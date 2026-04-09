user icon
icon

'Aston Martin heeft beet: Wheatley kan eerder aan de slag'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Aston Martin heeft beet: Wheatley kan eerder aan de slag'

Aston Martin lijkt achter de schermen een belangrijke slag te slaan op de transfermarkt van de Formule 1. Volgens geruchten van Autosport Web is het team erin geslaagd om de ‘gardening leave’ van Jonathan Wheatley aanzienlijk in te korten, waardoor zijn komst mogelijk sneller realiteit wordt dan verwacht.

De Brit, die recent vertrok bij Audi, werd aanvankelijk pas na de zomerstop bij Aston Martin verwacht. Nieuwe geluiden wijzen er echter op dat de overstap versneld kan worden afgerond nadat hij weg is gegaan bij de Duitse fabrikant.

Snellere komst Wheatley lonkt

De geruchtenstroom rond Wheatley komt op een moment waarop Aston Martin volop bezig is met het versterken van de organisatie. De ervaren bestuurder geldt als een belangrijke pion om de ambities van het team kracht bij te zetten.

“Er circuleren signalen dat zijn verplichte pauze mogelijk wordt ingekort, waardoor hij sneller inzetbaar zou zijn,” klinkt het vanuit de paddock. “Dat zou voor Aston Martin uiteraard een stevige opsteker zijn.”

Mocht de deal effectief rondkomen, dan zou Wheatley al kort na de zomerstop aan de slag kunnen gaan bij zijn nieuwe werkgever, in plaats van pas later in het seizoen.

Belangrijke stap voor ploeterend team

Voor Aston Martin zou de versnelde komst van Wheatley een duidelijke intentieverklaring zijn. Het team kende een desastreuze start van het nieuwe tijdperk in de Formule 1, waar zij juist alle hoop op gegooid hadden. Met een te langzame en onbetrouwbare scoorden Fernando Alonso en Lance Stroll nog geen enkel punt en was het al een behoorlijke kluif om überhaupt de finish te halen. 

Hierom werd er gespeculeerd over de toekomst van Newey als teambaas. Met de mogelijke komst van Wheatley, kan de meesterontwerper in een andere functie gaan treden. 

 

John6

Posts: 11.557

Je denkt toch niet dat Wheatley alle problemen bij AM kan oplossen, het grootste probleem is Lawrence Stroll, wie gaat hem vertellen dat hij met geld geen kampioenschap kan kopen.

Of zal het kwartje nu gevallen zijn bij hem.

  • 2
  • 9 apr 2026 - 11:47
F1 Nieuws Formule 1 F1 Adrian Newey Aston Martin

Reacties (8)

Login om te reageren
  • John6

    Posts: 11.557

    Je denkt toch niet dat Wheatley alle problemen bij AM kan oplossen, het grootste probleem is Lawrence Stroll, wie gaat hem vertellen dat hij met geld geen kampioenschap kan kopen.

    Of zal het kwartje nu gevallen zijn bij hem.

    • + 2
    • 9 apr 2026 - 11:47
  • NicoS

    Posts: 20.589

    Hoeveel maanden gaat hij het redden?

    • + 1
    • 9 apr 2026 - 11:57
  • Regenrace

    Posts: 2.563

    En op grond waarvan wordt zijn verplichte pauze ingekort?
    "Ja dat weten we niet. Iemand roept maar wat, dus wij plaatsen het. Geen moeilijke vragen aub"

    • + 0
    • 9 apr 2026 - 13:04
    • Pietje Bell

      Posts: 34.221

      Lees even het artikel op het Japanse Autosport Web, dan had je je
      dit denigrerende bericht kunnen besparen.

      • + 0
      • 9 apr 2026 - 13:15
    • Larry Perkins

      Posts: 64.207

      @Regenrace, het is geen verplichte pauze, als AM met Audi een deal heeft gemaakt dat Wheatley eerder mag beginnen, dan is het akkoord.
      Wellicht heeft Lawrence bij Audi een paar extra miljoentjes uit zijn zak laten vallen...

      • + 1
      • 9 apr 2026 - 13:55
    • Regenrace

      Posts: 2.563

      @Larry Precies - maar of Audi haar Fiat heeft gegeven vertelt 't bovenstaand verhaal niet. En om nou te gaan speculeren op een tekortschietend lamlendig gerucht, vind ik meer iets voor pietje puk.

      • + 0
      • 9 apr 2026 - 14:20
    • Pietje Bell

      Posts: 34.221

      " En om nou te gaan speculeren op een tekortschietend lamlendig
      gerucht, vind ik meer iets voor pietje puk."

      Weer zo'n denigrerende opmerking!

      Lees FFS het bericht op AS WEB! Daar valt het te lezen.

      • + 0
      • 9 apr 2026 - 14:50
  • Larry Perkins

    Posts: 64.207

    Het is vandaag 'silly season' bij de teambaasjes...

    • + 0
    • 9 apr 2026 - 13:05

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Adrian Newey -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 26 dec 1958 (67)
  • Geb. plaats Stratford-upon-Avon, Warwickshire, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar