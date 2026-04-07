Het team van Red Bull Racing heeft een rampzalige start van het seizoen achter de rug. In de eerste drie raceweekenden liepen ze achter de feiten aan, en intern zou het rommelen. Volgens nieuwe geruchten zou technisch directeur Pierre Waché nu onder immense druk staan.

Het team van Red Bull Racing is niet in staat gebleken om de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari bij te houden. De nieuwe auto is simpelweg niet snel genoeg, en zelfs zusterteam Racing Bulls lijkt beter voor de dag te komen. De frustratie begint te groeien, en Max Verstappen stelde in Japan zelfs dat de nieuwe F1-regels hem naar de uitgang kunnen dwingen. Het feit dat de Red Bull-bolide niet snel is, zal ook een rol spelen bij zijn frustratie.

'Red Bull verliest vertrouwen'

Het Duitse medium F1-Insider meldt nu dat het rommelt binnen Red Bull, en ze wijzen vooral naar de positie van technisch directeur Pierre Waché. De Fransman werd na het vertrek van Adrian Newey gezien als de nieuwe technische grote man, maar vooralsnog loopt het niet lekker. Sterker nog, volgens F1-Insider is Waché het vertrouwen van zijn team verloren.

Wat is er aan de hand?

Het medium stelt dat ze van bronnen hebben vernomen dat Red Bull meer dan een seconde achterligt op de concurrentie. Pijnlijk genoeg zou acht tienden van die achterstand te wijten zijn aan het chassis, en slechts twee tienden aan de nieuwe Red Bull-krachtbron. Dat zou dus suggereren dat de problemen vooral bij Waché en zijn team liggen.

F1-Insider meldt daarnaast dat Waché intern nogal hoog van de toren had geblazen. In december zou de Fransman intern hebben beweerd dat de nieuwe RB22 een seconde sneller zou zijn dan de auto van zusterteam Racing Bulls. Dat lijkt dus niet het geval te zijn, en een Red Bull-insider gooide bij het Duitse medium olie op het vuur: "Met de Racing Bull zou Max Verstappen veel hoger op de startgrid staan."

Miami het Waterloo voor Waché?

Het zou dan ook zo zijn dat Waché's positie in gevaar gaat komen. F1-Insider stelt dan ook dat de Grand Prix van Miami nu al wordt beschouwd als de laatste race van Waché. Mocht het nieuwe updatepakket mislukken, dan zou hij zomaar naar de uitgang kunnen worden geduwd.