De ongekende successen van Verstappen en Lambiase bij Red Bull

De Formule 1-wereld ontwaakte vanochtend met het nieuws dat Gianpiero Lambiase gaat vertrekken naar McLaren. Door het aanstaande vertrek van Lambiase verliest Max Verstappen één van zijn trouwste bondgenoten. Samen met Lambiase wist Verstappen historische successen te behalen in de koningsklasse van de autosport.

Verstappen en zijn race-engineer Lambiase werken al sinds 2016 met elkaar samen. Toen Verstappen overstapte van Toro Rosso naar Red Bull trof hij Lambiase, en al snel werd duidelijk dat ze veel meer waren dan collega's. Verstappen beschouwt zijn race-engineer als een goede vriend, en gaf in het verleden al aan dat als Lambiase vertrekt, hij ook zal gaan. Of hij de daad bij het woord gaat voegen, zal dit jaar gaan blijken.

Verstappen en Lambiase zijn bij Red Bull twee handen op één buik, en na de leegloop van de afgelopen maanden, was de Brit één van de laatste vertrouwelingen die nog was overgebleven. Nu ook Lambiase vertrekt, lijkt een buitengewoon succesvol tijdperk definitief ten einde te komen.

Geschiedenis geschreven

Met Lambiase in zijn oor wist Verstappen namelijk geschiedenis te schrijven in de Formule 1, en bereikten ze ongekende successen. Samen wisten ze vier keer wereldkampioen te worden, en wonnen ze tot nu toe 71 Grands Prix. Alleen Lewis Hamilton en Michael Schumacher wisten in de geschiedenis van de Formule 1 meer races te winnen.

Lambiase betrad meermaals het podium met Verstappen, en de Nederlander wist in de afgelopen tien jaar in totaal 127 keer in de top drie te finishen. Tijdens vrijwel al die races stond Lambiase aan zijn zijde, en ze braken record na record. Zo wisten ze het record van de meeste podiums op rij (vijftien) en de meeste zeges op rij (tien) binnen te slepen.

Wat brengt de toekomst?

Verstappen en Lambiase zullen samen in de geschiedenisboekjes van de Formule 1 belanden, en mogelijk voegen ze nog wat successen toe aan hun palmares. Lambiase staat nog tot en met 2027 onder contract bij Red Bull, en vooralsnog lijkt het erop dat hij het huidige seizoen dus nog afmaakt bij het team. Verstappen beschikt nog over een contract tot en met 2028, maar het aanstaande vertrek van Lambiase kan hem richting de uitgang duwen. Daarnaast zijn de eerste geruchten over Verstappen en McLaren al naar buiten gekomen, het boek lijkt dus nog niet definitief te zijn gesloten.