Mercedes-coureur George Russell moet vrezen voor een straf na afloop van de Grand Prix van Canada. De Brit viel uit na technische problemen, waarna hij zwaar gefrustreerd uitstapte. De manier waarop hij zijn woede uitte kan hem nu mogelijk een flinke straf opleveren, want hij moet zich melden bij de stewards.

Russell vocht lange tijd een prachtig duel uit met zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Ze duelleerden om de koppositie, en dat ging er zeer fel aan toe. Russell schoot echter ineens door het gras, en viel volledig stil. Hij had technische problemen, en gooide vol frustratie zijn headrest op de baan. Daarnaast leek hij ook moeite te hebben met zijn gordels. De stewards vinden dat hij hier mogelijk de fout in is gegaan, want hij moet zich melden voor een mogelijke onveilige actie.

Wat heeft Russell gedaan?

Russell gooide na het uitvallen zijn headrest en de gesp van zijn gordels op de baan. Alhoewel hij beide objecten niet richting de racelijn gooide, kan het hem wel een straf opleveren. Het is immers niet heel veilig om objecten op de baan te gooien, en de stewards vinden het waarschijnlijk geen goed excuses dat hij nogal boos was.

Welke straf kan Russell verwachten?

De vraag is nu of de Brit een straf gaat ontvangen, en welke straf dat dan zou kunnen zijn. De kans is groot dat Russell een waarschuwing, een reprimande of een flinke geldboete gaat krijgen. Het komt immers zelden voor dat er een onderzoek wordt geopend naar een soortgelijke overtreding. Russell bracht daarnaast ook geen andere coureur in gevaar, wat de stewards kunnen laten meewegen in hun besluit.

Grote gevolgen

Voor Russell was zijn uitvalbeurt een flinke tegenslag, want hij zag zijn achterstand in het wereldkampioenschap alleen maar groeien. Zijn teamgenoot Antonelli schreef de race op zijn naam, en kon hierdoor flink uitlopen in de strijd om het wereldkampioenschap. Russell zal nu moeten gaan vechten voor wat hij waard is, want anders kan hij nu de titel al vergeten.