Max Verstappen bevindt zich in een lastig parket na de eerste drie races dit Formule 1-seizoen. De viervoudig wereldkampioen beleeft weinig plezier met de nieuwe auto's en ook qua snelheid maakt hij nauwelijks aanspraak op overwinningen of podiumplekken. Voormalig F1-coureur Giedo van der Garde meent een goede oplossing te weten voor de Nederlander.

Verstappen domineerde voor de zoveelste keer in zijn carrière de voorpagina's in de racerij. Met de nieuwe auto's die dit seizoen hun entree hebben gemaakt in de koningsklasse van de autosport, haalde de 28-jarige in de eerste drie races geen enkel podium en lijkt de achterstand op Mercedes, Ferrari en McLaren gigantisch. De Nederlander benadrukte daarbij dat de nieuwe bolides niet veel aan vindt en zinspeelde hij zelfs op een mogelijk afscheid.

Van der Garde heeft een oplossing

Na de race in Japan - waar Verstappen niet verder kwam dan een achtste plaats - ontplofte er een klein bommetje nadat hij zei serieus na te willen denken over zijn toekomst. Volgens Van der Garde is het geen optie om de Formule 1 nu al te verlaten, maar kan hij wel vertrekken bij Red Bull Racing. "Dan gaat hij zeker naar Ferrari", aldus de Nederlander in zijn analyse van Viaplay.

Van der Garde benadrukte daarbij dat de Scuderia staat te springen om de viervoudig wereldkampioen binnen te halen. Daarbij denkt hij dat hij de ideale teamgenoot is voor Charles Leclerc. "Ik denk dat ze Max heel graag willen hebben naast Leclerc. Je hebt dan wel by far het beste team."

Hamilton loopt uit contract

Mogelijk vindt er een opening plaats voor Verstappen om Lewis Hamilton te vervangen in Maranello. Aangezien de zevenvoudig wereldkampioen na dit seizoen uit zijn contract loopt, kan er wellicht een aanbieding vanuit Maranello verstuurd worden richting de Nederlander.

Verstappen kwam één keer eerder dicht bij een exit bij Red Bull. In de afgelopen twee jaar heeft Toto Wolff meerdere malen geprobeerd om de Nederlander los te weken bij het team uit Milton Keynes.