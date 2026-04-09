De ongekende successen van Verstappen en Lambiase bij Red Bull

De Formule 1-wereld ontwaakte vanochtend met het nieuws dat Gianpiero Lambiase gaat vertrekken naar McLaren. Door het aanstaande vertrek van Lambiase verliest Max Verstappen één van zijn trouwste bondgenoten. Samen met Lambiase wist Verstappen historische successen te behalen in de koningsklasse van de autosport.

Verstappen en zijn race-engineer Lambiase werken al sinds 2016 met elkaar samen. Toen Verstappen overstapte van Toro Rosso naar Red Bull trof hij Lambiase, en al snel werd duidelijk dat ze veel meer waren dan collega's. Verstappen beschouwt zijn race-engineer als een goede vriend, en gaf in het verleden al aan dat als Lambiase vertrekt, hij ook zal gaan. Of hij de daad bij het woord gaat voegen, zal dit jaar gaan blijken.

Verstappen en Lambiase zijn bij Red Bull twee handen op één buik, en na de leegloop van de afgelopen maanden, was de Brit één van de laatste vertrouwelingen die nog was overgebleven. Nu ook Lambiase vertrekt, lijkt een buitengewoon succesvol tijdperk definitief ten einde te komen.

Geschiedenis geschreven

Met Lambiase in zijn oor wist Verstappen namelijk geschiedenis te schrijven in de Formule 1, en bereikten ze ongekende successen. Samen wisten ze vier keer wereldkampioen te worden, en wonnen ze tot nu toe 71 Grands Prix. Alleen Lewis Hamilton en Michael Schumacher wisten in de geschiedenis van de Formule 1 meer races te winnen.

Lambiase betrad meermaals het podium met Verstappen, en de Nederlander wist in de afgelopen tien jaar in totaal 127 keer in de top drie te finishen. Tijdens vrijwel al die races stond Lambiase aan zijn zijde, en ze braken record na record. Zo wisten ze het record van de meeste podiums op rij (vijftien) en de meeste zeges op rij (tien) binnen te slepen.

Wat brengt de toekomst?

Verstappen en Lambiase zullen samen in de geschiedenisboekjes van de Formule 1 belanden, en mogelijk voegen ze nog wat successen toe aan hun palmares. Lambiase staat nog tot en met 2027 onder contract bij Red Bull, en vooralsnog lijkt het erop dat hij het huidige seizoen dus nog afmaakt bij het team. Verstappen beschikt nog over een contract tot en met 2028, maar het aanstaande vertrek van Lambiase kan hem richting de uitgang duwen. Daarnaast zijn de eerste geruchten over Verstappen en McLaren al naar buiten gekomen, het boek lijkt dus nog niet definitief te zijn gesloten.

F1 Nieuws Max Verstappen Gianpiero Lambiase McLaren Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 34.219

    erikvanharen

    Einde van een tijdperk. Gianpiero Lambiase vertrekt na 2027 bij Red Bull Racing
    en gaat in 2028 aan de slag bij McLaren.

    De (nu nog) race-engineer van Max Verstappen zei dit in 2023, in een exclusief
    interview met De Telegraaf:

    🗣️ “De dag dat Max en ik niet meer met elkaar werken in deze opzet, wordt voor mij
    de dag dat ik graag een andere uitdaging aanga.
    Ik denk dat het ook niet fair is naar een andere coureur toe als we proberen na te bootsen wat ik sinds mei 2016 met Max heb gedaan.
    Ik zie dit als iets ongelofelijk speciaals en denk niet dat zoiets nog een keer voorkomt.”


    Het lijkt erop dat max als eerste aan heeft gegeven met de F1 te stoppen, hetzij
    eind dit jaar of volgend jaar en GP opzoek is gegaan naar en andere baan.

    • + 3
    • 9 apr 2026 - 13:05
    • TylaHunter

      Posts: 10.626

      Gezien de unieke positie van Lambiase... heeft hij im 2027 dan (deels) een Gardening Leave of mag hij de laatste race stoppen en een halve maand later (1 januari) instappen bij Mclaren?

      • + 1
      • 9 apr 2026 - 13:49
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.962

    Eind 2027.
    Das nondeju nog twee jaar!!

    Er kan in die twee jaar van alles gebeuren..... die oranje aap aan de ene kant en die smerige trol aan de andere....ik vertrouw ze voor geen meter.
    Straks gaan ze alle circuits bombarderen...en dan??

    • + 2
    • 9 apr 2026 - 13:14
    • 919

      Posts: 4.232

      🤷 dan wordt WO4 bevochten met stokken en stenen.

      • + 0
      • 9 apr 2026 - 13:23
    • f(1)orum

      Posts: 9.951

      "Straks gaan ze alle circuits bombarderen...en dan??"
      Nou, in ieder geval geen jojo inhaalacties meer.

      • + 3
      • 9 apr 2026 - 13:23

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

