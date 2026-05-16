De 24 uur van de Nürburgring is nu echt losgebarsten. Na een spectaculaire start en een openingsfase zonder grote incidenten, is het nu voor de tweede keer in korte tijd misgegaan. De Nederlander Thierry Vermeulen crashte zwaar op de Nordschleife, en zijn race is voorbij.

Vermeulen, de protegé van Max Verstappen, werd verrast door net natte gras op de Nordschleife. De zoon van de manager van Max Verstappen probeerde de langzame Porsche Cayman #969 van Sorg Rennsport die werd bestuurd door Joshua Jacobs in te halen. Vermeulen belandde echter op het natte gras, en toen ging het helemaal mis voor de coureur die ook actief is in de DTM.

Wat zijn de gevolgen?

Vermeulen vloog in volle vaar de muur in, en de schade aan de voorzijde van zijn Ferrari van Realize Kondo by Rinaldi was groot. Het was een klap voor Vermeulen en zijn team, want ze vochten in de eerste uren mee voor de koppositie.

Naast Vermeulen staan ook David Perel, Dennis Marschall en Thomas Neubauer op deze auto ingeschreven. Neubauer kende een goede start van de race en reed zelfs geruime tijd aan de leiding. De crash is pijnlijk voor he team, die bij de laatste NLS-race ook uitvielen na een klapper op de Nürburgring.

Wat gaat er nu gebeuren?

De crash zorgt ervoor dat er werkzaamheden moeten worden verricht aan de vangrail op het gedeelte van de baan. Aangezien er wordt geracet op een circuit van ongeveer 25 kilometer, wordt er niet gewerkt met een Safety Car. Dat betekent dat er slow zones worden ingesteld, waardoor het baanpersoneel op gedeeltes van de baan het asfalt kan betreden om werkzaamheden uit te voeren. Er wordt dan een snelheidslimiet ingevoerd, en als coureurs toch te hard rijden, volgt er een straf.

Verstappen rijdt momenteel op de vijfde plaats, en heeft net zijn eerste pitstop gemaakt. de Aston Martin #34 heeft de leiding in handen.