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Leclerc verbaasd over Ferrari-transformatie: "Zoiets heb ik nog nooit gezien"

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Leclerc verbaasd over Ferrari-transformatie: "Zoiets heb ik nog nooit gezien"

Ferrari is hard aan het werk om Mercedes bij te halen. Dat is iets waar Charles Leclerc enorm verbaasd over is. Mercedes is dit seizoen het dominante team, maar daar wil de Italiaanse renstal snel een verschil in brengen. 

Mercedes is erg sterk aan het seizoen begonnen en heeft de vijf eerste races naar zich toe getrokken. Met name Andrea Kimi Antonelli is een dominante factor binnen de zilverpijlen, want hij heeft al vier keer gewonnen dit seizoen. Het is aan Ferrari de beurt om zichzelf zo te verbeteren om Mercedes uit te dagen en mee te doen om de wereldtitel. 

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2 jun

Leclerc doet nog mee om de wereldtitel

De Monegask weet zeker dat hij nog kans maakt op de wereldtitel. Dat vertelt hij aan de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport. "Ja, natuurlijk. Een seizoen zoals we dat nu meemaken, met nieuwe technische reglementen, biedt teams de mogelijkheid om zich razendsnel te ontwikkelen", zei hij. Leclerc rijdt komend weekend zijn thuis Grand Prix in Monaco. Daar heeft hij jarenlange pech gehad, maar hij won in 2024 de race in het prinsendom. 

De Ferrari-bolide heeft dit seizoen al erg veel stappen gezet in de goede richting, zo ziet ook Leclerc. Hierdoor denkt hij dat er nog alles mogelijk is in de toekomst. "Tijdens de eerste races hebben we veel over onze auto ontdekt en vervolgens in Maranello aan belangrijke ontwikkelingen gewerkt. Vorig jaar hebben we geleerd hoe snel hiërarchieën kunnen veranderen. Dit seizoen kan alle kanten opgaan en het wereldkampioenschap ligt nog volledig open", zo richt Leclerc zich op de bizarre comeback van Max Verstappen

Leclerc heeft nog nooit zoiets gezien

Ferrari is erg hard bezig om zijn coureurs een fantastische ervaring te geven op de baan, maar dat heeft nog wat tijd nodig. Toch heeft Leclerc nog nooit zoiets gezien. "Er heerst een agressieve mentaliteit die me enorm aanspreekt, in elk aspect: de productie, de innovatie, de risico's die we hebben genomen. Een ander verschil dat ik merk, is de rust: we willen resultaten, maar tegelijkertijd is er een helderheid in de aansturing van alles die we een paar seizoenen geleden nog niet hadden." De Grand Prix start aankomende zondag om 15.00 uur.

Larry Perkins

Posts: 65.459

[i] Het seizoen is nog maar net begonnen en "het wereldkampioenschap ligt nog volledig open. Er heerst een agressieve mentaliteit die me enorm aanspreekt." [/i]

Klopt, de definitieve knock-out volgt pas later in het seizoen als blijkt dat het Ferrari weer niet lukt om de auto door te ontwikkele... [Lees verder]

  • 5
  • 3 jun 2026 - 18:20
F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari Mercedes

Reacties (17)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.459

    Het seizoen is nog maar net begonnen en "het wereldkampioenschap ligt nog volledig open. Er heerst een agressieve mentaliteit die me enorm aanspreekt."

    Klopt, de definitieve knock-out volgt pas later in het seizoen als blijkt dat het Ferrari weer niet lukt om de auto door te ontwikkelen.

    Maar geen nood(klok) of alarm(bel), zodra het bekend is dat het niks meer wordt laat men de 2026-auto voor wat het is en zet het legendarische scharlakenrode team uit Maranello alles op de 2027-auto. Dat wordt fantastisch!

    • + 5
    • 3 jun 2026 - 18:20
    • The Wolf

      Posts: 955

      Nee nee, ditmaal gaat Ferrari veel vooruitstrevender te werk, de '27 wagen is reeds opgegeven, alle ballen op de '28 wagen, dat wordt de bom!

      • + 1
      • 3 jun 2026 - 20:09
  • Larry Perkins

    Posts: 65.459

    Fred gaat met Charles voor meer pret...

    Teambaas Frédéric Vasseur spreekt van een logische stap voor beide partijen. Volgens de Fransman is Leclerc in de afgelopen jaren uitgegroeid tot veel meer dan alleen een snelle coureur.

    "Charles maakt al jarenlang deel uit van de Ferrari-familie en deze verlenging voelt voor ons heel natuurlijk", zegt Vasseur. "We hebben hem zien uitgroeien tot niet alleen een van de sterkste coureurs in de Formule 1, maar ook tot iemand die volledig één is geworden met het team en alles waar Ferrari voor staat." (MS)

    • + 1
    • 3 jun 2026 - 18:32
    • Larry Perkins

      Posts: 65.459

      Fred, hiero zeggen we dan: "Hij behoort inmiddels tot het vaste meubilair..."

      • + 1
      • 3 jun 2026 - 18:44
    • Larry Perkins

      Posts: 65.459

      Désolé, pour toi: Il fait désormais partie du mobilier.

      • + 1
      • 3 jun 2026 - 18:47
  • monzaron

    Posts: 1.000

    Heb even moeten scrollen, maar euh….. goed bezig Larry😊

    • + 1
    • 3 jun 2026 - 19:15
    • F1jos

      Posts: 5.320

      gesprekken met jezelf voeren is meestal een manier waarop het brein denkt, plant, oefent of gevoelens verwerkt. Het is een menselijk verschijnsel dat veel vaker voorkomt dan mensen vaak beseffen.

      • + 1
      • 3 jun 2026 - 19:50
    • Larry Perkins

      Posts: 65.459

      En van jezelf krijg je ook vaak gelijk...

      • + 3
      • 3 jun 2026 - 19:55
    • Larry Perkins

      Posts: 65.459

      Kijk, ik hoorde het mezelf zeggen en dacht meteen: "Dat klopt!"

      • + 2
      • 3 jun 2026 - 19:56
  • monzaron

    Posts: 1.000

    Las elders dat de 60-40 regel in 2027 van tafel is. In plaats daarvan wordt er een extra testdag ingeplant, of Verstappen zijn F1 koffers gaat inpakken?? Ben benieuwd….

    • + 2
    • 3 jun 2026 - 20:28
    • Pietje Bell

      Posts: 35.085

      Wat is elders? Welke Duitse site?

      • + 0
      • 3 jun 2026 - 20:36
    • Pietje Bell

      Posts: 35.085

      Er is nog helemaal niets van tafel! Ze zijn het alleen nog niet eens geworden, dat is alles!
      En ook niet in plaats daarvan .................... Ze zijn gewoon een 4e testdag overeen gekomen. Staat los van de motoren discussie.

      Van AMuS:

      3 Hersteller blockieren - das sind ihre Gründe

      Ein Meeting der F1-Kommission bringt keine Lösung bei der Motoren-Frage. Der geplante Split zwischen Verbrenner und E-Power für 2027 steht auf der Kippe. Eine Einigung gibt es hinsichtlich der Testfahrten vor der Saison.

      Die Teilnehmenden konnten bei einem Treffen der Formel-1-Kommission am Dienstag (2.6.) keinen Konsens über die vorgeschlagenen Änderungen an den Power Units für die Saison 2027 finden. Während die entscheidende Frage der Motoren weiter offenbleibt, beschlossen die Anwesenden andere Anpassungen für die Zukunft. Dazu zählen ein zusätzlicher Wintertesttag und neue Regeln für Tests mit älteren Fahrzeugen (TPC).

      • + 0
      • 3 jun 2026 - 20:40
    • Pietje Bell

      Posts: 35.085

      Drie fabrikanten blokkeren het voorstel – dit zijn hun redenen

      Een vergadering van de F1-commissie levert geen oplossing op voor de motorkwestie. De geplande splitsing tussen verbrandingsmotoren en elektrische aandrijving voor 2027 staat op losse schroeven/komt in gevaar.
      Er is wel overeenstemming bereikt over de testritten voorafgaand aan het seizoen.

      De deelnemers konden tijdens een bijeenkomst van de Formule 1-commissie op dinsdag (2 juni) geen consensus bereiken over de voorgestelde wijzigingen aan de power units voor het seizoen 2027. Terwijl de cruciale kwestie van de motoren nog steeds onopgelost blijft, hebben de aanwezigen andere aanpassingen voor de toekomst besloten. Daartoe behoren een extra winter testdag en nieuwe regels voor tests met oudere voertuigen (TPC).

      • + 0
      • 3 jun 2026 - 20:44
    • monzaron

      Posts: 1.000

      Je keest toch wat je hier plaatst, 3 motorfabrikanten blokkeren de regel🔥, dat is het duidelijk toch, wat voegt een testdag nog toe, misschien 5% 🤣🤣🤣

      • + 1
      • 3 jun 2026 - 20:47
    • Pietje Bell

      Posts: 35.085

      Het gaat hierom " .... steht auf der Kippe. "

      dat betekent dat een situatie onzeker of kritiek is. Het staat letterlijk
      „op het puntje“ (op de rand), en het is volstrekt onduidelijk of de zaak
      goed afloopt of mislukt. De uitkomst is onduidelijk of loopt groot gevaar.

      • + 0
      • 3 jun 2026 - 20:49
    • Pietje Bell

      Posts: 35.085

      Zie nu pas dat je gereageerd hebt. Wat valt er te lachen?!
      Je hebt het verkeerd gelezen/geïnterpreteerd en vertaald.
      Je lacht dus om jezelf kennelijk.

      • + 0
      • 3 jun 2026 - 21:01
    • monzaron

      Posts: 1.000

      Ik lees niet meer en minder dat de motorenfabrikanten de regels maken, de FIA is ‘appeltje-eitje’ voor de motorfabrikanten, want ja, moet veel aanpassingengedaan worden aan de wagens 🤮

      • + 1
      • 3 jun 2026 - 21:18

MC Grand Prix van Monaco

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3
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Red Bull Racing
57
5
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Circuit
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.751
  • Podiums 52
  • Grand Prix 178
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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