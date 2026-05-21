Het team van Red Bull Racing gaat dit weekend verder met hun jacht op Mercedes, McLaren en Ferrari. Om het gat te dichten hebben ze nieuwe updates aangekondigd, maar technisch directeur Pierre Waché durft nog niet te vroeg te juichen. Hij wijst naar de verouderde windtunnel, en stelt dat het niet lang meer duurt voordat de nieuwe in gebruik zal worden genomen.

Red Bull heeft dit seizoen een achterstand op Mercedes, McLaren en Ferrari. In Miami wisten ze het gat aardig te verkleinen met een ingrijpend updatepakket, maar dat betekent niet dat de vlag uitgaat bij Red Bull. De Oostenrijkse renstal weet dat er nog veel moet gebeuren, en ze blijven zich zorgen maken over mogelijke correlatieproblemen. Ze wijzen hiermee naar een ander punt waar ze een achterstand hebben: de windtunnel.

Hoe is het gevoel bij Red Bull?

De nieuwe windtunnel komt eraan, maar vooralsnog focust men zich op de huidige updates. De resultaten zorgen nog niet voor een jubelstemming, zo legt Waché uit aan Motorsport.com: "Ja, het gaat de goede kant op, maar we hebben nog steeds dezelfde tool en dezelfde problemen. We worden geremd door... Nou ja, we proberen alles wat we hebben te maximaliseren en voor de rest gaan we het zien. Maar er zit een nieuwe tool in de pijpleiding, en ik hoop dat we hierdoor een stap kunnen zetten."

Wanneer gaat de nieuwe windtunnel open?

De tool waar Waché op doelt, is de nieuwe windtunnel die momenteel wordt gebouwd op de Red Bull-campus in Milton Keynes. Het gaat al jaren over deze nieuwe, broodnodige windtunnel. Waché jubelde eerder dat ze drie maanden voor op planning liepen, maar inmiddels lijkt het er niet op dat de nieuwe windtunnel dit jaar zijn deuren gaat openen.

De Fransman stelt dat ze nog eventjes geduld moeten hebben. Gevraagd wanneer de windtunnel opengaat, is Waché duidelijk: "We hopen dat alles begin volgend jaar operationeel zal zijn."

Hoe staat Red Bull ervoor?

Red Bull heeft nu in ieder geval resultaten nodig. De Oostenrijkse renstal staat na vier raceweekenden slechts op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap met dertig WK-punten. De achterstand op koploper Mercedes is reusachtig, want de Duitse renstal heeft al 180 punten bij elkaar gereden. Daarnaast is het zo dat de kans realistischer wordt dat Max Verstappen vertrekt als de resultaten van Red Bull blijven tegenvallen.