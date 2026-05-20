Schumacher hard voor Leclerc: "Een titel bij Ferrari? Ik denk het niet"

Charles Leclerc beschikt absoluut over het talent om wereldkampioen te worden in de Formule 1, maar niet zolang hij bij Ferrari rijdt. Dat is althans de harde conclusie van voormalig F1-coureur Ralf Schumacher, die stevige twijfels heeft over de structuur en werking van de Italiaanse renstal. Ook over een eventuele Ferrari-transfer van Max Verstappen toont de Duitser zich bijzonder sceptisch.

Volgens Schumacher hoeft niemand te twijfelen aan het pure talent van Leclerc, al plaatst hij de Monegask niet in dezelfde categorie als Verstappen. De voormalig F1-coureur ziet in de Ferrari-rijder wel een potentiële wereldkampioen, maar denkt dat hij daarvoor in een andere omgeving moet terechtkomen.

Schumacher twijfelt aan Ferrari-kansen van Leclerc

In gesprek met Sky Deutschland maakt Schumacher duidelijk dat Leclerc volgens hem alles in huis heeft om voor de wereldtitel te vechten, mits hij over het juiste materiaal beschikt. “In een McLaren zou hij absoluut wereldkampioen kunnen worden, net zoals Norris vorig jaar mee kon doen. Daar twijfel ik geen seconde aan,” klinkt het overtuigd. “Maar is hij een Max Verstappen? Nee, dat niet.”

Toch is Schumacher bijzonder lovend over Leclerc als persoon én coureur. “Ik geloof absoluut in zijn potentieel,” stelt hij. “Daarnaast is hij ook gewoon een ontzettend aardige en sympathieke kerel.” Toch denkt de Duitser dat Ferrari structureel tekortschiet om Leclerc naar een wereldtitel te loodsen. “Ferrari blijft Ferrari, en Fred Vasseur alleen gaat dat niet veranderen. De vraag blijft of je in deze structuur ooit wereldkampioen kunt worden.”

Ook Verstappen ziet Schumacher niet naar Ferrari vertrekken

Naast Leclerc kwam ook een mogelijke Ferrari-toekomst van Max Verstappen ter sprake, maar Schumacher ziet dat scenario nauwelijks gebeuren. Volgens hem zou de Nederlander beter passen bij Mercedes of McLaren, mede door de omgeving waarin hij zich comfortabel voelt.

“Heel wat coureurs dromen van Ferrari, want het blijft iets heel bijzonders in de Formule 1,” legt Schumacher uit. “Maar ik denk dat Max zich erg goed voelt bij Mercedes, zeker met de GT3-projecten en de samenwerking rond die motoren. Mercedes bouwt nog altijd de beste krachtbronnen, dus ik zie het eerlijk gezegd moeilijk gebeuren.”

Daar komt volgens Schumacher nog bij dat Verstappen niet het type is dat zich zomaar inpast in Ferrari’s complexe interne structuur. “Max zou zich moeten schikken naar hoe Ferrari werkt, en zo zit hij niet in elkaar,” aldus de Duitser. “Mijn broer Michael bracht destijds een hele groep mensen mee die perfect samenwerkte. Alleen als rijder binnenkomen in een team dat niet draait? Dat lijkt me niet genoeg. Daarom zie ik voor Max uiteindelijk alleen Mercedes of McLaren als optie.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Charles Leclerc Ralf Schumacher Ferrari

Reacties (4)

Login om te reageren
  • racepace1

    Posts: 700

    Ik lees de laatste tijd veel dat Meneer Schumacher loopt te roeptoeteren over alles en iedereen, maar ik hoor hem nooit zeggen over zichzelf dat hij eigenlijk helemaal niks te zoeken had in de F1, vergeleken bij zijn broer was hij niks op de baan.....

    • + 0
    • 20 mei 2026 - 08:45
    • snailer

      Posts: 32.993

      Vergeleken bij zijn broer was niemand iets. Volgens mij heeft hij een had vol GP's gewonnen. Het is geen schande in ieder geval om minder te zijn dan de grote Michael.

      Hij hoorde wel in een F1 auto.

      • + 2
      • 20 mei 2026 - 09:04
  • The Wolf

    Posts: 839

    Als ik m'n Ferrari bril even afzet heeft Der Ralf misschien een paar puntjes. Leclerc is goed genoeg om kampioen te worden, echter bij Ferrari zit hij al jaren in een team wat tegen de top aan schurkt maar niet weet door te zetten. Dit jaar zijn ze begonnen met een redelijk goede wagen, echter grote vraag is hoe zit het met de 'ontwikkelingsrace gedurende een seizoen', want dat is al jaren Ferrari's zwakke punt, en operationele perfectie onder druk, te vaak blijft Ferrari op de zondagen verzanden in strategische missers en/of chaos... Ferrari lijkt jammer genoeg al jaren stationair te draaien, bij vlagen goed, maar niet structureel sterk genoeg om met bijvoorbeeld Mercedes te strijden.. Ze zullen het op een gegeven moment wel op orde hebben, vraag is wanneer.. Maar wat voor alternatieven heeft Charles? Ferrari is 1 van de topteams, hij is er helemaal ingeworteld en er wordt hem niks in de weg gelegd... Is het moment daar om zo'n compleet nieuwe samenwerking bij een ander topteam van nul af op poten te zetten, als dat al lukt? Of blijven zitten, kop naar beneden en keihard je best doen? Hij is in de prime van z'n loopbaan en je wilt ook niet het risico lopen dat je verkeerd gokt, als de klassiekers van Alonso. Voor wat betreft Max, zou het prachtig vinden, maar hij heeft zelf al aangegeven niet gevoelig te zijn voor de nostalgie/romantiek die een merk als Ferrari omringt. Die wil maar 1 ding: winnen. Bovendien hoe goed hij ook is, ook hij kan het niet alleen, dan moet Ferrari zo'n coureur perfect laten inpassen in een om hem heen gebouwd team..

    • + 0
    • 20 mei 2026 - 08:58
    • snailer

      Posts: 32.993

      Begreep dat er updates zouden komen.
      Wie weet pakken ze een keer goed uit. Of het al voor Canada was werd me niet duidelijk.

      Ferrari is sinds vorig jaar volgens mij bezig met de langste kampioenschapsdroogte.
      Dat kan je op twee manieren bekijken. De eerste is dat de kans groot is dat het voorlopig een droogte blijft.

      Je zou ook kunnen zeggen dat een volgend kampioenschap met elk jaar steeds dichterbij komt.

      Ben ook fan van Leclerc. Ik zou het jammer vonden als hij geen kampioen gaat worden.

      • + 0
      • 20 mei 2026 - 09:16

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

