Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk met zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Technische problemen kostten hem de zege, maar hij ontving na afloop wel zeer veel lof. Ook Ralf Schumacher was onder de indruk, en hij kon zijn ogen soms haast niet geloven.

Verstappen kon samen met zijn teamgenoten Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer haast ruiken aan de zege. Urenlang vochten ze een prachtig duel uit met de zusterauto van onder meer Maro Engel, en dat zorgde voor spectaculaire beelden. Verstappen maakte veel indruk met zijn nachtstint, en bouwde daarmee een voorsprong uit. Op zondagochtend gooiden technische problemen roet in het eten, maar dat nam niet weg dat Verstappen zijn visitekaartje had afgegeven.

Welke indruk liet Verstappen achter?

Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher genoot van Verstappens avonturen op de Nürburgring. In de podcast Backstage Boxengasse sprak hij zich vol enthousiasme uit: "Ik moet eerlijk zeggen: echt ongelooflijk wat hij daar heeft gepresteerd. Hij nam natuurlijk alle risico's. Ik denk dat niemand anders dit had gedurfd. Hij voerde daar een paar acties uit en haalde zelfs in op het gras. Echt onvoorstelbaar! Hij was duidelijk sneller dan de rest. Behalve Engel, die eerlijk gezegd hetzelfde tempo kon bijhouden."

'Hij zette zijn teamgenoten in zijn schaduw'

Volgens Schumacher verbleekten zelfs zijn teamgenoten naast Verstappen: "In zijn team stonden Juncadella en Auer wel echt in zijn schaduw. Ik denk dat ze ongeveer drie seconden langzamer tekortkwamen. Dat is dan toch een flinke klap. Jammer, want hij had deze race echt kunnen winnen. Hij had geweldige kansen, maar toen kwam er een technisch probleem om de hoek kijken."

Geweldige teampresentatie

Verstappen trok veel fans naar de Nürburgring, en Schumacher komt haast superlatieven tekort: "Ik had het hem gegund. Dat zou echt gigantisch zijn geweest. Maar goed, natuurlijk gun ik het Engel wel, ik ken hem al eeuwen. Bovendien kende Mercedes een lange periode van droogte op de Nürburgring, dus in dat opzicht was het een geweldige teamprestatie. Jammer Max, maar hij was absoluut snel genoeg."

Schumachers eindconclusie is dan ook duidelijk: "Ik denk dat hij iedereen daarboven heeft laten zien dat hij niet voor niets Formule 1-coureur is. En ik denk dat menigeen toch heeft ingezien dat de Formule 1 een heel andere status heeft in de autosport."