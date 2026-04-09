De leegloop bij Red Bull Racing blijft een belangrijk gespreksonderwerp in de Formule 1. Sinds 2022 zag het team een reeks sleutelfiguren vertrekken, met name op technisch en organisatorisch vlak. Wat begon als een aantal individuele overstappen, groeide uit tot een structurele aderlating voor de Oostenrijkse renstal.

Vooral vanaf 2024 kwam het vertrek van grote namen in een stroomversnelling terecht. Red Bull, jarenlang het toonbeeld van stabiliteit en succes, zag zijn fundament stukje bij beetje afbrokkelen. De impact daarvan wordt door velen pas echt op de langere termijn verwacht.

Zware klappen aan de top

De grootste schok begon zonder twijfel met het vertrek van Adrian Newey. De meesterontwerper stond aan de basis van de dominante Red Bull-auto’s en koos voor een nieuw avontuur bij Aston Martin. Zijn vertrek betekende het einde van een tijdperk waarin Red Bull op technisch vlak vaak een stap voor lag op de concurrentie.

Ook Christian Horner verdween van het toneel, waarmee een lange en uiterst succesvolle periode werd afgesloten. De Brit was jarenlang het gezicht van het team en speelde een sleutelrol in de opbouw van Red Bull tot topteam. Daarnaast was het ook adviseur en ontdekker van onder andere Sebastian Vettel en Verstappen - Helmut Marko - die eveneens de Red Bull-deur achter zich dicht trok.

Verder koos Jonathan Wheatley voor een nieuw avontuur bij het Audi-project. Daarmee verloor Red Bull niet alleen ervaring, maar ook een belangrijke schakel in de dagelijkse leiding aan de pitmuur.

Technische kennis sijpelt weg

Naast de absolute kopstukken zag Red Bull ook cruciale technische pionnen vertrekken. Rob Marshall maakte de overstap naar McLaren en speelde daar een rol in de opmars van het team. Ook strategisch brein Will Courtenay koos voor een nieuwe uitdaging buiten Milton Keynes.

Misschien nog zorgwekkender was het uiteenvallen van een deel van de directe crew rond Max Verstappen. Zo vertrekt ook zijn vaste engineer Gianpiero Lambiase op termijn, een ontwikkeling die als een flinke klap wordt gezien binnen het kamp-Verstappen. Meerdere engineers uit zijn vaste team trokken bovendien naar rivaliserende projecten, waaronder Audi en Williams.

Structurele impact op lange termijn

De optelsom van al deze vertrekken schetst een duidelijk beeld: Red Bull is niet meer het team wat het afgelopen decennium onder andere de toon voerde in de Formule 1. Waar het team jarenlang kon bouwen op stabiliteit en continuïteit, is er nu sprake van een heropbouw op meerdere fronten tegelijk.

Hoewel de directe gevolgen niet altijd meteen zichtbaar zijn op de baan, ligt het voor de hand dat dit soort veranderingen op termijn hun sporen nalaten. In de Formule 1 is succes immers zelden het werk van één persoon, maar juist van een perfect op elkaar ingespeeld geheel – en precies dat fundament is Red Bull de voorbije jaren deels kwijtgeraakt.