user icon
icon

Nederlander Vermeulen veroorzaakt megacrash op de Nürburgring

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Nederlander Vermeulen veroorzaakt megacrash op de Nürburgring

De 24 uur van de Nürburgring is nu echt losgebarsten. Na een spectaculaire start en een openingsfase zonder grote incidenten, is het nu voor de tweede keer in korte tijd misgegaan. De Nederlander Thierry Vermeulen crashte zwaar op de Nordschleife, en zijn race is voorbij.

Vermeulen, de protegé van Max Verstappen, werd verrast door net natte gras op de Nordschleife. De zoon van de manager van Max Verstappen probeerde de langzame Porsche Cayman #969 van Sorg Rennsport die werd bestuurd door Joshua Jacobs in te halen. Vermeulen belandde echter op het natte gras, en toen ging het helemaal mis voor de coureur die ook actief is in de DTM.

Meer over Nürburgring Nordschleife Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

16 mei
 Kijk hier live en gratis naar Verstappen op de Nürburgring

Kijk hier live en gratis naar Verstappen op de Nürburgring

14 mei

Wat zijn de gevolgen?

Vermeulen vloog in volle vaar de muur in, en de schade aan de voorzijde van zijn Ferrari van Realize Kondo by Rinaldi was groot. Het was een klap voor Vermeulen en zijn team, want ze vochten in de eerste uren mee voor de koppositie.

Naast Vermeulen staan ook David Perel, Dennis Marschall en Thomas Neubauer op deze auto ingeschreven. Neubauer kende een goede start van de race en reed zelfs geruime tijd aan de leiding. De crash is pijnlijk voor he team, die bij de laatste NLS-race ook uitvielen na een klapper op de Nürburgring.

Wat gaat er nu gebeuren?

De crash zorgt ervoor dat er werkzaamheden moeten worden verricht aan de vangrail op het gedeelte van de baan. Aangezien er wordt geracet op een circuit van ongeveer 25 kilometer, wordt er niet gewerkt met een Safety Car. Dat betekent dat er slow zones worden ingesteld, waardoor het baanpersoneel op gedeeltes van de baan het asfalt kan betreden om werkzaamheden uit te voeren. Er wordt dan een snelheidslimiet ingevoerd, en als coureurs toch te hard rijden, volgt er een straf.

Verstappen rijdt momenteel op de vijfde plaats, en heeft net zijn eerste pitstop gemaakt. de Aston Martin #34 heeft de leiding in handen.

Snelrondje

Posts: 9.048

Die Cayman gaf eerst ruimte aan Vermeulen en stuurde vervolgens in. Dit was geen fout van Vermeulen.

  • 2
  • 16 mei 2026 - 18:11
Foto's 24H Nurburgring 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (2)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 32.893

    De Haase auto lijkt een issue te hebben. Achteruit de garage in.

    • + 1
    • 16 mei 2026 - 17:33
  • Snelrondje

    Posts: 9.048

    Die Cayman gaf eerst ruimte aan Vermeulen en stuurde vervolgens in. Dit was geen fout van Vermeulen.

    • + 2
    • 16 mei 2026 - 18:11

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar