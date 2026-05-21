user icon
icon

Hoop voor Verstappen: Red Bull heeft groot nieuws over nieuwe windtunnel

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hoop voor Verstappen: Red Bull heeft groot nieuws over nieuwe windtunnel

Het team van Red Bull Racing gaat dit weekend verder met hun jacht op Mercedes, McLaren en Ferrari. Om het gat te dichten hebben ze nieuwe updates aangekondigd, maar technisch directeur Pierre Waché durft nog niet te vroeg te juichen. Hij wijst naar de verouderde windtunnel, en stelt dat het niet lang meer duurt voordat de nieuwe in gebruik zal worden genomen.

Red Bull heeft dit seizoen een achterstand op Mercedes, McLaren en Ferrari. In Miami wisten ze het gat aardig te verkleinen met een ingrijpend updatepakket, maar dat betekent niet dat de vlag uitgaat bij Red Bull. De Oostenrijkse renstal weet dat er nog veel moet gebeuren, en ze blijven zich zorgen maken over mogelijke correlatieproblemen. Ze wijzen hiermee naar een ander punt waar ze een achterstand hebben: de windtunnel.

Meer over Red Bull Racing Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

12 mei
 Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

16 mei

Hoe is het gevoel bij Red Bull?

De nieuwe windtunnel komt eraan, maar vooralsnog focust men zich op de huidige updates. De resultaten zorgen nog niet voor een jubelstemming, zo legt Waché uit aan Motorsport.com: "Ja, het gaat de goede kant op, maar we hebben nog steeds dezelfde tool en dezelfde problemen. We worden geremd door... Nou ja, we proberen alles wat we hebben te maximaliseren en voor de rest gaan we het zien. Maar er zit een nieuwe tool in de pijpleiding, en ik hoop dat we hierdoor een stap kunnen zetten."

Wanneer gaat de nieuwe windtunnel open?

De tool waar Waché op doelt, is de nieuwe windtunnel die momenteel wordt gebouwd op de Red Bull-campus in Milton Keynes. Het gaat al jaren over deze nieuwe, broodnodige windtunnel. Waché jubelde eerder dat ze drie maanden voor op planning liepen, maar inmiddels lijkt het er niet op dat de nieuwe windtunnel dit jaar zijn deuren gaat openen.

De Fransman stelt dat ze nog eventjes geduld moeten hebben. Gevraagd wanneer de windtunnel opengaat, is Waché duidelijk: "We hopen dat alles begin volgend jaar operationeel zal zijn."

Hoe staat Red Bull ervoor?

Red Bull heeft nu in ieder geval resultaten nodig. De Oostenrijkse renstal staat na vier raceweekenden slechts op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap met dertig WK-punten. De achterstand op koploper Mercedes is reusachtig, want de Duitse renstal heeft al 180 punten bij elkaar gereden. Daarnaast is het zo dat de kans realistischer wordt dat Max Verstappen vertrekt als de resultaten van Red Bull blijven tegenvallen.

Larry Perkins

Posts: 65.132

Hoe dan ook, het was al ruim twee jaar bekend dat het 2027 zou worden.

  • 2
  • 21 mei 2026 - 12:13
F1 Nieuws Max Verstappen Pierre Waché Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (15)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 33.025

    Inderdaad iets over gehoord. Dat de tunnel dit jaar nog niet af komt. Dus wat is dan het voordeel? De auto van volgend jaar wordt dan gebouwd voor een groot gedeelte dan met de oude tunnel.

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 11:26
    • AUDI_F1

      Posts: 3.807

      Ja en als de tunnel open gaat dan moeten ze hem ook nog calibreren, duurt ook een paar maanden.

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 13:32
  • Larry Perkins

    Posts: 65.132

    Gevraagd wanneer de windtunnel opengaat, is Waché duidelijk: "We hopen dat alles begin volgend jaar operationeel zal zijn."

    Dat was al jaren terug de planning...

    • + 1
    • 21 mei 2026 - 11:26
    • Pietje Bell

      Posts: 34.872

      Toen het eind '22 bekend werd werd er gezegd dat de nieuwe windtunnel
      eind '25 operationeel zou zijn. Men heeft op een gegeven moment een andere locatie moeten zoeken, maar dat heeft maar een paar maanden vertraging gekost.
      Het nieuws van nu is helemaal geen groot nieuws. 2 jaar later dan dat de bedoeling was.

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 11:53
    • Larry Perkins

      Posts: 65.132

      Hoe dan ook, het was al ruim twee jaar bekend dat het 2027 zou worden.

      • + 2
      • 21 mei 2026 - 12:13
    • Pietje Bell

      Posts: 34.872

      Al twee jaar? Ik weet dat het steeds iets opgeschoven werd maar dit bericht is van maandag 30 september 2024:

      Nieuwe windtunnel binnen handbereik voor Red Bull

      De windtunnel is, tot frustratie van Marko, dus niet erg modern. Er is een nieuwe windtunnel in aantocht. Volgens Marko duurt dit niet lang meer en is het ook echt nodig.
      “We zijn [met onze windtunnel] totaal niet meer van deze tijd. En ik hoop dat onze nieuwe windtunnel wellicht in 2026 in gebruik kan worden genomen.”
      Wanneer deze tunnel precies in gebruik kan worden genomen is nog de vraag, maar het doel lijkt toch te zijn om dit voor het nieuwe tijdperk in 2026 voor elkaar te krijgen.

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 12:30
    • Larry Perkins

      Posts: 65.132

      @Pietje, het heeft m.i. weinig zin om over het exacte tijdstip (jaar) te gaan muggenziften. Laat ik her dan zo stellen: Bij mij was het allang bekend en dus heeft het nu totaal geen nieuwswaarde... (en klaar ermee).

      • + 2
      • 21 mei 2026 - 12:45
    • Pietje Bell

      Posts: 34.872

      Helmut Marko hield ons regelmatig op de hoogte en die zaken heb ik onthouden. Jij hebt jouw info waarschijnlijk via andere kanalen. Dat is prima toch? Ik gaf alleen weer wat ik van hem meermaals heb gelezen en dat wil ik geen muggenziften noemen.

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 12:58
    • Larry Perkins

      Posts: 65.132

      👍

      • + 1
      • 21 mei 2026 - 13:27
    • snailer

      Posts: 33.025

      Larry wist het al in 1990, hè pietje.

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 13:43
  • Pietje Bell

    Posts: 34.872

    Ander nieuws over RB.
    Las dit op een Frans forum. Geen idee of het waar is, maar het gaat ook in Italië rond.

    Vertaald uit het Frans:

    Ik hoor dat Red Bull tegen het einde van het jaar Racing Bulls gaat verkopen, onder druk
    van Liberty Media (en zich houden aan de huidige Concorde-akkoorden).

    De prijs zal 1,8 miljard euro bedragen.
    Ik begrijp dat Red Bull vier voorwaarden heeft gesteld voor de verkoop van Racing Bulls:
    1. Het motorcontract Ford/RB voortzetten tot het einde van de reglementen
    2. Een RB-piloot contracteren
    3. RB-technologie gebruiken op de auto's
    4. Het Red Bull-logo behouden op de auto's

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 12:06
    • gridiron

      Posts: 3.444

      De meeste voorwaarden snap ik behalve de 3e, waarom zouden ze willen dat er nog RB-technologie wordt gebruikt als ze er geen controle meer over hebben van wat er juist mee gebeurt.
      Sowieso is 1,8 miljard wel de hoofdprijs dat ze er voor vragen.

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 12:23
    • Joeppp

      Posts: 8.585

      Dus je betaal 1.8 miljard en daarvoor moet je motoren afnemen bij Redbull, mag redbull gratis sponsoren, moet je tegen de hoofdprijs technologie afnemen en mag je 1 coureur zelf kiezen. Dat lijkt mij een goede deal! Wel de lusten, niet de lasten.

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 12:29
    • snailer

      Posts: 33.025

      Het is heel simpel, gridiron. Dat heet forecast. Heel normaal in een bedrijf.

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 13:45
  • Flexwing

    Posts: 382

    Komt straks allemaal weer goed.

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 13:04

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar