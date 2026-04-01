Max Verstappen kwam gisteren in actie op de Nürburgring Nordschleife tijdens een besloten testdag. Hij bestuurde zijn Mercedes-AMG GT3-bolide waarmee hij volgende maand deelneemt aan de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen had genoten van de test, maar aan het begin van de dag barstte het zweet bij hem uit.

Verstappen vloog op maandagavond naar Duitsland om zich de volgende ochtend te melden op de Nürburgring. Daar had zijn team twee Mercedessen geprepareerd waarmee ze zich in alle vroegte op de baan meldden. Het was een koude ochtend in de Eifel, en het gras naast de baan zag wit van de vorst. Daarnaast begon het toen Verstappen de baan op kwam ook licht te sneeuwen, een compleet nieuwe ervaring voor de viervoudig wereldkampioen Formule 1.

Wat was er aan de hand?

Verstappens eerste rondjes waren dan ook zeer voorzichtig, maar hij had er met volle teugen van genoten. Op beelden die na de test werden gedeeld, is te zien hoe Verstappen lachend met zijn teamgenoot Daniel Juncadella over de test praat: "We gingen vol gas op de rechte stukken, en het was zo enorm hard aan het sneeuwen! En ik dacht: 'Oeh! Het is alsof je rijdt op ijs!' Omdat het zo koud is, wordt het gewoon ijs!"

Verstappen vaker op de Ring?

Verstappen kon er wel om lachen en leek zich te vermaken met zijn team. Op Instagram liet Verstappen weten dat hij van de test had genoten. Het is de verwachting dat Verstappen deze maand vaker op de Nürburgring te vinden zal zijn. Door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië heeft hij meer tijd, en hij liet al doorschemeren dat hij mogelijk gaat deelnemen aan de kwalificatieraces voor de 24-uursrace.

Ter voorbereiding op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring kwam Verstappen twee weken geleden al in actie tijdens de NLS2-race. Samen met zijn teamgenoten Juncadella en Jules Gounon wist hij deze te winnen, al werden ze uren later gediskwalificeerd. Tijdens de 24-uursrace krijgt dit trio ook nog gezelschap van de ervaren Oostenrijker Lucas Auer.