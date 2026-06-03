user icon
icon

Marko vreest voor Mercedes-dominantie: "Behalve als ze elkaar kapotmaken"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko vreest voor Mercedes-dominantie: "Behalve als ze elkaar kapotmaken"

Ook Helmut Marko lijkt niet meer te geloven in de titelkansen van Max Verstappen. De voormalig Red Bull-adviseur stelt dat Mercedes het sterkste team is, en dat er alleen nog maar iets kan gebeuren als ze elkaar bij de Duitse renstal 'kapot' maken in de interne titelstrijd.

Mercedes heeft een geweldige start van het seizoen achter de rug. De Duitse renstal wist de eerste vijf Grands Prix te winnen, en werd alleen in Miami in de sprintrace verslagen. Andrea Kimi Antonelli heeft de touwtjes stevig in handen, en wist al vier Grands Prix op zijn naam te schrijven. Hij heeft dan ook een flinke voorsprong op zijn teamgenoot George Russell, die meer pech had en alleen in Australië wist te winnen.

Meer over Mercedes FIA zet definitief streep door motortruc van Mercedes

FIA zet definitief streep door motortruc van Mercedes

1 jun
 Vertrek Verstappen lijkt aanstaande: "Mercedes is een goede mogelijkheid"

Vertrek Verstappen lijkt aanstaande: "Mercedes is een goede mogelijkheid"

2 jun

Kan Red Bull nog terugslaan?

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet dan ook geen kansen voor Verstappen meer. Bij OE24 wijst hij naar de Zilverpijlen: "Mercedes is overduidelijk het sterkste team. Ze beschikken over de beste motor en ze zetten ook de toon met de batterij. Voor het eerst sinds 2021 is het ze weer gelukt om een competitief chassis te bouwen, en ze hebben daarnaast ook een heel erg sterk rijdersduo."

Kan Antonelli blijven heersen?

Marko vindt het een geweldig duel, en volgt alles vanuit zijn luie stoel: "Ik vind het trouwens wel heel erg verfrissend om te zien hoe die jonge Antonelli met die auto echt over de baan vliegt. Maar Russell is daar wel de man met de ervaring, die gaat echt nog wel terugslaan. Dat ze elkaar helemaal kapotmaken, is eigenlijk de enige hoop die we nog hebben. Anders is Mercedes echt helemaal gevlogen."

Wie wint er in Monaco?

Opvallend genoeg verwacht Marko niet dat Mercedes aankomend weekend in Monaco zal domineren. Als hij hiernaar wordt gevraagd, komt hij met een nogal verrassend antwoord: "Ze zullen het moeilijk hebben in de langzame bochten. Ik denk dat Leclerc daar voorop zal rijden, hij voelt zich thuis in dat soort bochten en hij is voor mij ook de favoriet in de kwalificatie. En wie er daar in Monaco vooraan rijdt, zal uiteindelijk ook die race winnen."

Larry Perkins

Posts: 65.459

[i] "Dat ze elkaar helemaal kapotmaken, is eigenlijk de enige hoop die we nog hebben." [/i]

De mensen maken elkaar over de hele wereld al veel teveel kapot, bovendien is Russell's kop al aardig op weg. Het is minstens zo effectief om gewoon de Mercedessen kapot te maken, als ze het zelf niet d... [Lees verder]

  • 1
  • 3 jun 2026 - 18:08
F1 Nieuws Helmut Marko Mercedes Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Ernie5335

    Posts: 5.845

    Sja, hadden andere teams maar beter hun huiswerk moeten doen...

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 17:36
  • Dale U

    Posts: 1.934

    Ut wordt zeer waarschijnlijk een saaie optocht als er geen regen valt, Charles zal risico nemen, dat zal de Boekhouder ook, kwalificatie is normaal gesproken spannender als de race.

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 17:58
  • Larry Perkins

    Posts: 65.459

    "Dat ze elkaar helemaal kapotmaken, is eigenlijk de enige hoop die we nog hebben."

    De mensen maken elkaar over de hele wereld al veel teveel kapot, bovendien is Russell's kop al aardig op weg. Het is minstens zo effectief om gewoon de Mercedessen kapot te maken, als ze het zelf niet doen, zie Russell in Canada.

    NB: Wat mij betreft hoeft alleen de Mercedes van 'Miss T-bone Move' worden toegetakeld...

    * hoofd

    • + 1
    • 3 jun 2026 - 18:08

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Helmut Marko -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 27 apr 1943 (83)
  • Geb. plaats Graz, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar