FIA opent onderzoek naar withete Russell

FIA opent onderzoek naar withete Russell

Mercedes-coureur George Russell moet vrezen voor een straf na afloop van de Grand Prix van Canada. De Brit viel uit na technische problemen, waarna hij zwaar gefrustreerd uitstapte. De manier waarop hij zijn woede uitte kan hem nu mogelijk een flinke straf opleveren, want hij moet zich melden bij de stewards.

Russell vocht lange tijd een prachtig duel uit met zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Ze duelleerden om de koppositie, en dat ging er zeer fel aan toe. Russell schoot echter ineens door het gras, en viel volledig stil. Hij had technische problemen, en gooide vol frustratie zijn headrest op de baan. Daarnaast leek hij ook moeite te hebben met zijn gordels. De stewards vinden dat hij hier mogelijk de fout in is gegaan, want hij moet zich melden voor een mogelijke onveilige actie.

Wat heeft Russell gedaan?

Russell gooide na het uitvallen zijn headrest en de gesp van zijn gordels op de baan. Alhoewel hij beide objecten niet richting de racelijn gooide, kan het hem wel een straf opleveren. Het is immers niet heel veilig om objecten op de baan te gooien, en de stewards vinden het waarschijnlijk geen goed excuses dat hij nogal boos was.

Welke straf kan Russell verwachten?

De vraag is nu of de Brit een straf gaat ontvangen, en welke straf dat dan zou kunnen zijn. De kans is groot dat Russell een waarschuwing, een reprimande of een flinke geldboete gaat krijgen. Het komt immers zelden voor dat er een onderzoek wordt geopend naar een soortgelijke overtreding. Russell bracht daarnaast ook geen andere coureur in gevaar, wat de stewards kunnen laten meewegen in hun besluit.

Grote gevolgen

Voor Russell was zijn uitvalbeurt een flinke tegenslag, want hij zag zijn achterstand in het wereldkampioenschap alleen maar groeien. Zijn teamgenoot Antonelli schreef de race op zijn naam, en kon hierdoor flink uitlopen in de strijd om het wereldkampioenschap. Russell zal nu moeten gaan vechten voor wat hij waard is, want anders kan hij nu de titel al vergeten.

F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Canada 2026

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.563

    Nog een gridstraf voor volgende race en dan kan hij het wel schudden in Monaco.

    • + 4
    • 25 mei 2026 - 00:24
    • NicoS

      Posts: 20.752

      Zal wel met een sisser aflopen zoal gewoonlijk…..

      • + 2
      • 25 mei 2026 - 00:26
    • Larry Perkins

      Posts: 65.246

      Hij moet bij de volgende GP het hele weekend zijn helm ophouden, dat is voor iedereen wel zo prettig...

      • + 3
      • 25 mei 2026 - 00:42
    • AUDI_F1

      Posts: 3.825

      Hij heeft wel een voorbeeld functie. Je wilt niet hebben dat straks alle jeugd racers bij een uitval hun stuur en stoeltje op de baan gooien. Dus ja Gridstraf.

      • + 2
      • 25 mei 2026 - 00:45
    • Had ik maar

      Posts: 28

      waarschijnlijk 1 of 2 strafpunten en een geld boete. Dit kunnen ze niet onbestraft laten.

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 01:06
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.372

      In Monaco kan Mercedes het sowieso wel schudden lijkt me.

      Dat gaat tussen Ferrari (Leclerc), Red Bull en misschien Mclaren.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 01:07
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.660

      @audi_F1
      Noch zijn stoeltje, noch zijn stuur gooide hij de baan op.

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 01:12
  • DBGates

    Posts: 3.925

    Als Max het zou doen zou Russel pleiten voor een behoorlijk straf

    • + 2
    • 25 mei 2026 - 00:45
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.660

    Vooral niet gaan overdrijven. Beetje geld laten ophoesten, strafpuntje ofzo. Maar toch geen gridstraf. Al was het maar om het goede voorbeeld dat hij voorafgaande zijn uitvalbeurt toonde, te belonen.

    • + 1
    • 25 mei 2026 - 01:15
  • F1 bekijker

    Posts: 354

    Doen ze niks mee.

    • + 0
    • 25 mei 2026 - 02:40

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.112
  • Podiums 26
  • Grand Prix 156
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

