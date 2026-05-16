Spectaculaire Verstappen grijpt de leiding op de Nürburgring

Max Verstappen heeft een spectaculaire periode op de Nürburgring achter de rug. In zijn tweede uur van zijn stint werd hij geconfronteerd met zware regen, zag hij rivalen wegvallen en haalde hij op briljante wijze meerdere auto's in en greep hij de leiding.

Verstappen nam na een uur het stuur over van zijn teamgenoot Daniel Juncadella, en ging direct jagen. Hij haalde meerdere auto's in, en dat deed hij op een typische Verstappen-manier: met veel spektakel. Bij één van zijn inhaalacties belandde hij zelfs met twee wielen op het gras.

Verstappen haalde de Mercedes van Adam Christodoulou in, om vervolgens direct na een gele vlag de BMW stationwagen in te halen. Hij ging daarna ook het gevecht aan met de Porsche Grello, die werd bestuurd door de talentvolle Turk Ayhancan Güven. Verstappen lette goed op, en terwijl de regen begon te vallen remde hij Güven uit in de eerste bocht.

Wat was er allemaal aan de hand?

Verstappen stal de show met zijn spectaculaire acties, en bleef ook na zijn pitstop in de auto zitten. Op meerdere delen van het circuit begon het echter hard te regenen, en dat zorgde voor enorme chaos. Er waren meerdere spins, waaronder van de Dacia Logan, en op de Nordschleife ging het ook mis voor een aantal concurrenten van Verstappen.

Eerst zag Verstappen hoe zijn protegé Thierry Vermeulen het natte gras raakte en vol in de vangrail vloog. Toen het daarna bleef regenen, ging het ook mis voor de Scherer Audi van Alexander Sims en de Mercedes die werd bestuurd door Jesse Krohn. Het leek erop dat ze elkaar raakten, en de Audi van Sims hobbelde terug naar de pits.

Het gevecht om de zege

Verstappen hield op dat moment het hoofd koel, en wist de regen te overleven. Hij vond al snel een nieuwe sparringpartner in de #67 Ford Mustang van Dennis Olsen. De twee coureurs vochten voor de tweede plaats, terwijl raceleider Christian Krognes in de Aston Martin #34 daar vlak voor reed.

Verstappen moest gaan jagen, want Krognes en Olsen waren de twee leidende auto's. Door de vele crashes op de Nordschleife was het van slow zone naar slow zone rijden, en het was zaak om goed op de voorganger te letten.

Aan de leiding

Verstappen lette echter heel goed op, en zat op het laatste rechte stuk op de Nordschleife op de achterbumper van de Ford van Olsen. Op vrij eenvoudige wijze passeerde hij de legekleurige bolide, waarna hij vlak daarna Krognes pakte en de koppositie overnam. Na bijna twee uur rijdt team Verstappen voor het eerst aan de leiding.

  • snailer

    Posts: 32.894

    Zat toevallig weer 10 minuten te kijken. Gele zone, op het gas, nog een gele zone. En daar kwam zijn F1 herstart ervaring. Pakte de 2de plek vrij direct na de 'herstart' gaf gas, passeerde aan het eind van een recht stuk p1 en reed vervolgens net langs een achterblijver. De rest moest afremmen.

    • + 4
    • 16 mei 2026 - 18:07
    • Beemerdude

      Posts: 8.431

      @snailer; ik begon de hype wat zat te worden afgelopen week, maar tering, want kan die gozer racen zeg. Niet normaal. Fokking bizar.

      • + 4
      • 16 mei 2026 - 18:33
    • Pietje Bell

      Posts: 34.796

      Idd f*cking bizar!

      • + 0
      • 16 mei 2026 - 18:34
    • Drunt

      Posts: 620

      Volg het de hele tijd, heerlijk spannend en veel gevechten.

      • + 2
      • 16 mei 2026 - 18:36
    • snailer

      Posts: 32.894

      Duurt mij te lang

      @Beemerdude en anderen, Wat mij vooral opviel de zeg 3 maal een kwartier dat ik keek....

      De auto's verschillen marginaal aan de top. de eerste 10 minuten kon Verstappen er niet voorbij of leek er niet voorbij te kunnen. En dan zo'n actie. De eerste stint was die E... naam vergeten... begint met een E in de #911 erg sterk.
      De rijders maken het verschil eigenlijk.

      • + 0
      • 16 mei 2026 - 18:42
    • Drunt

      Posts: 620

      Zeker snailer zie je nu aan gounon wordt binnen 2 rondes bijgehaald :/

      • + 0
      • 16 mei 2026 - 18:49
  • Dikkedop

    Posts: 780

    Echt een genot om naar te kijken. Nu wordt het saai omdat “ze” vooraan rijden

    • + 0
    • 16 mei 2026 - 18:34

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

