Charles Leclerc beschikt absoluut over het talent om wereldkampioen te worden in de Formule 1, maar niet zolang hij bij Ferrari rijdt. Dat is althans de harde conclusie van voormalig F1-coureur Ralf Schumacher, die stevige twijfels heeft over de structuur en werking van de Italiaanse renstal. Ook over een eventuele Ferrari-transfer van Max Verstappen toont de Duitser zich bijzonder sceptisch.

Volgens Schumacher hoeft niemand te twijfelen aan het pure talent van Leclerc, al plaatst hij de Monegask niet in dezelfde categorie als Verstappen. De voormalig F1-coureur ziet in de Ferrari-rijder wel een potentiële wereldkampioen, maar denkt dat hij daarvoor in een andere omgeving moet terechtkomen.

Schumacher twijfelt aan Ferrari-kansen van Leclerc

In gesprek met Sky Deutschland maakt Schumacher duidelijk dat Leclerc volgens hem alles in huis heeft om voor de wereldtitel te vechten, mits hij over het juiste materiaal beschikt. “In een McLaren zou hij absoluut wereldkampioen kunnen worden, net zoals Norris vorig jaar mee kon doen. Daar twijfel ik geen seconde aan,” klinkt het overtuigd. “Maar is hij een Max Verstappen? Nee, dat niet.”

Toch is Schumacher bijzonder lovend over Leclerc als persoon én coureur. “Ik geloof absoluut in zijn potentieel,” stelt hij. “Daarnaast is hij ook gewoon een ontzettend aardige en sympathieke kerel.” Toch denkt de Duitser dat Ferrari structureel tekortschiet om Leclerc naar een wereldtitel te loodsen. “Ferrari blijft Ferrari, en Fred Vasseur alleen gaat dat niet veranderen. De vraag blijft of je in deze structuur ooit wereldkampioen kunt worden.”

Ook Verstappen ziet Schumacher niet naar Ferrari vertrekken

Naast Leclerc kwam ook een mogelijke Ferrari-toekomst van Max Verstappen ter sprake, maar Schumacher ziet dat scenario nauwelijks gebeuren. Volgens hem zou de Nederlander beter passen bij Mercedes of McLaren, mede door de omgeving waarin hij zich comfortabel voelt.

“Heel wat coureurs dromen van Ferrari, want het blijft iets heel bijzonders in de Formule 1,” legt Schumacher uit. “Maar ik denk dat Max zich erg goed voelt bij Mercedes, zeker met de GT3-projecten en de samenwerking rond die motoren. Mercedes bouwt nog altijd de beste krachtbronnen, dus ik zie het eerlijk gezegd moeilijk gebeuren.”

Daar komt volgens Schumacher nog bij dat Verstappen niet het type is dat zich zomaar inpast in Ferrari’s complexe interne structuur. “Max zou zich moeten schikken naar hoe Ferrari werkt, en zo zit hij niet in elkaar,” aldus de Duitser. “Mijn broer Michael bracht destijds een hele groep mensen mee die perfect samenwerkte. Alleen als rijder binnenkomen in een team dat niet draait? Dat lijkt me niet genoeg. Daarom zie ik voor Max uiteindelijk alleen Mercedes of McLaren als optie.”