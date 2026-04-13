Het team van Red Bull Racing bevindt zich momenteel in zwaar weer. De prestaties vallen tegen, Max Verstappen dreigt met een vertrek en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase gaat overstappen naar McLaren. Volgens Jolyon Palmer heeft Red Bull een probleem, en is het vertrek van Lambiase slechts het topje van de ijsberg.

Red Bull lijkt zich momenteel in een soort vrije val te bevinden. Ze hebben afscheid genomen van veel kopstukken, de prestaties vallen tegen en bij topcoureur Verstappen spuit de frustratie bijna uit zijn oren. Het nieuws van het aanstaande vertrek van Lambiase sloeg vorige week dan ook in als een bom, en iedereen vraagt zich af wat dit betekent voor de toekomst van Verstappen én het team.

Wat is het gevolg van dit vertrek?

Oud-coureur Jolyon Palmer ziet het niet bepaald positief in voor Red Bull. In de F1 Nation Podcast neemt hij geen blad voor de mond: "Andere mensen moeten dit zien als een soort imperium dat in elkaar stort. Dit is een geweldig Formule 1-team, ze hebben veel succes gehad, ze waren meedogenloos in die jacht op succes en op de manier waarop ze te werk gingen om het maximale uit hun potentieel op alle vlakken te halen."

Na Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Rob Marshall, Christian Horner en Helmut Marko, loopt er nu met Lambiase weer een sleutelfiguur naar de uitgang: "Iedereen gaat weg. We hebben het nu over GP, maar dit is het topje van de ijsberg. Als je kijkt naar alle mensen die zijn vertrokken, dan is het een onrustige tijd geweest voor Red Bull."

Onrust niet verdwenen

Na het ontslag van Horner, verwachtten veel mensen dat zijn opvolger Laurent Mekies voor rust zou zorgen. Dat was ook de gedachte van Palmer: "Ik vroeg me af of het wat stabieler zou worden met Laurent aan het roer en of alles in de nasleep van het vertrek van Horner zou afnemen. Je ziet nu echter dat er meer grote namen vertrekken, en het is waarschijnlijk ook niet zo aantrekkelijk meer om je bij hen aan te sluiten."