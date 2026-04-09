Verstappen komt met cynische post op Instagram na nieuws omtrent Lambiase

Max Verstappen heeft voor het eerst van zich laten horen na het spraakmakende nieuws rond Gianpiero Lambiase. De Nederlander zag zijn vaste race-engineer een toptransfer maken naar McLaren, maar rept daar op social media met geen woord over.

In plaats daarvan richt Verstappen zich op een ander onderdeel van zijn Formule 1-bestaan. De viervoudig wereldkampioen uit op Instagram zijn 'liefde' over de verplichte marketingactiviteiten die bij zijn rol horen. Zo was te zien hoe hij voor het kledingmerk van Alphatauri poseerde voor een fotoshoot.

Verstappen zwijgt over vertrek Lambiase

Het nieuws dat Lambiase na 2027 vertrekt bij Red Bull Racing, sloeg in als een bom binnen de paddock. De engineer was jarenlang de vertrouwenspersoon van Verstappen en speelde een sleutelrol in diens successen, met meerdere wereldtitels als resultaat. Maar na jarenlang de rechterhand te zijn geweest van de Nederlander zal hij vertrekken naar een van de voornaamste Red Bull-concurrenten, McLaren. 

Opvallend genoeg gaat Verstappen daar in zijn eerste reactie volledig aan voorbij. “Dit is echt het leukste onderdeel van mijn werk,” klinkt het cynisch bij een foto van een marketingverplichting. “Bedankt voor de allerbelangrijkste kleding,” voegt hij er met duidelijke spot aan toe.

Daarmee lijkt Verstappen bewust de focus te verleggen, terwijl de impact van het vertrek van Lambiase moeilijk te onderschatten is voor zijn toekomst bij Red Bull.

Veel vrije tijd voor Verstappen

Vanwege de verontrustende situatie in het Midden-Oosten, kreeg Verstappen wat vrije tijd erbij. Aangezien de FIA de races in Bahrein en Saoedi-Arabië noodgedwongen moest cancelen, werd er namelijk de hele maand april niet geracet. Die tijd greep de Nederlander met beide handen aan om te testen op de Nürbrugring en zijn raceteam te bezoeken in Frankrijk op het circuit van Paul Ricard.

Op 3 mei zal Verstappen weer in actie komen in de Formule 1, als hij aantreedt in de Verenigde Staten voor de Grand Prix van Miami. 

f(1)orum

Posts: 9.952

"Verstappen komt met cynische post op Instagram na nieuws omtrent Lambiase"
Zijn mening over vertrek van GP maakt hij hiermee duidelijk, denk ik: "Laat 'm maar de kleren krijgen..."

  • 4
  • 9 apr 2026 - 13:34
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Gianpiero Lambiase Red Bull Racing

Reacties (17)

  • f(1)orum

    Posts: 9.952

    "Verstappen komt met cynische post op Instagram na nieuws omtrent Lambiase"
    Zijn mening over vertrek van GP maakt hij hiermee duidelijk, denk ik: "Laat 'm maar de kleren krijgen..."

    • + 4
    • 9 apr 2026 - 13:34
    • markos

      Posts: 980

      Begrijpelijk natuurlijk, dat nieuws gaat Max niet in de koude kleren zitten!

      • + 4
      • 9 apr 2026 - 13:44
    • TylaHunter

      Posts: 10.626

      Dit is m duidelijk niet in de koude kleren gaan zitten.

      • + 2
      • 9 apr 2026 - 13:45
    • TylaHunter

      Posts: 10.626

      Je was me voor Markos, de aap is hierbij duidelijk uit de mouw ;)

      • + 2
      • 9 apr 2026 - 13:46
    • markos

      Posts: 980

      Zolang er maar niet iemand uit de (kleren)kast gaat komen, Tyla!

      • + 2
      • 9 apr 2026 - 13:47
    • f(1)orum

      Posts: 9.952

      Daar ben jij dus niet zonder kleerscheuren vanaf gekomen @Tyla

      • + 3
      • 9 apr 2026 - 13:47
    • Klus

      Posts: 2.446

      Verstappen zal daar vast een mouw aan passen.

      • + 0
      • 9 apr 2026 - 14:31
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.966

      Tja, wie de broek past trekke hem an.

      • + 0
      • 9 apr 2026 - 14:44
    • f(1)orum

      Posts: 9.952

      Van Cranenbroek?

      • + 0
      • 9 apr 2026 - 14:46
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.966

      Tuurlijk.....€14....en hij past precies.

      • + 0
      • 9 apr 2026 - 14:55
  • F1 bekijker

    Posts: 207

    Al 3 berichten uit 1 ding.

    • + 1
    • 9 apr 2026 - 13:43
    • f(1)orum

      Posts: 9.952

      En? Heb jij ze alle 3 dan ook bekeken?

      • + 4
      • 9 apr 2026 - 13:45
  • Skoda F1

    Posts: 669

    Hij kan hem wel schieten die achterbakse verrader met zijn luizen streken! Maar hij zit nog met die kakkerlak opgescheept tot 2028 Dus moet ie nog tot zijn eigen contract afloopt bij redbull samen met...Oh!? wache ff

    • + 2
    • 9 apr 2026 - 13:59
  • Pietje Bell

    Posts: 34.223

    Info van een Max fan account:

    Max zijn jacht is vannacht vertrokken uit de kleine haven voor zijn oude appartement.
    Men heeft na een half uur de transponder uitgezet, maar Vessel Finder heeft daar
    geen boodschap aan , haha.

    Zijn jacht vaart nu vlak voor de Italiaanse kust richting Florence waar Kelly haar grote
    vriendin Maria Sole woont.
    Haar broer Nelson jr, schoonzus en nichtje uit Sao Paulo zijn per vliegtuig onderweg
    naar Florence.

    Max heeft echter zojuist aangekondigd dat hij vanavond weer gaat simmen met zijn team
    en dus waarschijnlijk niet aan boord is.

    i.ibb.co/Y4c6krb9/(...)26-04-09-142329.png

    • + 2
    • 9 apr 2026 - 14:39
    • Pietje Bell

      Posts: 34.223

      Het is bekend dat Nelson jr vorig jaar maar liefst +/- 10 tochtjes
      met Max zijn jacht heeft gemaakt zonder dat Max erbij was.
      Het zou dus kunnen dat hij dat nu weer gaat doen.
      Een andere mogelijkheid is dat zijn jacht voor onderhoud naar Italië is aangezien het koers vaart naar Viareggio waar Max destijds ook zijn jacht in ontvangst nam. FF gegoogeld.

      i.ibb.co/HLZ2N53x/(...)26-04-09-150333.png

      • + 0
      • 9 apr 2026 - 15:04
    • Pietje Bell

      Posts: 34.223

      Quote van hun site:

      "Superyacht and Yacht Maintenance Services in Viareggio

      Looking for yacht maintenance businesses? Whether you require yacht cleaning services or painting, coating, and wrapping, you'll find a range of rated businesses on Yachting Pages.

      Explore our articles page to find cleaning and painting tips and guides.
      Showing 12 of 18 results"

      • + 0
      • 9 apr 2026 - 15:07
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.966

    Max maakt zich geen zorgen omtrent G.P.

    "G.P kan binnenkort bezoek verwachten van ons pa....en dat zal geen vriendelijk gesprek worden kan ik je verzekeren.
    Na wat ik begrepen hebt is ons pa zijn mooiste knuppel aan het poetsen en boenen"....aldus 'n toch wel teleurgestelde Max.

    • + 0
    • 9 apr 2026 - 14:48

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

