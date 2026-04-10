Marko slaat alarm over Verstappen: "Situatie van Max wordt kritischer"

Marko slaat alarm over Verstappen: "Situatie van Max wordt kritischer"

Het team van Red Bull Racing heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. Niet alleen op sportief vlak gaat het lastig, ook het aangekondigde vertrek van Gianpiero Lambiase sloeg in als een bom. Helmut Marko volgt het van een afstandje, en stelt dat de situatie voor Max Verstappen steeds kritischer begint te worden.

Met Lambiase ziet Verstappen een volgende vertrouweling vertrekken bij Red Bull. Zijn race-engineer maakt na 2027 de overstap naar McLaren, en dat is een flinke aderlating voor Red Bull. Bij de Oostenrijkse renstal namen ze in de afgelopen maanden al afscheid van veel kopstukken, waaronder ook teamadviseur Helmut Marko.

Wat heeft Marko gehoord?

Marko staat nog steeds in contact met de mensen bij Red Bull, en bekijkt de situatie vanaf een afstandje. Tijdens een festival op het stadhuisplein in Wenen sprak hij met Krone Zeitung over het vertrek van Lambiase: "Ik wist al een tijdje dat 'GP' naar McLaren zou gaan."

Voorlopig gaat Lambiase nog nergens heen, en dat is volgens Marko heel erg logisch: "Hij is een belangrijke medewerker van het team en hij is natuurlijk gebonden aan een clausule over concurrentiebeding, hij zou geheime informatie kunnen meenemen."

'De situatie wordt steeds kritischer'

De vraag die nu blijft liggen, is wat dit betekent voor de toekomst van Verstappen. Marko maakt zich grote zorgen over zijn goede vriend en de situatie bij Red Bull: "Het wordt nu steeds kritischer voor Max. Het belangrijkste voor zijn toekomst bij het team is dat hij snel weer kan gaan winnen."

Wat brengt de toekomst?

Verstappen maakte er na afloop van de Japanse Grand Prix geen geheim van dat hij serieus gaat nadenken over zijn toekomst in de sport. De nieuwe regels kunnen hem niet bekoren, en het feit dat Red Bull nog geen racewinnende auto heeft gebouwd, zorgt voor nog meer onrust. Zijn vader Jos liet vandaag echter doorschemeren dat Verstappen waarschijnlijk 'gewoon' doorgaat, ook zonder de aanwezigheid van Lambiase.

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Red Bull Racing
