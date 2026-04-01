Verstappen beleefde schrikmoment op de Nürburgring: "Er lag ijs!"

Max Verstappen kwam gisteren in actie op de Nürburgring Nordschleife tijdens een besloten testdag. Hij bestuurde zijn Mercedes-AMG GT3-bolide waarmee hij volgende maand deelneemt aan de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen had genoten van de test, maar aan het begin van de dag barstte het zweet bij hem uit.

Verstappen vloog op maandagavond naar Duitsland om zich de volgende ochtend te melden op de Nürburgring. Daar had zijn team twee Mercedessen geprepareerd waarmee ze zich in alle vroegte op de baan meldden. Het was een koude ochtend in de Eifel, en het gras naast de baan zag wit van de vorst. Daarnaast begon het toen Verstappen de baan op kwam ook licht te sneeuwen, een compleet nieuwe ervaring voor de viervoudig wereldkampioen Formule 1.

Wat was er aan de hand?

Verstappens eerste rondjes waren dan ook zeer voorzichtig, maar hij had er met volle teugen van genoten. Op beelden die na de test werden gedeeld, is te zien hoe Verstappen lachend met zijn teamgenoot Daniel Juncadella over de test praat: "We gingen vol gas op de rechte stukken, en het was zo enorm hard aan het sneeuwen! En ik dacht: 'Oeh! Het is alsof je rijdt op ijs!' Omdat het zo koud is, wordt het gewoon ijs!" 

Verstappen vaker op de Ring?

Verstappen kon er wel om lachen en leek zich te vermaken met zijn team. Op Instagram liet Verstappen weten dat hij van de test had genoten. Het is de verwachting dat Verstappen deze maand vaker op de Nürburgring te vinden zal zijn. Door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië heeft hij meer tijd, en hij liet al doorschemeren dat hij mogelijk gaat deelnemen aan de kwalificatieraces voor de 24-uursrace.

Ter voorbereiding op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring kwam Verstappen twee weken geleden al in actie tijdens de NLS2-race. Samen met zijn teamgenoten Juncadella en Jules Gounon wist hij deze te winnen, al werden ze uren later gediskwalificeerd. Tijdens de 24-uursrace krijgt dit trio ook nog gezelschap van de ervaren Oostenrijker Lucas Auer.

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 63.962

    Max verlegt zijn grenzen steeds verder, is nou ook al aan het trainen voor de Elfstedentocht...

    • + 4
    • 1 apr 2026 - 10:52
    • Remco_F1

      Posts: 3.302

      Hoe zou zo`n accupakket het doen tijdens een Elfstedentocht? Ik vraag dit voor een vriend die de Formule 1 NOG volgt.

      • + 5
      • 1 apr 2026 - 11:32
    • Larry Perkins

      Posts: 63.962

      Op zich wel goed denk ik, totdat je een wak in rijdt en wordt geëlektrocuteerd...

      • + 4
      • 1 apr 2026 - 13:39
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.890

    "Verstappen beleefde schrikmoment op de Nürburgring: "Er lag ijs!"

    "In eerste instantie schrok ik.
    Maar toen ik wat beter keek bleek het ijs te zijn van Ola....en dat heb ik al jaren niet meer op.....dat verkopen ze niet in Monaco.
    Dus ik ben gestopt om dat lekker ijsje maar op te likken voordat het gesmolten is"....aldus 'n nog lip nalikkende tevreden Max.

    • + 0
    • 1 apr 2026 - 11:37
  • Bertrand Gachot

    Posts: 417

    Zo heeft hij dus praktische ervaring opgedaan om te wennen aan de bananenschillen bij FOM-FIA-F1 Mariokart

    • + 8
    • 1 apr 2026 - 11:52
  • Pietje Bell

    Posts: 34.057

    Max heeft nu gelukkig geen verplichtingen meer tot de kwalificatiesessies op de NLS
    ergens rond 18 april dus een mooie periode om even lekker op vakantie te gaan
    met zijn gezin en afstand te nemen van al het negatieve gedoe in de F1.


    Kelly heeft ook iets gepost over hoe zij de maand maart heeft doorgebracht.
    Ze heeft gisteren maar liefst haar 11e photodump van de maand maart gepost!
    Deze keer ging het over de hele maand maart met reeds geplaatste foto's.
    Het lijkt er de laatste maanden sterk op dat Penelope nu grotendeels bij Kvyat woont.
    Geen P meer gedurende de streams van Max, terwijl ze hem elke keer stoorde,
    geen foto's meer in huis maar op straat en elders.`

    i.ibb.co/zHWRh09x/(...)26-04-01-122258.png

    Zo heeft ze een tekening van P gepost die ze ook in begin november al had gepost
    en die nog ouder moet zijn, want een kind van 6 jaar tekent geen moeder met 3 vingers.

    i.ibb.co/XxwMm6vq/(...)26-04-01-115330.png

    En nadat ze er heel veel commentaar op kreeg dat die foto niet van maart was heeft
    ze 'm verwijderd, commentaren verwijderd en die volgers geblokkeerd.

    i.ibb.co/NgM0b6CL/(...)26-04-01-115512.png

    Verder ook een oudere foto van Max, want zijn oordruppels en oude I-Phone liggen op
    het kastje naast de bank. Max kwam op 28 januari tussen het testen door in Barcelona
    ziek in huis met een oor- en keelontsteking.

    i.ibb.co/vCxf96wP/(...)26-04-01-114742.png

    Ook mocht ze sinds december P's gezicht niet meer tonen. Daar schijnt ze nu al
    schijt aan te hebben.

    i.ibb.co/gL0r8qvJ/(...)26-04-01-114701.png

    i.ibb.co/WmfMQzp/S(...)26-04-01-114640.png

    Wel een mooie foto van Lily met het geboortecadeau van de Automobile Club de Monaco
    die destijds op het felicitatiekaartje de geboorte datum van Lily verklapten: 25 april.

    i.ibb.co/VYy2Cp35/(...)26-04-01-114823.png

    • + 2
    • 1 apr 2026 - 12:39
    • Pietje Bell

      Posts: 34.057

      Alexia postte net een video waarop te zien is hoe Daniil een spelletje aan het spelen is en aan de schaduw te zien is het P die op en neerspringt van het lachen. Zij posten P al 1,5 jaar niet meer, maar laten het wel merken dat ze bij hen is.
      De afgelopen weken waren ze nog met haar in een paardenstal, op de kinderboerderij, in de speeltuin, samen koekjes bakken, Daniil leert haar Russisch, etc. Ook deed ze alleen met Alexia leuke dingen toen haar vader in Japan moest racen.

      www.instagram.com/(...)865612976501861454/

      Nog 22 uur te bekijken.

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 13:07
    • Pietje Bell

      Posts: 34.057

      Dit bericht is van +/- 2 uur geleden. Kelly reageerde op de commentaren dat ze een 4/5 maanden oude tekening had gepost. Ook dat is allemaal foetsie en die mensen zijn geblokkeerd.

      i.ibb.co/V0QTnpMT/(...)26-04-01-133337.png

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 13:43
  • Pietje Bell

    Posts: 34.057

    Hier een 8 minuut durende video van Max op het circuit. Wel steeds dezelfde beelden.


    31 mrt 2026
    Max Verstappen testing his Mercedes AMG GT3 car on 31.03.2026 on a private
    testing day on the Nürburgring Nordschleife + GP Track.
    Very cold temps with occasional snow and hail during the testing. Max is getting ready
    for the 24hr Quali race and then the famous 24hr Race on the Nürburgring.
    3 cars total, also the one in the other livery as can be seen at end of the video.

    www.youtube.com/watch?v=6eKL0ap_bOc

    • + 2
    • 1 apr 2026 - 13:48

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Gerelateerd nieuws

Geef je mening

-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
