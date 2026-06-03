Stefano Domenicali heeft stevig uitgehaald naar de critici van de toekomstige Grand Prix van Madrid. De Formule 1-baas benadrukte dat er geen enkele twijfel bestaat over de komst van de Spaanse hoofdstad op de kalender en stuurde tegelijkertijd een duidelijke boodschap richting Barcelona, dat zijn plaats dreigt kwijt te spelen.

De afgelopen weken ontstonden er vragen over de haalbaarheid van het Madring-project, maar volgens Domenicali is die discussie volledig overbodig. De Italiaan maakte duidelijk dat de voorbereidingen volgens plan verlopen en dat Madrid zich mag opmaken voor zijn debuut in de koningsklasse van de autosport.

Domenicali verdedigt Madring-project

Domenicali begrijpt niet waarom er zoveel speculatie is ontstaan rond de nieuwe Grand Prix. Volgens hem proberen sommigen bewust onrust te creëren, terwijl de organisatie juist klaar is om de volgende stap te zetten.

"De voorbije weken hebben sommige mensen geprobeerd spanning te creëren rond dit project, maar daar hoeft niemand zich zorgen over te maken. De Grand Prix van Madrid gaat er komen. Wij zijn er klaar voor en ik wilde dat nog eens duidelijk onderstrepen", aldus de F1-topman.

Daarnaast benadrukte Domenicali dat Spanje een belangrijke plaats inneemt binnen de Formule 1. Volgens hem verdient het land die erkenning vanwege zijn rijke autosportgeschiedenis en de passie van de Spaanse fans.

Duidelijke boodschap voor Barcelona

Domenicali kijkt bovendien uit naar een volledig nieuwe race-ervaring in Madrid. De Formule 1 wil volgens hem iets neerzetten dat perfect aansluit bij de identiteit van de Spaanse hoofdstad.

"We gaan een compleet nieuwe manier introduceren om een Grand Prix te beleven. Het wordt heel typisch Madrid, helemaal in de sfeer van de stad. Dat is precies wat we willen bereiken met dit evenement", verklaarde hij.

Tegelijkertijd kon Domenicali het niet laten om een sneer uit te delen aan Barcelona. De Italiaan suggereerde dat de huidige organisator inmiddels spijt heeft van eerdere keuzes en liet de deur op een kier voor een terugkeer op de kalender.

"Misschien hebben ze daar ondertussen spijt van. Dat zou jammer zijn, want wij hebben op het juiste moment alle nodige informatie aangeleverd. Ze krijgen nog altijd de kans om terug te keren en de juiste beslissing te nemen met het oog op de toekomst", besloot Domenicali.