Max Verstappen heeft voor het eerst van zich laten horen na het spraakmakende nieuws rond Gianpiero Lambiase. De Nederlander zag zijn vaste race-engineer een toptransfer maken naar McLaren, maar rept daar op social media met geen woord over.

In plaats daarvan richt Verstappen zich op een ander onderdeel van zijn Formule 1-bestaan. De viervoudig wereldkampioen uit op Instagram zijn 'liefde' over de verplichte marketingactiviteiten die bij zijn rol horen. Zo was te zien hoe hij voor het kledingmerk van Alphatauri poseerde voor een fotoshoot.

Verstappen zwijgt over vertrek Lambiase

Het nieuws dat Lambiase na 2027 vertrekt bij Red Bull Racing, sloeg in als een bom binnen de paddock. De engineer was jarenlang de vertrouwenspersoon van Verstappen en speelde een sleutelrol in diens successen, met meerdere wereldtitels als resultaat. Maar na jarenlang de rechterhand te zijn geweest van de Nederlander zal hij vertrekken naar een van de voornaamste Red Bull-concurrenten, McLaren.

Opvallend genoeg gaat Verstappen daar in zijn eerste reactie volledig aan voorbij. “Dit is echt het leukste onderdeel van mijn werk,” klinkt het cynisch bij een foto van een marketingverplichting. “Bedankt voor de allerbelangrijkste kleding,” voegt hij er met duidelijke spot aan toe.

Daarmee lijkt Verstappen bewust de focus te verleggen, terwijl de impact van het vertrek van Lambiase moeilijk te onderschatten is voor zijn toekomst bij Red Bull.

Veel vrije tijd voor Verstappen

Vanwege de verontrustende situatie in het Midden-Oosten, kreeg Verstappen wat vrije tijd erbij. Aangezien de FIA de races in Bahrein en Saoedi-Arabië noodgedwongen moest cancelen, werd er namelijk de hele maand april niet geracet. Die tijd greep de Nederlander met beide handen aan om te testen op de Nürbrugring en zijn raceteam te bezoeken in Frankrijk op het circuit van Paul Ricard.

Op 3 mei zal Verstappen weer in actie komen in de Formule 1, als hij aantreedt in de Verenigde Staten voor de Grand Prix van Miami.