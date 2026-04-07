Hamilton maakt fans gek en lijkt relatie met Kim Kardashian te bevestigen

Hamilton maakt fans gek en lijkt relatie met Kim Kardashian te bevestigen

Lewis Hamilton heeft zijn fans gek gemaakt met een opvallend filmpje op Instagram. De Britse zevenvoudig wereldkampioen deelde een video waarin hij drifte met een klassieke Ferrari, maar de oplettende kijker spotte een opvallende bijrijder: Kim Kardashian. Het zorgt voor een vrachtlading aan geruchten.

Na een teleurstellend eerste jaar in dienst van Ferrari, moest Hamilton zich afgelopen winter even opladen. De zevenvoudig wereldkampioen bleef echter niet uit de schijnwerpers, want hij werd door de paparazzi gespot in het bijzijn van de wereldberoemde realityster Kim Kardashian. De geruchtenmolen draaide op volle toeren, en ze werden nog een aantal keren samen gespot, waaronder bij de Super Bowl.

Meer over Lewis Hamilton Hamilton weer opgeleefd bij Ferrari: "Nog nooit zo hard gewerkt voor podium"

Hamilton weer opgeleefd bij Ferrari: "Nog nooit zo hard gewerkt voor podium"

 Hamilton trots op Ferrari na rampzalige prestaties

Voorafgaand aan de Japanse Grand Prix van anderhalve week geleden werden ze ook al samen gezien in Tokio. Hamilton liet zich niet uit over zijn privéleven, maar maakt zijn fans nu zelf helemaal gek met de video die hij deelde op Instagram.

Wat is er te zien in de video?

Hamilton deelde een video waarin hij driftend is te zien in de straten van Tokio. Hij zit achter het stuur van een flink getunede Ferrari F40, en hij schrijft er zelf bij 'Tokio Drift Vol. III'.  Hij geniet overduidelijk van zijn auto en de aanwezige fans klappen hun handen stuk in de video. Het laatste shot van de video zorgde echter voor de meeste aandacht, want wie zat er naast Hamilton in het rode driftmonster? Kim Kardashian.

Hierdoor draait de geruchtenmolen op volle toeren, maar houdt Hamilton zijn lippen weer stijf op elkaar. Zijn vermeende geliefde is nog niet verschenen in de paddock, en het is nog maar de vraag of dit in de komende maanden ook gaat gebeuren. Over een paar weken staat immers de Grand Prix van Miami op het programma, in het thuisland van Kardashian.

Hoe is Hamilton aan het seizoen begonnen?

Ook op sportief gebied gaat het vooralsnog goed met Hamilton. Hij kwam goed voor de dag in de eerste drie raceweekenden van het seizoen, en hij staat op de vierde plaats in het wereldkampioenschap. Hij stond in China voor het eerst in het scharlakenrood op het podium, en staat nu op 41 punten.

F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (21)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.952

    "maar houdt Hamilton zijn lippen weer stijf op elkaar".

    Hij wel, maar ik betwijfel of Kim haar lippen stijf op elkaar kan houden.....boven en onder.

    Nou dat ik dat zo zeg ben ik best wel benieuwd naar haar onderste lippen...

    • + 1
    • 7 apr 2026 - 16:52
  • Rimmer

    Posts: 13.214

    Oude afgelikte en volgespoten fake ass boterham.
    Blij dat Lewis deze taak op zich neemt en de vrolijke frisse dames voor de rest van de mannen overlaat. Dat siert hem dan toch ook weer. Lewis bedankt!

    • + 5
    • 7 apr 2026 - 16:57
    • winti

      Posts: 1.740

      Wel zijn type, net als die Nicole indertijd. Larry, Kim of Kelly?

      • + 0
      • 7 apr 2026 - 18:06
    • Golf-GTI

      Posts: 1.699

      Lewis wil gewoon niet uit de kast komen en komt met deze fake relatie aan..

      • + 4
      • 7 apr 2026 - 18:12
    • Skoda F1

      Posts: 657

      Toch vond ik Sutil nog het meeste bij hem passen..

      • + 0
      • 7 apr 2026 - 19:03
  • f(1)orum

    Posts: 9.935

    Nou ja, beter een Kim naast je dan een Kimi voor je?

    • + 1
    • 7 apr 2026 - 17:19
  • 919

    Posts: 4.219

    Liefde is...

    ...samen driftend over het circuit.

    😘

    • + 1
    • 7 apr 2026 - 17:38
  • Larry Perkins

    Posts: 64.154

    Off-topic maar ook breaking:

    Charles Leclerc is nog niet zwanger...

    • + 2
    • 7 apr 2026 - 17:43
    • Golf-GTI

      Posts: 1.699

      Draaikont

      • + 0
      • 7 apr 2026 - 18:12
    • Larry Perkins

      Posts: 64.154

      Kim Kardashian?
      Nee, zou eerder zeggen een dikke kont, daar kan een vliegtuig op landen...

      • + 0
      • 7 apr 2026 - 18:34
  • F1 bekijker

    Posts: 204

    Snap niet wat hij met dat afgereden lelijke ding moet.

    • + 0
    • 7 apr 2026 - 17:58
    • Need5Speed

      Posts: 3.657

      Steigerend paard, hoofd op hol.

      • + 1
      • 7 apr 2026 - 19:59
  • snailer

    Posts: 32.325

    Fijn voor Hamilton. Echt waar. Hoop dat ze privacy voldoende krijgen (kom maar op! Hahahah) en ik meen dat.

    Echter begrijp ik wederom waarom ik geen F1 fan ben. Nu om een totaal andere en extra reden die me eigenlijk nooit is opgevallen. Na Kelly Piquet kunnen er hier een stel ook helemaal los gaan op deze vrouw.

    Nog even en de telegraaf gaat F1 aandelen kopen. Of de prive (bestaat dat blad nog?) doet dat.

    • + 4
    • 7 apr 2026 - 18:11
    • nr 76

      Posts: 7.400

      Als je zelf graag de spotlights opzoekt, zal het lastig zijn om privacy te vinden.
      En verder kjjken ze maar ff samen, heeft niet mijn interesse.

      • + 1
      • 7 apr 2026 - 19:48
  • Pietje Bell

    Posts: 34.174

    Ze waas enkel in Japan voor opnames voor dat Kardashians reality programma.
    Dit gedeelte wordt daar in opgenomen, meer niet. Ze zijn gewoon goede vrienden.

    "As of early 2026, the show's legacy continues through its successor series,
    The Kardashians on Hulu, which recently wrapped its seventh season."

    • + 0
    • 7 apr 2026 - 18:17
    • Larry Perkins

      Posts: 64.154

      Dus Lewis is nog steeds niet ontmaagd.

      Jammer voor hem want het is wetenschappelijk aangetoond dat je daar 0,3 seconde per ronde sneller van wordt...

      • + 0
      • 7 apr 2026 - 18:39
    • Pietje Bell

      Posts: 34.174

      Hm, Lewis is in the UK en Kim is vanmorgen even na achten onze tijd
      uit LA vertrokken en om 17:30 uur onze tijd op Farnbourough Airport
      bij Londen geland.

      • + 0
      • 7 apr 2026 - 21:26
  • Pleen

    Posts: 890

    Is gedoemd te mislukken. Het zal niet aan Lewis liggen als deze relatie ten einde komt. Kim Kardashian is een verwend wijf en de meest instabiele factor als het op relaties aankomt. Ik hoop voor Lewis dat ik het verkeerd heb.

    • + 2
    • 7 apr 2026 - 19:21
  • SennaS

    Posts: 11.951

    Als Max het met afgelikte boterham Kelly doet dan gaat Lewis natuurlijk voor een overtreffende trap.

    • + 0
    • 7 apr 2026 - 20:46
    • SennaS

      Posts: 11.951

      Maar voor de rest lekker interessant F1 nieuws.

      • + 0
      • 7 apr 2026 - 20:48

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.566
  • Podiums 133
  • Grand Prix 234
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

