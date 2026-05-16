Max Verstappen heeft een spectaculaire periode op de Nürburgring achter de rug. In zijn tweede uur van zijn stint werd hij geconfronteerd met zware regen, zag hij rivalen wegvallen en haalde hij op briljante wijze meerdere auto's in en greep hij de leiding.

Verstappen nam na een uur het stuur over van zijn teamgenoot Daniel Juncadella, en ging direct jagen. Hij haalde meerdere auto's in, en dat deed hij op een typische Verstappen-manier: met veel spektakel. Bij één van zijn inhaalacties belandde hij zelfs met twee wielen op het gras.

Verstappen haalde de Mercedes van Adam Christodoulou in, om vervolgens direct na een gele vlag de BMW stationwagen in te halen. Hij ging daarna ook het gevecht aan met de Porsche Grello, die werd bestuurd door de talentvolle Turk Ayhancan Güven. Verstappen lette goed op, en terwijl de regen begon te vallen remde hij Güven uit in de eerste bocht.

Wat was er allemaal aan de hand?

Verstappen stal de show met zijn spectaculaire acties, en bleef ook na zijn pitstop in de auto zitten. Op meerdere delen van het circuit begon het echter hard te regenen, en dat zorgde voor enorme chaos. Er waren meerdere spins, waaronder van de Dacia Logan, en op de Nordschleife ging het ook mis voor een aantal concurrenten van Verstappen.

Eerst zag Verstappen hoe zijn protegé Thierry Vermeulen het natte gras raakte en vol in de vangrail vloog. Toen het daarna bleef regenen, ging het ook mis voor de Scherer Audi van Alexander Sims en de Mercedes die werd bestuurd door Jesse Krohn. Het leek erop dat ze elkaar raakten, en de Audi van Sims hobbelde terug naar de pits.

Het gevecht om de zege

Verstappen hield op dat moment het hoofd koel, en wist de regen te overleven. Hij vond al snel een nieuwe sparringpartner in de #67 Ford Mustang van Dennis Olsen. De twee coureurs vochten voor de tweede plaats, terwijl raceleider Christian Krognes in de Aston Martin #34 daar vlak voor reed.

Verstappen moest gaan jagen, want Krognes en Olsen waren de twee leidende auto's. Door de vele crashes op de Nordschleife was het van slow zone naar slow zone rijden, en het was zaak om goed op de voorganger te letten.

Aan de leiding

Verstappen lette echter heel goed op, en zat op het laatste rechte stuk op de Nordschleife op de achterbumper van de Ford van Olsen. Op vrij eenvoudige wijze passeerde hij de legekleurige bolide, waarna hij vlak daarna Krognes pakte en de koppositie overnam. Na bijna twee uur rijdt team Verstappen voor het eerst aan de leiding.