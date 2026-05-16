Verstappen sluit eerste stint op de Nürburgring op perfecte wijze af

Verstappen sluit eerste stint op de Nürburgring op perfecte wijze af

De eerste stint van Max Verstappen in de 24 uur van de Nurburgring zit erop. De Nederlander heeft twee uur gereden, en overleefde in die periode zware regenval. Hij greep eveneens de leiding van de race. Nu is hij uitgestapt, en heeft hij het stuur overgegeven aan Jules Gounon.

Verstappen nam na een uur het stuur over van zijn teamgenoot Daniel Juncadella. Door de pitstop, en alternatieven strategieën van andere auto's, was Verstappen in de Mercedes-AMG GT3 #3 wat verder teruggevallen. Hij vocht zich echter op spectaculaire wijze door het veld heen, en haalde auto na auto in.

Hoe greep Verstappen de leiding?

Een aantal rivalen van Verstappen vielen na zware crashes op de Nordschleife weg, en de Nederlander moest op blijven letten. Het was inmiddels hard aan het regenen op delen van het circuit, en terwijl links en rechts auto's van de baan schoten, hield Verstappen het hoofd koel.

Verstappen haalde op het lange rechte stuk op de Nordschleife eerst de Ford Mustang van Dennis Olsen in, waarna hij een paar tellen later ook aan de leidende Aston Martin van Christian Krognes voorbijstak. Verstappen had hiermee de leiding weer in handen, en moest zijn stint goed afmaken.

Hoe ging het verder met Verstappen?

Verstappen bleef zeer rustig, en zag hoe de coureurs achter hem wat dichterbij kwamen door het verkeer. Voor Verstappen maakte dat weinig uit, want hij mocht simpelweg geen fouten maken. Na een lange stint gaf hij het stuur vervolgens over aan Gounon.

Wanneer komt Verstappen weer in actie?

Naast Verstappen, Juncadella en Gounon zit ook Lucas Auer op de Mercedes-AMG GT3 #3 die wordt gerund door Winward Racing. Verstappen kan nu even gaan uitrusten, en het is de verwachting dat hij pas in het donker weer gaat rijden. Hij maakte er in aanloop naar de race geen geheim van dat dit zijn droom was, en daarom reed hij op donderdag al een rondje in het donker tijdens de kwalificatietraining.

Foto's 24H Nurburgring 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (4)

Login om te reageren
  • SEN1

    Posts: 2.770

    Beste auto van t veld weer zeker.


    🤪

    • + 0
    • 16 mei 2026 - 18:38
    • da_bartman

      Posts: 6.597

      Nou zijn teammaatje geeft in 2 ronden een voorsprong van meer dan 22 seconden weg. Dus misschien is het toch de coureur

      • + 0
      • 16 mei 2026 - 18:54
  • Drunt

    Posts: 621

    Pfff zn teammaat is al 13 sec van de voorsprong kwijt :/

    • + 0
    • 16 mei 2026 - 18:45
  • Drunt

    Posts: 621

    Bizar rijden nu al 2e :/ na 23 sec voorsprong…

    • + 0
    • 16 mei 2026 - 18:52

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

