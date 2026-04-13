Red Bull aan de rand van de afgrond: "Dit is het topje van de ijsberg"

Het team van Red Bull Racing bevindt zich momenteel in zwaar weer. De prestaties vallen tegen, Max Verstappen dreigt met een vertrek en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase gaat overstappen naar McLaren. Volgens Jolyon Palmer heeft Red Bull een probleem, en is het vertrek van Lambiase slechts het topje van de ijsberg.

Red Bull lijkt zich momenteel in een soort vrije val te bevinden. Ze hebben afscheid genomen van veel kopstukken, de prestaties vallen tegen en bij topcoureur Verstappen spuit de frustratie bijna uit zijn oren. Het nieuws van het aanstaande vertrek van Lambiase sloeg vorige week dan ook in als een bom, en iedereen vraagt zich af wat dit betekent voor de toekomst van Verstappen én het team.

Wat is het gevolg van dit vertrek?

Oud-coureur Jolyon Palmer ziet het niet bepaald positief in voor Red Bull. In de F1 Nation Podcast neemt hij geen blad voor de mond: "Andere mensen moeten dit zien als een soort imperium dat in elkaar stort. Dit is een geweldig Formule 1-team, ze hebben veel succes gehad, ze waren meedogenloos in die jacht op succes en op de manier waarop ze te werk gingen om het maximale uit hun potentieel op alle vlakken te halen."

Na Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Rob Marshall, Christian Horner en Helmut Marko, loopt er nu met Lambiase weer een sleutelfiguur naar de uitgang: "Iedereen gaat weg. We hebben het nu over GP, maar dit is het topje van de ijsberg. Als je kijkt naar alle mensen die zijn vertrokken, dan is het een onrustige tijd geweest voor Red Bull."

Onrust niet verdwenen

Na het ontslag van Horner, verwachtten veel mensen dat zijn opvolger Laurent Mekies voor rust zou zorgen. Dat was ook de gedachte van Palmer: "Ik vroeg me af of het wat stabieler zou worden met Laurent aan het roer en of alles in de nasleep van het vertrek van Horner zou afnemen. Je ziet nu echter dat er meer grote namen vertrekken, en het is waarschijnlijk ook niet zo aantrekkelijk meer om je bij hen aan te sluiten."

The Wolf

Posts: 588

Gezien het feit dat het seizoen pas een paar races onderweg is en hoe gefrustreerd Max nu al overkomt doordat hij in de marge moet rijden dan zal het al een hele opgave worden om dit jaar vol te maken, mijn gok is dat hij loop jaar een overstap aankondigt naar een ander team óf hij kondigt z'n F... [Lees verder]

F1 Nieuws Max Verstappen Jolyon Palmer Gianpiero Lambiase Red Bull Racing

Reacties (7)

  • F1 bekijker

    Posts: 216

    Zullen ze het team verkopen?

    • + 0
    • 13 apr 2026 - 12:42
  • Vallie

    Posts: 488

    Dit had ik al verwacht nadat Horner was ontslagen. Ik denk dat het hele debakel rondom zijn ontslag gecalculeerd was. Ook al was die natuurlijk wel dom.

    • + 0
    • 13 apr 2026 - 12:44
  • mordor

    Posts: 2.143

    Misschien heeft is er nog een Chinees of ander Aziatisch conglomeraat te vinden, die de boedel wil overnemen, want de marktwaarde keldert hard..

    • + 0
    • 13 apr 2026 - 12:46
  • Rimmer

    Posts: 13.230

    Het lijkt er meer op dat sinds de dood van Dieter de boel langzaam de nek om wordt gedraaid door de nieuwe machthebbers.
    Het was al bekend dat zijn zoon weinig met de F1 had. Hij beloofde nog wel de nalatenschap van zijn vader te eerbiedigen maar dat lijken loze woorden te zijn. De een na de ander vertrekt, van monteurs tot aan de top.
    Waarschijnlijk houdt zoonlief samen met Mintzlaff alleen de schijn op omdat ze nog aan allerlei lopende contracten vastzitten.
    Contracten met sponsoren, de FIA, Liberty, Ford, personeel, gebouwen etc etc.
    Ik verwacht dat ze de boel binnen twee jaar verkopen aan de hoogste bieder. Dat kan Ford zelf zijn of een Arabische partij of misschien zelfs wel aan de Chinezen.
    Max lijkt er al helemaal klaar mee te zijn en wil do jaar en misschien volgend jaar nog ff snel 100 miljoen cashen en smeert hem dan.

    • + 1
    • 13 apr 2026 - 12:49
    • The Wolf

      Posts: 587

      Gezien het feit dat het seizoen pas een paar races onderweg is en hoe gefrustreerd Max nu al overkomt doordat hij in de marge moet rijden dan zal het al een hele opgave worden om dit jaar vol te maken, mijn gok is dat hij loop jaar een overstap aankondigt naar een ander team óf hij kondigt z'n F1 afscheid aan.. Het heeft er alle schijn van dat het RB kaartenhuis verder in elkaar stort en daarom denk ik dat het sowieso Max z'n laatste jaar is daar

      • + 4
      • 13 apr 2026 - 13:16
    • HarryLam

      Posts: 5.384

      M.i. heeft het alles te maken met de waardeloze auto die ze al meerdere jaren nu produceren, die Wache kan er helemaal niks van en Mekkies moet zeer snel op zoek naar een competende ontwerper, ook ivm het gardening leave.

      • + 1
      • 13 apr 2026 - 13:58
  • Larry Perkins

    Posts: 64.266

    De 2000+ medewerkers van Red Bull zijn begonnen aan een stille tocht om gij Beachy Head, gelegen in East Sussex nabij Eastbourne, van de krijtrotsen te springen...

    • + 0
    • 13 apr 2026 - 13:48

