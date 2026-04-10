De Formule 1-wereld werd gisteren opgeschrikt door groot nieuws: Max Verstappens rechterhand Gianpiero Lambiase gaat Red Bull verlaten en stapt over naar McLaren. Het is een groot verlies, maar volgens Jos Verstappen kwam dit voor hen niet als een verrassing. Hij stelt ook dat zijn zoon Max ook zonder Lambiase doorgaat.

Lambiase en Verstappen zijn twee handen op één buik bij Red Bull. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen stelde in het verleden dan ook dat als Lambiase zou vertrekken, hij ook zou stoppen. Het feit dat zijn race-engineer nu besluit te vertrekken bij Red Bull, komt dan ook als een verrassing. Lambiase gaat na 2027 aan de slag bij McLaren, en het is de vraag wat dit betekent voor Verstappens toekomst.

Hoe reageren de Verstappens?

Verstappens vader Jos heeft nu voor het eerst op het vertrek van Lambiase gereageerd. Verstappen senior neemt dit weekend deel aan de TAC Rally, en daar reageerde hij bij RaceXpress op het nieuws: "We wisten het al een tijdje. We wisten ook wanneer dat ging gebeuren, dus we hebben nog anderhalf, twee jaar om met hem samen te werken. Het is een enorme kans voor hem, we begrijpen hem en we hebben ook gezegd: 'Moet je doen. Dat moet je met twee handen aangrijpen.' De rest is aan Red Bull om hem te vervangen. We gaan het zien."

Wat gaat Verstappen doen?

Max Verstappen stelde eerder dat als 'GP' zou stoppen, hij ook zou stoppen. Als Jos Verstappen met die woorden wordt geconfronteerd, komt hij met een opvallend antwoord: "Ik denk dat er dingen veranderd zijn. Kijk, zeker na vier kampioenschappen heb je veel met elkaar bereikt. Maar ja, het laatste is aan Max. Maar ik denk gewoon dat hij doorgaat hoor."

Wat brengt de toekomst?

Het is een opvallende uitspraak van Verstappen senior, want zijn zoon stelde na de Japanse Grand Prix nog dat hij gaat nadenken over zijn toekomst. Jos Verstappen lijkt nu dus te stellen dat zijn zoon toch doorgaat: "Dat denk ik. Het ziet ernaar uit dat de Formule 1 en de FIA toch de reglementen gaan aanpassen. Kijken naar wat ze kunnen doen dit jaar, dat zal helpen."

"Ik denk dat het helpt voor iedereen... Voor de fans, voor de coureurs, ze klagen steen en been. Ik denk dat het voor de Formule 1 ook goed is om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik denk dat ze heel goed weten wat er moet."