Avontuur begonnen: Verstappen direct in de aanval op de Nürburgring

Avontuur begonnen: Verstappen direct in de aanval op de Nürburgring

Max Verstappen is nu echt begonnen aan zijn avontuur in de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander nam na een uur het stuur over van zijn teamgenoot Daniel Juncadella. Verstappen is direct aanvallend begonnen aan zijn eerste stint in de Duitse Eifel.

De Winward Racing Mercedes-AMG GT3 #3 van Verstappen Racing startte de race op de vierde plaats. Juncadella wist in de openingsfase wat plekjes goed te maken, maar viel door een foutje in het verkeer terug naar de vierde plaats. Na een uur maakte hij zijn eerste pitstop, en gaf hij het stuur over aan de wachtende Verstappen. 

Door de pitstops viel het team terug naar de tiende plaats. Een aantal andere teams kozen voor een alternatieve strategie, waardoor nu bijvoorbeeld de enige Ferrari GT3 van het veld aan de leiding rijdt. Verstappen begon direct aanvallend aan de race, en deed er alles aan om de Lamborghini #7 van Christian Engelhart aan te vallen. Hij moet echter ook in zijn spiegels kijken, want de ROWE BMW #1 van Raffaele Marciello jaagt op hem.

Goede voorbereiding

Voor Verstappen is dit de eerste keer dat hij deelneemt aan een 24-uursrace. In de afgelopen jaren reed hij wel een aantal langeafstandsraces in de simulator, maar nooit in de echte wereld. Hij bereidde zich goed voor op deze race door eerder dit jaar al meerdere NLS-races te rijden, waar hij een sterke indruk maakte. 

Hoe begon de race?

Naast Verstappen en Juncadella komen ook Jules Gounon en Lucas Auer in actie in de Mercedes-AMG GT3 #3 die wordt gerund door Winward Racing. Voor Verstappen was het in ieder geval geen foutloze start van de race, want net als Juncadella maakte hij een klein foutje op de Nordschleife. Hij ging met twee wielen door het gras, maar wist zijn auto nog net uit de vangrail te houden. Het zorgde er wel voor dat de BMW achter hem even iets dichterbij kwam.

Foto's 24H Nurburgring 2026
Reacties (5)

  • Beemerdude

    Posts: 8.430

    Tis weer niet normaal zoals Verstappen aan het boenderen is met die Benz! Airborne momentje gehad, weet je weer dat je hart t nog doet! 😂😂

    • + 3
    • 16 mei 2026 - 16:45
    • Drunt

      Posts: 617

      Ja pfff idd…. Net ook inhaalactie met 2 wielen op gras :0

      • + 2
      • 16 mei 2026 - 16:54
    • Pietje Bell

      Posts: 34.794

      Dit is dus niets voor mij. Steeds die onboard beelden waar Max op de bumper van de voorganger zit en het inhalen maar net goed gaat, met 2 banden door het gras. Als hij zo blijft rijden gaat het geheeid een keer mis. Slecht voor mijn hart dit.

      • + 1
      • 16 mei 2026 - 16:55
    • Drunt

      Posts: 617

      Haha eens pietje ik heb hetzelfde…hartslag 180+ niet goed… wel echt vet dit

      • + 3
      • 16 mei 2026 - 16:59
    • Cicero

      Posts: 1.645

      Hij is echt ongelooflijk. Die actie waar hij de leiding pakte.... Geniaal. Alsof hij aan het simracen is

      • + 3
      • 16 mei 2026 - 18:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
