen het dominante team, maar daar wil de Italiaanse renstal snel een verschil in brengen.

Mercedes is erg sterk aan het seizoen begonnen en heeft de vijf eerste races naar zich toe getrokken. Met name Andrea Kimi Antonelli is een dominante factor binnen de zilverpijlen, want hij heeft al vier keer gewonnen dit seizoen. Het is aan Ferrari de beurt om zichzelf zo te verbeteren om Mercedes uit te dagen en mee te doen om de wereldtitel.

Leclerc doet nog mee om de wereldtitel

De Monegask weet zeker dat hij nog kans maakt op de wereldtitel. Dat vertelt hij aan de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport. "Ja, natuurlijk. Een seizoen zoals we dat nu meemaken, met nieuwe technische reglementen, biedt teams de mogelijkheid om zich razendsnel te ontwikkelen", zei hij. Leclerc rijdt komend weekend zijn thuis Grand Prix in Monaco. Daar heeft hij jarenlange pech gehad, maar hij won in 2024 de race in het prinsendom.

De Ferrari-bolide heeft dit seizoen al erg veel stappen gezet in de goede richting, zo ziet ook Leclerc. Hierdoor denkt hij dat er nog alles mogelijk is in de toekomst. "Tijdens de eerste races hebben we veel over onze auto ontdekt en vervolgens in Maranello aan belangrijke ontwikkelingen gewerkt. Vorig jaar hebben we geleerd hoe snel hiërarchieën kunnen veranderen. Dit seizoen kan alle kanten opgaan en het wereldkampioenschap ligt nog volledig open", zo richt Leclerc zich op de bizarre comeback van Max Verstappen.

Leclerc heeft nog nooit zoiets gezien

Ferrari is erg hard bezig om zijn coureurs een fantastische ervaring te geven op de baan, maar dat heeft nog wat tijd nodig. Toch heeft Leclerc nog nooit zoiets gezien. "Er heerst een agressieve mentaliteit die me enorm aanspreekt, in elk aspect: de productie, de innovatie, de risico's die we hebben genomen. Een ander verschil dat ik merk, is de rust: we willen resultaten, maar tegelijkertijd is er een helderheid in de aansturing van alles die we een paar seizoenen geleden nog niet hadden." De Grand Prix start aankomende zondag om 15.00 uur.