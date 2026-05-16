De eerste stint van Max Verstappen in de 24 uur van de Nurburgring zit erop. De Nederlander heeft twee uur gereden, en overleefde in die periode zware regenval. Hij greep eveneens de leiding van de race. Nu is hij uitgestapt, en heeft hij het stuur overgegeven aan Jules Gounon.

Verstappen nam na een uur het stuur over van zijn teamgenoot Daniel Juncadella. Door de pitstop, en alternatieven strategieën van andere auto's, was Verstappen in de Mercedes-AMG GT3 #3 wat verder teruggevallen. Hij vocht zich echter op spectaculaire wijze door het veld heen, en haalde auto na auto in.

Hoe greep Verstappen de leiding?

Een aantal rivalen van Verstappen vielen na zware crashes op de Nordschleife weg, en de Nederlander moest op blijven letten. Het was inmiddels hard aan het regenen op delen van het circuit, en terwijl links en rechts auto's van de baan schoten, hield Verstappen het hoofd koel.

Verstappen haalde op het lange rechte stuk op de Nordschleife eerst de Ford Mustang van Dennis Olsen in, waarna hij een paar tellen later ook aan de leidende Aston Martin van Christian Krognes voorbijstak. Verstappen had hiermee de leiding weer in handen, en moest zijn stint goed afmaken.

Hoe ging het verder met Verstappen?

Verstappen bleef zeer rustig, en zag hoe de coureurs achter hem wat dichterbij kwamen door het verkeer. Voor Verstappen maakte dat weinig uit, want hij mocht simpelweg geen fouten maken. Na een lange stint gaf hij het stuur vervolgens over aan Gounon.

Wanneer komt Verstappen weer in actie?

Naast Verstappen, Juncadella en Gounon zit ook Lucas Auer op de Mercedes-AMG GT3 #3 die wordt gerund door Winward Racing. Verstappen kan nu even gaan uitrusten, en het is de verwachting dat hij pas in het donker weer gaat rijden. Hij maakte er in aanloop naar de race geen geheim van dat dit zijn droom was, en daarom reed hij op donderdag al een rondje in het donker tijdens de kwalificatietraining.