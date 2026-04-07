Lewis Hamilton heeft zijn fans gek gemaakt met een opvallend filmpje op Instagram. De Britse zevenvoudig wereldkampioen deelde een video waarin hij drifte met een klassieke Ferrari, maar de oplettende kijker spotte een opvallende bijrijder: Kim Kardashian. Het zorgt voor een vrachtlading aan geruchten.

Na een teleurstellend eerste jaar in dienst van Ferrari, moest Hamilton zich afgelopen winter even opladen. De zevenvoudig wereldkampioen bleef echter niet uit de schijnwerpers, want hij werd door de paparazzi gespot in het bijzijn van de wereldberoemde realityster Kim Kardashian. De geruchtenmolen draaide op volle toeren, en ze werden nog een aantal keren samen gespot, waaronder bij de Super Bowl.

Voorafgaand aan de Japanse Grand Prix van anderhalve week geleden werden ze ook al samen gezien in Tokio. Hamilton liet zich niet uit over zijn privéleven, maar maakt zijn fans nu zelf helemaal gek met de video die hij deelde op Instagram.

Wat is er te zien in de video?

Hamilton deelde een video waarin hij driftend is te zien in de straten van Tokio. Hij zit achter het stuur van een flink getunede Ferrari F40, en hij schrijft er zelf bij 'Tokio Drift Vol. III'. Hij geniet overduidelijk van zijn auto en de aanwezige fans klappen hun handen stuk in de video. Het laatste shot van de video zorgde echter voor de meeste aandacht, want wie zat er naast Hamilton in het rode driftmonster? Kim Kardashian.

Hierdoor draait de geruchtenmolen op volle toeren, maar houdt Hamilton zijn lippen weer stijf op elkaar. Zijn vermeende geliefde is nog niet verschenen in de paddock, en het is nog maar de vraag of dit in de komende maanden ook gaat gebeuren. Over een paar weken staat immers de Grand Prix van Miami op het programma, in het thuisland van Kardashian.

Hoe is Hamilton aan het seizoen begonnen?

Ook op sportief gebied gaat het vooralsnog goed met Hamilton. Hij kwam goed voor de dag in de eerste drie raceweekenden van het seizoen, en hij staat op de vierde plaats in het wereldkampioenschap. Hij stond in China voor het eerst in het scharlakenrood op het podium, en staat nu op 41 punten.