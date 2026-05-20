Krijgt Russell wereldtitel in de schoot geworpen? "Hij gaat nog fouten maken"

Andrea Kimi Antonelli heeft al een grote voorsprong in het wereldkampioenschap te pakken, maar toch denkt Jolyon Palmer dat George Russell nog kans maakt op de wereldtitel. Zo zouden potentiële fouten van de jonge Italiaan hem de das om kunnen doen. 

Mercedes is onwijs sterk begonnen aan het nieuwe seizoen en wist de eerste vier races naar zich toe te trekken. Hoewel dat nog weinig zegt over de rest van het seizoen, lijkt Mercedes de dominante factor te zijn binnen de F1. Antonelli heeft drie races gewonnen en Russell een. 

Palmer kiest toch voor Russell

Ondanks de voorsprong van Antonelli van maar liefst twintig punten ten opzichte van Russell, denkt Palmer dat de Brit dit goed kan gaan maken. In de F1 Nation Podcast geeft hij zijn mening: "Ik zou voor George kiezen, omdat de geschiedenis ons heeft laten zien dat hij het hele jaar door consistent kan presteren. Ik denk dat hij iets volwassener is."

Zo denkt Palmer dat Russell nog altijd de 'betere' coureur is ten opzichte van Antonelli. "Ik heb nog steeds het gevoel dat hij over het algemeen de overhand heeft. En ik denk dat Kimi bij vlagen echt indrukwekkende snelheid heeft laten zien. Hij heeft vorig jaar een paar geweldige races gereden. Hinch zei al dat Miami en Japan sterk waren. Kijk ook naar Brazilië en diverse andere races, die waren ook erg goed."

Kan Antonelli het volhouden?

Palmer vraagt zich af of Antonelli zijn sterke vorm kan volhouden. "Maar als het gaat om het daadwerkelijk volhouden gedurende een heel seizoen, zonder een mislukte race, zonder een Oscar Baku-race waarin je een vreselijke halve ronde rijdt en de hele boel in duigen valt, dan denk ik dat Georges mentaliteit op dit moment wat meer op de proef wordt gesteld."

Wolff wordt verzocht te wachten om op een coureur te focussen in plaats van twee. "Dat wil niet zeggen dat hij het ook gaat doen, maar dat zou mijn redenering zijn. Als ik alles op één paard zou moeten inzetten, zou ik op dit moment voor George kiezen. Daarom denk ik ook niet dat Toto al zijn geld op één paard moet zetten, zelfs als Kimi van George wint."

Reacties (2)

  • Skoda F1

    Posts: 794

    Laat de zelfbenoemde legendarische toekomstige wereldkampioen Nou eerst maar eens een rookie proberen achter zich te houden!

    • 20 mei 2026 - 09:09
    • F1jos

      Posts: 5.260

      Deze rookie vindt het fijn om een prinses achter de vodden zitten.

      • 20 mei 2026 - 10:42

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

