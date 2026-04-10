Het team van Red Bull Racing heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. Niet alleen op sportief vlak gaat het lastig, ook het aangekondigde vertrek van Gianpiero Lambiase sloeg in als een bom. Helmut Marko volgt het van een afstandje, en stelt dat de situatie voor Max Verstappen steeds kritischer begint te worden.

Met Lambiase ziet Verstappen een volgende vertrouweling vertrekken bij Red Bull. Zijn race-engineer maakt na 2027 de overstap naar McLaren, en dat is een flinke aderlating voor Red Bull. Bij de Oostenrijkse renstal namen ze in de afgelopen maanden al afscheid van veel kopstukken, waaronder ook teamadviseur Helmut Marko.

Wat heeft Marko gehoord?

Marko staat nog steeds in contact met de mensen bij Red Bull, en bekijkt de situatie vanaf een afstandje. Tijdens een festival op het stadhuisplein in Wenen sprak hij met Krone Zeitung over het vertrek van Lambiase: "Ik wist al een tijdje dat 'GP' naar McLaren zou gaan."

Voorlopig gaat Lambiase nog nergens heen, en dat is volgens Marko heel erg logisch: "Hij is een belangrijke medewerker van het team en hij is natuurlijk gebonden aan een clausule over concurrentiebeding, hij zou geheime informatie kunnen meenemen."

'De situatie wordt steeds kritischer'

De vraag die nu blijft liggen, is wat dit betekent voor de toekomst van Verstappen. Marko maakt zich grote zorgen over zijn goede vriend en de situatie bij Red Bull: "Het wordt nu steeds kritischer voor Max. Het belangrijkste voor zijn toekomst bij het team is dat hij snel weer kan gaan winnen."

Wat brengt de toekomst?

Verstappen maakte er na afloop van de Japanse Grand Prix geen geheim van dat hij serieus gaat nadenken over zijn toekomst in de sport. De nieuwe regels kunnen hem niet bekoren, en het feit dat Red Bull nog geen racewinnende auto heeft gebouwd, zorgt voor nog meer onrust. Zijn vader Jos liet vandaag echter doorschemeren dat Verstappen waarschijnlijk 'gewoon' doorgaat, ook zonder de aanwezigheid van Lambiase.