Verstappen zorgde voor verbazing: "Echt onvoorstelbaar!"

Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk met zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Technische problemen kostten hem de zege, maar hij ontving na afloop wel zeer veel lof. Ook Ralf Schumacher was onder de indruk, en hij kon zijn ogen soms haast niet geloven.

Verstappen kon samen met zijn teamgenoten Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer haast ruiken aan de zege. Urenlang vochten ze een prachtig duel uit met de zusterauto van onder meer Maro Engel, en dat zorgde voor spectaculaire beelden. Verstappen maakte veel indruk met zijn nachtstint, en bouwde daarmee een voorsprong uit. Op zondagochtend gooiden technische problemen roet in het eten, maar dat nam niet weg dat Verstappen zijn visitekaartje had afgegeven.

Welke indruk liet Verstappen achter?

Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher genoot van Verstappens avonturen op de Nürburgring. In de podcast Backstage Boxengasse sprak hij zich vol enthousiasme uit: "Ik moet eerlijk zeggen: echt ongelooflijk wat hij daar heeft gepresteerd. Hij nam natuurlijk alle risico's. Ik denk dat niemand anders dit had gedurfd. Hij voerde daar een paar acties uit en haalde zelfs in op het gras. Echt onvoorstelbaar! Hij was duidelijk sneller dan de rest. Behalve Engel, die eerlijk gezegd hetzelfde tempo kon bijhouden."

'Hij zette zijn teamgenoten in zijn schaduw'

Volgens Schumacher verbleekten zelfs zijn teamgenoten naast Verstappen: "In zijn team stonden Juncadella en Auer wel echt in zijn schaduw. Ik denk dat ze ongeveer drie seconden langzamer tekortkwamen. Dat is dan toch een flinke klap. Jammer, want hij had deze race echt kunnen winnen. Hij had geweldige kansen, maar toen kwam er een technisch probleem om de hoek kijken."

Geweldige teampresentatie

Verstappen trok veel fans naar de Nürburgring, en Schumacher komt haast superlatieven tekort: "Ik had het hem gegund. Dat zou echt gigantisch zijn geweest. Maar goed, natuurlijk gun ik het Engel wel, ik ken hem al eeuwen. Bovendien kende Mercedes een lange periode van droogte op de Nürburgring, dus in dat opzicht was het een geweldige teamprestatie. Jammer Max, maar hij was absoluut snel genoeg."

Schumachers eindconclusie is dan ook duidelijk: "Ik denk dat hij iedereen daarboven heeft laten zien dat hij niet voor niets Formule 1-coureur is. En ik denk dat menigeen toch heeft ingezien dat de Formule 1 een heel andere status heeft in de autosport."

Reacties (1)

  • monzaron

    Posts: 970

    Engel die hetzelfde tempo bij kon houden, 🤔 schumacher heeft waarschijnlijk de 2de stint tegen Engel gemist, spannend verhaal 😊

    • 21 mei 2026 - 10:20

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Max Verstappen
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Red Bull Racing
