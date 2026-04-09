user icon
icon

Ongekend: Verstappen is dadelijk de enige die over is bij Red Bull

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
De leegloop bij Red Bull Racing blijft een belangrijk gespreksonderwerp in de Formule 1. Sinds 2022 zag het team een reeks sleutelfiguren vertrekken, met name op technisch en organisatorisch vlak. Wat begon als een aantal individuele overstappen, groeide uit tot een structurele aderlating voor de Oostenrijkse renstal.

Vooral vanaf 2024 kwam het vertrek van grote namen in een stroomversnelling terecht. Red Bull, jarenlang het toonbeeld van stabiliteit en succes, zag zijn fundament stukje bij beetje afbrokkelen. De impact daarvan wordt door velen pas echt op de langere termijn verwacht.

Zware klappen aan de top

De grootste schok begon zonder twijfel met het vertrek van Adrian Newey. De meesterontwerper stond aan de basis van de dominante Red Bull-auto’s en koos voor een nieuw avontuur bij Aston Martin. Zijn vertrek betekende het einde van een tijdperk waarin Red Bull op technisch vlak vaak een stap voor lag op de concurrentie.

Ook Christian Horner verdween van het toneel, waarmee een lange en uiterst succesvolle periode werd afgesloten. De Brit was jarenlang het gezicht van het team en speelde een sleutelrol in de opbouw van Red Bull tot topteam. Daarnaast was het ook adviseur en ontdekker van onder andere Sebastian Vettel en Verstappen - Helmut Marko - die eveneens de Red Bull-deur achter zich dicht trok.

Verder koos Jonathan Wheatley voor een nieuw avontuur bij het Audi-project. Daarmee verloor Red Bull niet alleen ervaring, maar ook een belangrijke schakel in de dagelijkse leiding aan de pitmuur.

Technische kennis sijpelt weg

Naast de absolute kopstukken zag Red Bull ook cruciale technische pionnen vertrekken. Rob Marshall maakte de overstap naar McLaren en speelde daar een rol in de opmars van het team. Ook strategisch brein Will Courtenay koos voor een nieuwe uitdaging buiten Milton Keynes.

Misschien nog zorgwekkender was het uiteenvallen van een deel van de directe crew rond Max Verstappen. Zo vertrekt ook zijn vaste engineer Gianpiero Lambiase op termijn, een ontwikkeling die als een flinke klap wordt gezien binnen het kamp-Verstappen. Meerdere engineers uit zijn vaste team trokken bovendien naar rivaliserende projecten, waaronder Audi en Williams.

Structurele impact op lange termijn

De optelsom van al deze vertrekken schetst een duidelijk beeld: Red Bull is niet meer het team wat het afgelopen decennium onder andere de toon voerde in de Formule 1. Waar het team jarenlang kon bouwen op stabiliteit en continuïteit, is er nu sprake van een heropbouw op meerdere fronten tegelijk.

Hoewel de directe gevolgen niet altijd meteen zichtbaar zijn op de baan, ligt het voor de hand dat dit soort veranderingen op termijn hun sporen nalaten. In de Formule 1 is succes immers zelden het werk van één persoon, maar juist van een perfect op elkaar ingespeeld geheel – en precies dat fundament is Red Bull de voorbije jaren deels kwijtgeraakt.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Gianpiero Lambiase Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  f(1)orum

    Posts: 9.951

    Toch past dit gefladder prima bij dit team, want als Red Bull je vleugels geeft dan ga je ze toch ook een keer spreiden, toch?

    • + 4
    • 9 apr 2026 - 12:10
  • F1jos

    Posts: 5.136

    De kapitein zal als laatste het zinken schip verlaten. Inmiddels heeft Max in zijn redding boot een voorlopig contract getekend bij Mercedes, McLaren, Ferrari, Aston Martin en uiteindelijk exit F1

    • + 1
    • 9 apr 2026 - 12:13
    • schwantz34

      Posts: 41.884

      Ik zie Max eerder, en ook veel liever overstappen naar de GT3. Daar kan hij gewoon weer lekker met heel veel plezier racen zonder al die Mariokartbatterijrukregels!

      • + 4
      • 9 apr 2026 - 12:27
  • Larry Perkins

    Posts: 64.207

    "Ongekend: Verstappen is dadelijk de enige die over is bij Red Bull."

    NIETTUS! Verstappen en... Hannaaaaaaaaaaaaaaahhh!

    • + 2
    • 9 apr 2026 - 12:56
    • Cherokee

      Posts: 5.378

      Hannah vertrekt straks wel. Op het moment dat Ferrari doorkrijgt dat hun strategie misschien ietsje beter kan hangen ze aan de telefoon.

      • + 0
      • 9 apr 2026 - 14:35
  • Rimmer

    Posts: 13.222

    Na de dood van Dieter is de Bull ingestort. Er waren al twijfels over de betrokkenheid van zijn zoon en dhr. Olaf M.
    Die beweerden zelf bij hoog en laag dat ze de nalatenschap van Dieter zouden respecteren en voortzetten.
    Kennelijk gelooft niemand daar meer in behalve Max.
    Als er zoveel mensen wegrennen dan kan het niet anders dan dat de nieuwe bazen een stel vreselijke apen zijn die allang besloten hebben de boel de nek om te draaien en uiteindelijk te verkopen. Zeker nu een F1 team als RB samen met zusterteam RB miljarden op kan brengen.

    • + 1
    • 9 apr 2026 - 13:57

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar