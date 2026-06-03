Ook Helmut Marko lijkt niet meer te geloven in de titelkansen van Max Verstappen. De voormalig Red Bull-adviseur stelt dat Mercedes het sterkste team is, en dat er alleen nog maar iets kan gebeuren als ze elkaar bij de Duitse renstal 'kapot' maken in de interne titelstrijd.

Mercedes heeft een geweldige start van het seizoen achter de rug. De Duitse renstal wist de eerste vijf Grands Prix te winnen, en werd alleen in Miami in de sprintrace verslagen. Andrea Kimi Antonelli heeft de touwtjes stevig in handen, en wist al vier Grands Prix op zijn naam te schrijven. Hij heeft dan ook een flinke voorsprong op zijn teamgenoot George Russell, die meer pech had en alleen in Australië wist te winnen.

Kan Red Bull nog terugslaan?

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet dan ook geen kansen voor Verstappen meer. Bij OE24 wijst hij naar de Zilverpijlen: "Mercedes is overduidelijk het sterkste team. Ze beschikken over de beste motor en ze zetten ook de toon met de batterij. Voor het eerst sinds 2021 is het ze weer gelukt om een competitief chassis te bouwen, en ze hebben daarnaast ook een heel erg sterk rijdersduo."

Kan Antonelli blijven heersen?

Marko vindt het een geweldig duel, en volgt alles vanuit zijn luie stoel: "Ik vind het trouwens wel heel erg verfrissend om te zien hoe die jonge Antonelli met die auto echt over de baan vliegt. Maar Russell is daar wel de man met de ervaring, die gaat echt nog wel terugslaan. Dat ze elkaar helemaal kapotmaken, is eigenlijk de enige hoop die we nog hebben. Anders is Mercedes echt helemaal gevlogen."

Wie wint er in Monaco?

Opvallend genoeg verwacht Marko niet dat Mercedes aankomend weekend in Monaco zal domineren. Als hij hiernaar wordt gevraagd, komt hij met een nogal verrassend antwoord: "Ze zullen het moeilijk hebben in de langzame bochten. Ik denk dat Leclerc daar voorop zal rijden, hij voelt zich thuis in dat soort bochten en hij is voor mij ook de favoriet in de kwalificatie. En wie er daar in Monaco vooraan rijdt, zal uiteindelijk ook die race winnen."