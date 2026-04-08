Het team van Red Bull Racing heeft een rampzalige start van het seizoen achter de rug. De achterstand op de concurrentie is zeer groot, en Max Verstappen twijfelt zelfs aan zijn toekomst in de sport. Volgens Ralf Schumacher heeft Red Bull een rampzalige auto gebouwd, en is er iets serieus mis.

Red Bull begon vol goede moed aan het nieuwe Formule 1-seizoen. Ze rijden voor het eerst met een eigen krachtbron, en tijdens de testdagen zagen ze er niet slecht uit. Toen het seizoen begon, waren de problemen echter groot. De achterstand op de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari is groot, en bij Red Bull lijkt het te rommelen.

Kan Waché dit niveau wel aan?

Oud-coureur Ralf Schumacher stelt dat er grote problemen bij Red Bull zijn. Bij de Duitse tak van Sky Sports stelt hij dat Pierre Waché het vertrek van Adrian Newey niet kon opvangen: "Ik vind dat de schoenen voor hem te groot waren om te vullen. Ik wil ook niet zeggen dat hij volledig moet worden vervangen bij het team. Ik denk dat ze ernaar moeten kijken om iemand in huis te halen. Ik heb het dan over goede mensen, ervaren mensen of juist jonge mensen."

'Die auto is een verschrikking'

Schumacher stelt dat de problemen veel groter zijn dan men kan vermoeden. De Duitser gaat verder met zijn tirade: "Red Bull moet dit gat dat is ontstaan zo snel mogelijk invullen. De auto is nu natuurlijk een verschrikking. Hoe vaak hebben we Max nu naast de baan gezien? Dit is nog nooit gebeurd. Ik denk dat er achter de schermen iets heel erg verkeerd is."

Staat Waché onder druk?

Schumacher staat niet alleen voor met zijn kritiek op technisch directeur Waché. Eerder deze week lekte uit dat er interne onrust zou zijn ontstaan bij Red Bull, en dat de positie van Waché onder druk zou staan. Er wordt zelfs gesteld dat ze hun vertrouwen in hem zijn verloren, en dat alles zal afhangen van het updatepakket in Miami.