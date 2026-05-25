Max Verstappen heeft zijn eerste podiumplek van het jaar te pakken. Op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal kwam hij als derde over de streep, nadat hij in de slotfase werd gepasseerd door zijn voormalig titelrivaal Lewis Hamilton. Verstappen was redelijk tevreden met zijn prestatie.

Ruim 24 uur geleden stond het gezicht van Verstappen nog op onweer. In de kwalificatie kon hij geen vuist maken en kwam hij topsnelheid te kort ten opzichte van zijn rivalen. De frustratie was groot bij Verstappen, die zeer lage verwachtingen had van de race. Toch kreeg hij het voor elkaar om het podium te bereiken, al kwam dat ook door de uitvalbeurt van George Russell en de tactische mispeer van McLaren.

Hoe is het gevoel bij Verstappen?

Verstappen gaf na afloop racewinnaar Antonelli een high five waarna hij even rustig napraatte met Hamilton. Bij interviewer van dienst Heikki Kovalainen klonk hij redelijk positief: "Ik had een paar coole duels, maar het is altijd beter om weer aan de kop van het veld te kunnen vechten, toch? Het is voor ons heel erg positief dat we onze eerste podiumplek van het jaar hebben kunnen pakken. Ik ben daar heel erg blij mee. Het was een heel erg cool duel met George aan het einde van de race."

Wat is de opdracht voor Red Bull?

Verstappen is het hele weekend al kritisch op zijn team Red Bull, en het is dan ook een flinke opsteker dat hij toch op het podium mag staan. Het stemt hem redelijk tevreden: "In een weekend waar het niet makkelijk was om de zaakjes voor elkaar te krijgen, is het extreem positief om toch op het podium te staan."

Eén zwaluw maakt echter nog geen zomer, en Verstappen weet dat als geen ander. De Nederlander eist dan ook focus van zijn team: "We moeten blijven proberen om beter te blijven verbeteren dan onze concurrentie. Dat is ons grote doel. We gaan zien wat we in de komende races kunnen doen."