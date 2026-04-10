Het nieuws sloeg gisteren in als een bom: Gianpiero Lambiase gaat vertrekken bij Red Bull Racing. De rechterhand van Max Verstappen is het volgende dominosteentje dat valt bij Red Bull, en zijn vertrek is dan ook géén verrassing. De status van Red Bull als topteam brokkelt af, het kaartenhuis is in elkaar gezakt.

Het was even voor acht uur, donderdagochtend. Terwijl de meeste mensen nog rustig aan hun ontbijt zaten of naar hun werk reden, ontplofte er een megabom in de Formule 1-wereld. Via De Limburger en De Telegraaf lekte uit dat Lambiase Red Bull na volgend jaar gaat verlaten, en overstapt naar grote concurrent McLaren.

Met Lambiase verliest viervoudig wereldkampioen Max Verstappen zijn volgende vertrouweling. Een man die als een soort rode lijn door zijn loopbaan liep, iemand die letterlijk elke race in Verstappens hoofd klonk. Het nieuws was een schok, maar het kwam niet als een verrassing. De leegloop bij Red Bull is al tijden aan de gang.

Onbetwist topteam

Drie jaar geleden was Red Bull nog het onbetwiste topteam in de Formule 1. In 2023 domineerden ze de sport, en waren ze zelfs één van de beste sportteams ter wereld. Met Max Verstappen heersten ze in de sport, en reden ze iedereen naar huis.

Red Bull won in 2023 21 van de 22 races: Verstappen stond 19 keer op het hoogste treetje van het podium, en zijn teamgenoot Sergio Pérez twee keer. Alleen in Singapore werden ze verslagen door Carlos Sainz in zijn Ferrari.

Verstappen werd dat jaar fluitend wereldkampioen, en onderweg naar zijn titel herschreef hij de geschiedenisboekjes. Hij werd de man met de meeste zeges ooit in een seizoen, won de meeste races op rij en pakte de meeste punten ooit in één seizoen.

In alles een topteam

Red Bull was dan jaar in alles een topteam. Met Verstappen hadden ze de beste coureur ter wereld in huis, Pérez was de ideale tweede man en aan de pitmuur zat extreem veel talent.

Christian Horner was als langstzittende teambaas het stralende middelpunt, en hij kreeg gezelschap van topontwerper Adrian Newey, regelkenner Jonathan Wheatley (sportief directeur), superstrateeg Hannah Schmitz en technisch directeur Pierre Waché. In de pitbox stond een geweldige pitcrew en keek de ervaren en uitgesproken Helmut Marko vanuit de hoek toe.

Alles leek koek en ei te zijn bij Red Bull, maar aan het einde van het jaar werden de eerste scheurtjes in het team zichtbaar.

Hoe alles misging

Eind 2022 overleed namelijk Dietrich Mateschitz: de beroemde medeoprichter van Red Bull en de drijvende kracht achter het team. Mateschitz was het cement binnen de stenen, een liefhebber, een teamplayer en een goede vriend van Marko. Toen hij stierf verdwenen deze elementen, en veranderden de sfeer en de structuur in het bedrijf én het team.

Na de dood van Mateschitz begon de Thaise grootaandeelhouder Chalerm Yoovidhya zich meer met het team te bemoeien, en betrad Mateschitz' zoon Mark het toneel.

Tegen het einde van het seizoen 2023 kwam ook het eerste grote gerucht naar buiten. Volgens het Zuid-Amerikaanse O Globo zou er na de dood van Mateschitz een tweestrijd binnen Red Bull zijn ontstaan tussen Horner en Marko. Horner zou meer macht naar zich toe willen trekken, terwijl de macht van Marko afnam. De geruchten werden snel de kop ingedrukt, en bij Red Bull waren ze vooral trots op de resultaten.

De zaak Horner

Begin 2024 barstte definitief de bom, en belandde het hoofd van Horner op het hakblok. Aan het begin van de middag op 5 februari kwam via F1-Insider en De Telegraaf naar buiten dat er een intern onderzoek werd gestart naar de Brit vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag.

Horner ontkende, mocht aanblijven als teambaas en werd na een aantal onrustige weken vrijgesproken. Zijn imago was echter beschadigd; niet langer was hij de gevierde teambaas, maar een soort paria die door iedereen in de gaten werd gehouden.

De reacties waren fel, en er gingen veel geruchten rond over mogelijke interne onrust. Verstappens vader Jos haalde uit naar Horner, vond dat hij moest vertrekken en kwam lijnrecht tegenover hem te staan.

Escalatie

De situatie escaleerde alleen maar, en Verstappens trouwe bondgenoot Helmut Marko leek zelfs bijna te moeten vertrekken. Er werd gedreigd met een schorsing, waarna Verstappen ingreep en duidelijk maakte: Marko weg, dan hij ook weg.

Red Bull probeerde de rust te bewaren. Verstappen bleef ‘gewoon’ winnen, maar het was duidelijk dat het rommelde. Horner had de steun van de Thaise grootaandeelhouder, en hoopte dat alles zou overwaaien. Dat gebeurde echter niet.

De boel bij elkaar houden

In april 2024 viel het eerste dominosteentje, en kondigde topontwerper Newey zijn vertrek aan. Hij bleef bij Red Bull om zich te focussen op andere projecten, en tekende uiteindelijk een contract bij Aston Martin. Eén jaar eerder was het omvallen van de dominosteentjes eigenlijk al ingezet, toen Rob Marshall zijn overstap naar McLaren had aangekondigd.

Al die vertrekken waren tegen de zin van Max Verstappen, die wilde dat de boel bij elkaar werd gehouden. De ineenstorting van Red Bull leek langzaam te worden ingezet, en Verstappen werd nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar aartsrivaal Mercedes.

Verstappen kon de leegloop niet tegenhouden, en de volgende dominosteentjes vielen toen ook Jonathan Wheatley (Audi) en Will Courtenay (McLaren) hun vertrek aankondigden. De vrije val was ingezet, en op de baan kreeg Red Bull het steeds zwaarder. Verstappen werd nog wel kampioen, maar dat kwam meer door zijn skills dan door de auto.

Het einde van Horner

De vrije val zette in 2025 alleen maar door, en Red Bull was hun leidende positie verloren. Verstappen moest gaan vechten met de McLaren-coureurs, en kende een rampzalige eerste seizoenshelft. De achterstand was groot, en de geruchten over een vertrek namen toe. Horner probeerde de moed erin te houden, maar de lont van een nieuwe bom brandde langzaam op.

Vlak na de Britse Grand Prix kwam namelijk naar buiten dat Horner was ontslagen. Na twintig jaar mocht de teambaas zijn biezen pakken, en werd hij opgevolgd door Laurent Mekies.

Klap na klap

De situatie binnen Red Bull leek te veranderen, en Verstappen verklaarde dat hij bij Red Bull zou blijven. De sfeer leek steeds beter te worden, en Verstappen begon ook weer te winnen. Langzaam maar zeker leek Red Bull weer op te krabbelen uit een diep dal, en uiteindelijk liep de Nederlander de wereldtitel op twee puntjes mis.

Na de seizoensfinale in Abu Dhabi kwam Marko echter met de volgende donderslag: hij twijfelde aan zijn toekomst. Binnen een paar dagen werd namelijk duidelijk dat Marko ging vertrekken. De vertrouweling van Verstappen ging weg, en het volgende dominosteentje viel met een doffe klap om.

Red Bull hoopte rust te kunnen creëren richting het nieuwe F1-tijdperk, maar ook die droom bleek bedrog. Met de kerstdagen lekte uit dat Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase gesprekken voerde met andere teams.

Lambiase is voor Verstappen meer dan een collega: hij ziet hem als een vriend. Hij stelde zelfs dat als Lambiase ooit zou stoppen, hij ook zou stoppen. Nog voordat het jaar was begonnen, leek alles dus de soep in te lopen.

Het laatste dominosteentje

Vol met frustratie over de nieuwe regels begon Verstappen aan het seizoen, en het vertrek van Lambiase van eerder deze week was de volgende klap. Van alle supersterren die er in 2023 nog waren, was er bijna niemand meer over: Verstappen is het laatste dominosteentje.

De vraag is nu: wanneer gaat dit steentje vallen? En hoe hard zal de klap zijn? Red Bull moet zich nu herpakken, maar of dat gaat gebeuren? Niemand die het durft. Het topteam is nu in ieder geval een topteam in verval. Een zinkend schip.