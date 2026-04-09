Aston Martin lijkt achter de schermen een belangrijke slag te slaan op de transfermarkt van de Formule 1. Volgens geruchten van Autosport Web is het team erin geslaagd om de ‘gardening leave’ van Jonathan Wheatley aanzienlijk in te korten, waardoor zijn komst mogelijk sneller realiteit wordt dan verwacht.

De Brit, die recent vertrok bij Audi, werd aanvankelijk pas na de zomerstop bij Aston Martin verwacht. Nieuwe geluiden wijzen er echter op dat de overstap versneld kan worden afgerond nadat hij weg is gegaan bij de Duitse fabrikant.

Snellere komst Wheatley lonkt

De geruchtenstroom rond Wheatley komt op een moment waarop Aston Martin volop bezig is met het versterken van de organisatie. De ervaren bestuurder geldt als een belangrijke pion om de ambities van het team kracht bij te zetten.

“Er circuleren signalen dat zijn verplichte pauze mogelijk wordt ingekort, waardoor hij sneller inzetbaar zou zijn,” klinkt het vanuit de paddock. “Dat zou voor Aston Martin uiteraard een stevige opsteker zijn.”

Mocht de deal effectief rondkomen, dan zou Wheatley al kort na de zomerstop aan de slag kunnen gaan bij zijn nieuwe werkgever, in plaats van pas later in het seizoen.

Belangrijke stap voor ploeterend team

Voor Aston Martin zou de versnelde komst van Wheatley een duidelijke intentieverklaring zijn. Het team kende een desastreuze start van het nieuwe tijdperk in de Formule 1, waar zij juist alle hoop op gegooid hadden. Met een te langzame en onbetrouwbare scoorden Fernando Alonso en Lance Stroll nog geen enkel punt en was het al een behoorlijke kluif om überhaupt de finish te halen.

Hierom werd er gespeculeerd over de toekomst van Newey als teambaas. Met de mogelijke komst van Wheatley, kan de meesterontwerper in een andere functie gaan treden.