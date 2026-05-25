Verstappen kan eindelijk weer lachen: "Dit is extreem positief!"

Verstappen kan eindelijk weer lachen: "Dit is extreem positief!"

Max Verstappen heeft zijn eerste podiumplek van het jaar te pakken. Op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal kwam hij als derde over de streep, nadat hij in de slotfase werd gepasseerd door zijn voormalig titelrivaal Lewis Hamilton. Verstappen was redelijk tevreden met zijn prestatie.

Ruim 24 uur geleden stond het gezicht van Verstappen nog op onweer. In de kwalificatie kon hij geen vuist maken en kwam hij topsnelheid te kort ten opzichte van zijn rivalen. De frustratie was groot bij Verstappen, die zeer lage verwachtingen had van de race. Toch kreeg hij het voor elkaar om het podium te bereiken, al kwam dat ook door de uitvalbeurt van George Russell en de tactische mispeer van McLaren.

Hoe is het gevoel bij Verstappen?

Verstappen gaf na afloop racewinnaar Antonelli een high five waarna hij even rustig napraatte met Hamilton. Bij interviewer van dienst Heikki Kovalainen klonk hij redelijk positief: "Ik had een paar coole duels, maar het is altijd beter om weer aan de kop van het veld te kunnen vechten, toch? Het is voor ons heel erg positief dat we onze eerste podiumplek van het jaar hebben kunnen pakken. Ik ben daar heel erg blij mee. Het was een heel erg cool duel met George aan het einde van de race."

Wat is de opdracht voor Red Bull?

Verstappen is het hele weekend al kritisch op zijn team Red Bull, en het is dan ook een flinke opsteker dat hij toch op het podium mag staan. Het stemt hem redelijk tevreden: "In een weekend waar het niet makkelijk was om de zaakjes voor elkaar te krijgen, is het extreem positief om toch op het podium te staan."

Eén zwaluw maakt echter nog geen zomer, en Verstappen weet dat als geen ander. De Nederlander eist dan ook focus van zijn team: "We moeten blijven proberen om beter te blijven verbeteren dan onze concurrentie. Dat is ons grote doel. We gaan zien wat we in de komende races kunnen doen."

Foto's Grand Prix van Canada 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 65.245

    "Het was een heel erg cool duel met George aan het einde van de race."

    Sh*t, dat heeft de f*cking regie ook nog gemist...

    • + 2
    • 25 mei 2026 - 00:11
  • da_bartman

    Posts: 6.616

    Meneer de schraivert, als je iemand quote kun je niet zomaar zelf woordjes toevoegen. Dat woordje " extreem" heeft Max nooit gezegd. Waarom zou hij dat überhaupt zeggen?

    • + 5
    • 25 mei 2026 - 00:11
    • schwantz34

      Posts: 42.057

      Door woorden toe te voegen of te verdraaien breng je een coureur alleen maar schade toe, dus gewoon kappen met die onzin svp!

      • + 3
      • 25 mei 2026 - 00:16
  • mordor

    Posts: 2.157

    Kadootje van mc laren (op intermediate s starten op nagenoeg droge baan , wtf!), en George pech duiveltje.

    • + 0
    • 25 mei 2026 - 00:11
  • Hagueian

    Posts: 8.725

    De auto hebben ze wel flink verbeterd gedurende het weekend. Op de zachte banden waa het tempo gewoon prima. Benieuwd waar Mclaren had gestaan. Het lijkt wel wat naar elkaar toe te kruipen als je naar de top 4 teams kijkt.

    • + 1
    • 25 mei 2026 - 00:12
    • Had ik maar

      Posts: 26

      Er reed een McLaren een paar seconden achter de Mercedesen toen ze ronden na ronden aan het vechten waren. Die McLaren lag wel een ronde achter, maar kon ze wel al die tijd bijhouden. Dus ik denk dat ze nog steeds het tweede team zijn, buiten hun strategie dan.

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 00:54
  • jd2000

    Posts: 7.746

    Cool duel met George aan het eind.... ? Nou men kan zich vergissen. Anyway dik verdiend voor Antonelli en door pech Russell en misperen McLaren podium voor Hamilton en Verstappen. Leuk voor beide heren

    • + 1
    • 25 mei 2026 - 00:12
    • NicoS

      Posts: 20.751

      Als je cadeautjes krijgt, moet je ze uitpakken, en dat hebben beide prima gedaan…..

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 00:29
  • hupholland

    Posts: 9.928

    ja, een mooie meevaller, in een toch wel moeizaam weekend. Maar misschien is dat wel het beste nieuws, ze zijn het middenveld nu wel compleet ontstegen terwijl het goede gevoel van Miami er niet was. Dus het moet nog wel een stukje beter kunnen.

    • + 3
    • 25 mei 2026 - 00:16
    • NicoS

      Posts: 20.751

      Max was nog steeds niet gelukkig met de auto, vooral de mediums kreeg hij niet aan het werk zoals hij wil, maar inderdaad een leuke opsteker, en geprofiteerd van de mispeer van McLaren, en het uitvallen van Russell.
      Er moet nog veel gebeuren wil hij echt kunnen strijden om de winst, nu is het allemaal nog te wispelturig.
      Ze maken zeker stappen, dus dat is hoopgevend……

      • + 4
      • 25 mei 2026 - 00:25
  • Tony

    Posts: 1.645

    Nou gelukkig voelt Max zich vandaag mentaal weer wat sterker.

    • + 2
    • 25 mei 2026 - 00:22
    • SennaS

      Posts: 12.110

      Hopelijk heeft hij de de opwaartse spiraal te pakken voor een langere periode en niet weer inkakt na de 1e de beste volgende tegenslag.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 01:01

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

