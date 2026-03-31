Van der Garde weet het zeker: "Ferrari wil Verstappen naast Leclerc hebben"

Max Verstappen bevindt zich in een lastig parket na de eerste drie races dit Formule 1-seizoen. De viervoudig wereldkampioen beleeft weinig plezier met de nieuwe auto's en ook qua snelheid maakt hij nauwelijks aanspraak op overwinningen of podiumplekken. Voormalig F1-coureur Giedo van der Garde meent een goede oplossing te weten voor de Nederlander. 

Verstappen domineerde voor de zoveelste keer in zijn carrière de voorpagina's in de racerij. Met de nieuwe auto's die dit seizoen hun entree hebben gemaakt in de koningsklasse van de autosport, haalde de 28-jarige in de eerste drie races geen enkel podium en lijkt de achterstand op Mercedes, Ferrari en McLaren gigantisch. De Nederlander benadrukte daarbij dat de nieuwe bolides niet veel aan vindt en zinspeelde hij zelfs op een mogelijk afscheid.

Van der Garde heeft een oplossing

Na de race in Japan - waar Verstappen niet verder kwam dan een achtste plaats - ontplofte er een klein bommetje nadat hij zei serieus na te willen denken over zijn toekomst. Volgens Van der Garde is het geen optie om de Formule 1 nu al te verlaten, maar kan hij wel vertrekken bij Red Bull Racing. "Dan gaat hij zeker naar Ferrari", aldus de Nederlander in zijn analyse van Viaplay. 

Van der Garde benadrukte daarbij dat de Scuderia staat te springen om de viervoudig wereldkampioen binnen te halen. Daarbij denkt hij dat hij de ideale teamgenoot is voor Charles Leclerc. "Ik denk dat ze Max heel graag willen hebben naast Leclerc. Je hebt dan wel by far het beste team." 

Hamilton loopt uit contract 

Mogelijk vindt er een opening plaats voor Verstappen om Lewis Hamilton te vervangen in Maranello. Aangezien de zevenvoudig wereldkampioen na dit seizoen uit zijn contract loopt, kan er wellicht een aanbieding vanuit Maranello verstuurd worden richting de Nederlander. 

Verstappen kwam één keer eerder dicht bij een exit bij Red Bull. In de afgelopen twee jaar heeft Toto Wolff meerdere malen geprobeerd om de Nederlander los te weken bij het team uit Milton Keynes.

Reacties (9)

  • F1 bekijker

    Posts: 192

    Ferrari en Max die zeer vrij is met zijn uitspraken? ze zijn er om minder weggestuurd...

    • + 1
    • 31 maa 2026 - 17:06
  • Cyril Ratatouille

    Posts: 3.319

    Het zou zomaar kunnen. Ze hebben in Maranello graag een meervoudig wereldkampioen in het team en in principe is Verstappen de enige serieuze optie. Immers, Hamilton bakt er weinig van, Alonso is een afgesloten hoofdstuk en van Norris is bekend dat hij minder rap is dan Maxie. Ik zou het graag zien gebeuren, al ga ik pas weer races kijken zodra ze die batterijen op het stort flikkeren.

    • + 5
    • 31 maa 2026 - 17:09
    • F1jos

      Posts: 5.130

      Max de verlosser, spreekt meer dan de goat

      • + 0
      • 31 maa 2026 - 17:45
  • mr.Monza

    Posts: 10.009

    In de 499P? Zeker mogelijk.

    • + 0
    • 31 maa 2026 - 17:18
  • k.w

    Posts: 1.181

    Van de laatste 12 berichten ..10 met betrekking of over verstappen .. beetje veel van het goede .

    • + 3
    • 31 maa 2026 - 17:22
    • f(1)orum

      Posts: 9.867

      Mwoah, valt wel mee, vind ik. Het hadden er ook 13 van de 12 kunnen zijn, toch?

      • + 2
      • 31 maa 2026 - 17:24
    • NicoS

      Posts: 20.514

      Buiten dat, maar het gaat ook nog nergens over.
      Als die analisten met hun gezeik, kennelijk luisteren ze niet, en braken ze maar een zooitje onzin uit.

      • + 3
      • 31 maa 2026 - 17:24
    • snailer

      Posts: 32.249

      Inderdaad non interessant. Laat ze onderzoeken waarom Verstappen zo pissed is op de FIA? Vie heeft het door verstappen geinitieerde geheime gesprek met de FIA en FOM gelekt?
      En wie is alle negativitteit rond negatieve reacties aan het straffen?
      Onderzoek wat de echte mening van andere rijders is.

      Dit is toch veel interessante dan de opinie van pundits die niets beter te doen hebben dan af en toe met masturberen te stoppen en dan wat commentaar te leveren.

      • + 0
      • 31 maa 2026 - 17:58
  • Dale U

    Posts: 1.882

    Guido die zit er regelmatig naast qua info, maar mocht hij gelijk hebben, dan hoeven ze globaal maar 15 miljoen extra af te tikken, jaarlijks en je hebt Max binnen. Ik zeg Guus 55 miljoen en Max 70 miljoen. Max is zo honds trouw, die zie ik RB niet verlaten.

    • + 3
    • 31 maa 2026 - 17:26

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Gerelateerd nieuws

Geef je mening

6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
