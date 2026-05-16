Max Verstappen is nu echt begonnen aan zijn avontuur in de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander nam na een uur het stuur over van zijn teamgenoot Daniel Juncadella. Verstappen is direct aanvallend begonnen aan zijn eerste stint in de Duitse Eifel.

De Winward Racing Mercedes-AMG GT3 #3 van Verstappen Racing startte de race op de vierde plaats. Juncadella wist in de openingsfase wat plekjes goed te maken, maar viel door een foutje in het verkeer terug naar de vierde plaats. Na een uur maakte hij zijn eerste pitstop, en gaf hij het stuur over aan de wachtende Verstappen.

Door de pitstops viel het team terug naar de tiende plaats. Een aantal andere teams kozen voor een alternatieve strategie, waardoor nu bijvoorbeeld de enige Ferrari GT3 van het veld aan de leiding rijdt. Verstappen begon direct aanvallend aan de race, en deed er alles aan om de Lamborghini #7 van Christian Engelhart aan te vallen. Hij moet echter ook in zijn spiegels kijken, want de ROWE BMW #1 van Raffaele Marciello jaagt op hem.

Goede voorbereiding

Voor Verstappen is dit de eerste keer dat hij deelneemt aan een 24-uursrace. In de afgelopen jaren reed hij wel een aantal langeafstandsraces in de simulator, maar nooit in de echte wereld. Hij bereidde zich goed voor op deze race door eerder dit jaar al meerdere NLS-races te rijden, waar hij een sterke indruk maakte.

Hoe begon de race?

Naast Verstappen en Juncadella komen ook Jules Gounon en Lucas Auer in actie in de Mercedes-AMG GT3 #3 die wordt gerund door Winward Racing. Voor Verstappen was het in ieder geval geen foutloze start van de race, want net als Juncadella maakte hij een klein foutje op de Nordschleife. Hij ging met twee wielen door het gras, maar wist zijn auto nog net uit de vangrail te houden. Het zorgde er wel voor dat de BMW achter hem even iets dichterbij kwam.