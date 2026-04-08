Serieuze problemen bij Red Bull: "De auto is een verschrikking"

Het team van Red Bull Racing heeft een rampzalige start van het seizoen achter de rug. De achterstand op de concurrentie is zeer groot, en Max Verstappen twijfelt zelfs aan zijn toekomst in de sport. Volgens Ralf Schumacher heeft Red Bull een rampzalige auto gebouwd, en is er iets serieus mis.

Red Bull begon vol goede moed aan het nieuwe Formule 1-seizoen. Ze rijden voor het eerst met een eigen krachtbron, en tijdens de testdagen zagen ze er niet slecht uit. Toen het seizoen begon, waren de problemen echter groot. De achterstand op de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari is groot, en bij Red Bull lijkt het te rommelen.

Meer over Red Bull Racing Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

4 apr
 Windsor verwacht vertrek Verstappen: "Hij kan zijn kwaliteiten niet meer benutten"

Windsor verwacht vertrek Verstappen: "Hij kan zijn kwaliteiten niet meer benutten"

2 apr

Kan Waché dit niveau wel aan?

Oud-coureur Ralf Schumacher stelt dat er grote problemen bij Red Bull zijn. Bij de Duitse tak van Sky Sports stelt hij dat Pierre Waché het vertrek van Adrian Newey niet kon opvangen: "Ik vind dat de schoenen voor hem te groot waren om te vullen. Ik wil ook niet zeggen dat hij volledig moet worden vervangen bij het team. Ik denk dat ze ernaar moeten kijken om iemand in huis te halen. Ik heb het dan over goede mensen, ervaren mensen of juist jonge mensen."

'Die auto is een verschrikking'

Schumacher stelt dat de problemen veel groter zijn dan men kan vermoeden. De Duitser gaat verder met zijn tirade: "Red Bull moet dit gat dat is ontstaan zo snel mogelijk invullen. De auto is nu natuurlijk een verschrikking. Hoe vaak hebben we Max nu naast de baan gezien? Dit is nog nooit gebeurd. Ik denk dat er achter de schermen iets heel erg verkeerd is."

Staat Waché onder druk?

Schumacher staat niet alleen voor met zijn kritiek op technisch directeur Waché. Eerder deze week lekte uit dat er interne onrust zou zijn ontstaan bij Red Bull, en dat de positie van Waché onder druk zou staan. Er wordt zelfs gesteld dat ze hun vertrouwen in hem zijn verloren, en dat alles zal afhangen van het updatepakket in Miami.

F1 Nieuws Ralf Schumacher Pierre Waché Red Bull Racing

Reacties (25)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 34.192

    Ook serieuze problemen voor Medvedev. Wat is daar aan de hand?
    Matteo Berrettini heeft zojuist Daniil verslagen met 6-0 6-0 !!
    Rolex MCM.

    • + 3
    • 8 apr 2026 - 12:09
    • f(1)orum

      Posts: 9.942

      Tja, lijkt me niet heel vreemd toch, als ex premier en president van Rusland? ;-)

      • + 4
      • 8 apr 2026 - 12:13
    • Bertrand Gachot

      Posts: 464

      @pietje ik snap dat je je aandacht aan het verleggen bent, doen veel successupporters maar wat zijn de korfbal uitslagen?

      • + 12
      • 8 apr 2026 - 12:19
    • f(1)orum

      Posts: 9.942

      Aandacht verleggen snap ik wel, want naast Formule W tegen wratten heb je nu Formule 1 als slaapmiddel.

      • + 7
      • 8 apr 2026 - 12:28
    • Pietje Bell

      Posts: 34.192

      Mensen die mij een successupporter noemen kunnen voor mijn part
      in de ***** zakken @Bertrand.

      • + 9
      • 8 apr 2026 - 12:29
    • Sander

      Posts: 1.710

      zand?

      • + 2
      • 8 apr 2026 - 13:33
    • Larry Perkins

      Posts: 64.179

      Nee, moet iets met vijf letters zijn @Sander...

      @Pietje, heb je een hint? Klinkt als?
      En wat kun je winnen met deze k*tquiz?

      • + 3
      • 8 apr 2026 - 13:38
    • Bertrand Gachot

      Posts: 464

      @pietje : Debuut max verstappen in de F1 van M Verstappen : 15 maart 2015, : Registratie datum Pietje: 28 juli 2015

      • + 3
      • 8 apr 2026 - 13:45
    • Golf-GTI

      Posts: 1.709

      Bertrand dat zegt niks maar weet jezelf ook wel. Ik kijk F1 sinds 1994 maar heb deze Saite ook eerst later ontdekt en ook later besloten “lid” te worden (van de reaguurders club)

      • + 5
      • 8 apr 2026 - 14:09
    • Pietje Bell

      Posts: 34.192

      @Bertrand, als je iets meer hersencellen zou gebruiken zou je kunnen weten dat dat totaal niet weergeeft hoe lang ik al de F1 volg, totaal niet.
      Dan zou @Larry, die al bijna 50 jaar de F1 volgt en een wandelende
      F1 encyclopedie is ook een successupporter zijn volgens jouw maatstaven. Kijk maar eens wanneer hij hier zijn account heeft aangemaakt.
      Je weet wel die @Larry die jij de laatste tijd in bijna elk bericht noemde ivm pensioen bericht onder draadjes waarin hij niet eens deelnam.

      • + 5
      • 8 apr 2026 - 14:09
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.272

      Ik denk Bertrand vooral bedoeld dat het wellicht ietwat vreemd is om gewoon willekeurig (sport)nieuws op dit forum neer te plempen.

      Je mag het doen, daar niet van. Alleen ik denk dat daar andere fora geschikter voor zijn niet waarv?

      • + 3
      • 8 apr 2026 - 14:26
    • Skoda F1

      Posts: 668

      Ik weet het @sander vijf letters P L O M P

      • + 1
      • 8 apr 2026 - 14:31
    • Larry Perkins

      Posts: 64.179

      Fout! Het klinkt NIET als omp...

      • + 0
      • 8 apr 2026 - 14:37
    • The Wolf

      Posts: 571

      met of zonder spatie?
      plomp zakken
      plompzakken is nml weer wat anders

      moeilijk dit..

      • + 1
      • 8 apr 2026 - 14:41
  • StevenQ

    Posts: 10.399

    We hebben Max amper naast de baan gezien volgens mij

    • + 1
    • 8 apr 2026 - 12:33
  • Skoda F1

    Posts: 668

    Ik had ze nog gewaarschuwd! Ze konden hem beter in de fik steken toen het nog kon..

    • + 1
    • 8 apr 2026 - 12:35
  • Regenrace

    Posts: 2.558

    Dat wordt dus vier weken opgewarmde prak. Ik ga wel ff ergens anders eten...

    • + 1
    • 8 apr 2026 - 12:42
    • The Wolf

      Posts: 571

      blijf nou ff hangen, je pizza hawaii van dr. oetlul kan ieder moment klaar zijn, *ping* daar hedde 'm

      • + 2
      • 8 apr 2026 - 14:35
  • van lotje,g

    Posts: 1.226

    Tante Ralf begint een kwebbelkous te worden.

    • + 2
    • 8 apr 2026 - 13:10
  • Larry Perkins

    Posts: 64.179

    "Ik denk dat ze ernaar moeten kijken om iemand in huis te halen."

    "Mijn neefje Mick is van alle markten thuis", aldus ome Ralf.

    • + 0
    • 8 apr 2026 - 13:43
  • Skoda F1

    Posts: 668

    Mag ik een klinker kopen?

    • + 1
    • 8 apr 2026 - 14:40
    • NicoS

      Posts: 20.587

      Liggen er genoeg in de straat….;)

      • + 3
      • 8 apr 2026 - 15:11
  • Pietje Bell

    Posts: 34.192

    Max is vandaag op Paul Ricard:

    "Max Verstappen is in attendance for today’s GT World Challenge Europe Prologue
    test at Circuit Paul Ricard."

    i.ibb.co/1GHV1grw/(...)26-04-08-153130.png

    • + 2
    • 8 apr 2026 - 15:32

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

