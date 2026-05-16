user icon
icon

Geen foutloze start team Verstappen, raceleider ontvangt zware straf op de Nürburgring

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Geen foutloze start team Verstappen, raceleider ontvangt zware straf op de Nürburgring

De 24 uur van de Nürburgring is op een spectaculaire wijze begonnen. Het team van Max Verstappen rijdt op de vierde plaats, terwijl de Lamborghini's en de Porsche Grello vooralsnog de show stelen. Voor de leidende Lamborghini van Marco Mapelli is er een probleem, want ze hebben een zware straf ontvangen.

Bij de start van de race was er direct chaos, en moest de Lamborghini in Red Bull-kleuren van Mirko Bortolotti bij het opgaan van de Nordschleife een pitstop maken vanwege een lekke band. Namens het team van Verstappen had Daniel Juncadella de start voor zijn rekening genomen, en hij raakte de auto van Bortolotti, wat de lekke band opleverde.

Meer over Max Verstappen Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

12 mei
 Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

4 mei

Hoe verliep de openingsfase?

Juncadella begon goed aan de race, en had zelfs kort de tweede plek in handen. Toen de kopgroep de eerste achterblijvers tegenkwam, maakte Juncadella echter een klein foutje. Hij kwam met twee wielen op het gras, en werd gepasseerd door de Porsche Grello van de razendsnelle Kevin Estre en de Lamborghini #7 van Maximilian Paul. Aan kop reed nog altijd de Lamborghini #130, die wordt bestuurd door Marco Mapelli. In deze auto staat ook Nederlander Nicky Catsburg ingeschreven.

Wat is er aan de hand?

Mapelli heeft een kleine voorsprong op de achtervolgende auto's, maar de kans is klein dat hij de leiding zal behouden. De Italiaan heeft namelijk een tijdstraf van 32 seconden gekregen voor een jumpstart. Hij zal deze straf moeten inwilligen tijdens zijn eerste pitstop. Het is een flinke tegenslag voor de equipe waar naast Mapelli en Catsburg ook Nick Yelloly staat ingeschreven.

Wat gebeurde er bij de pitstop?

Bij het maken van zijn pitstop verloor hij de leiding aan de Lamborghini van Paul, en gaf de onfortuinlijke Italiaan het stuur over aan Yelloly. Opvallend genoeg leek het erop dat de straf niet werd uitgevoerd bij de pitstop, wat zou kunnen betekenen dat ze de straf nog aanvechten. Het is in ieder geval geen saaie start van de 24 uur van de Nürburgring, waar Max Verstappen nog in actie moet komen.

Joeppp

Posts: 8.571

Verstappen net ook een broekpoepmoment, was even airborn en daarna op het gras. Maar het is heerlijk rustgevend om naar te kijken op de achtergrond.

  • 3
  • 16 mei 2026 - 16:16
Foto's 24H Nurburgring 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Daniel Juncadella Red Bull Racing

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Joeppp

    Posts: 8.571

    Verstappen net ook een broekpoepmoment, was even airborn en daarna op het gras. Maar het is heerlijk rustgevend om naar te kijken op de achtergrond.

    • + 3
    • 16 mei 2026 - 16:16
    • Joeppp

      Posts: 8.571

      Weet iemand hoe de andere nederlanders het doen? Ik zag gisteren een interview met paul Meijer en Tom Coronel doet mee en ik las ook Renger?

      • + 1
      • 16 mei 2026 - 16:22
    • Regenrace

      Posts: 2.639

      Op 22.51.38

      • + 1
      • 16 mei 2026 - 16:25
    • Joeppp

      Posts: 8.571

      Dank!

      • + 1
      • 16 mei 2026 - 16:31
    • snailer

      Posts: 32.892

      Renger is hier voor exposure van een nieuwe auto waar er 100 van zijn/worden gemaakt. Ze hebben hun eigen klasse en doen mee met 3 van die auto's. Pure promotie. Doel is 1-2-3 over de finish.

      • + 1
      • 16 mei 2026 - 16:39
    • Regenrace

      Posts: 2.639

      En op 22.31.40 pakt ie een nog positie (virtueel 2)

      • + 1
      • 16 mei 2026 - 16:41
    • snailer

      Posts: 32.892

      Trouwens net een mega crash van een BMW. Niet die van Haase. Maar net gemist wie het was. Lekke band was de oorzaak. Hele baan daar bezaaid met rommel daar bij de crash.

      • + 1
      • 16 mei 2026 - 16:44
    • snailer

      Posts: 32.892

      Zag net een inhaalactie op de 47 auto. Verstappen ging met de linker wielen vol over het gras.
      Dat moet hij denk ik met dat natte gras niet te vaak doen.

      • + 1
      • 16 mei 2026 - 16:50
    • Regenrace

      Posts: 2.639

      Tussen de snelste ronde van nr 1 en 2 zit maar 2/100e va seconde! En dat over ruim 8 minuten.

      • + 1
      • 16 mei 2026 - 17:07
    • WickieDeViking

      Posts: 1.013

      Vermeulen gecrashed.

      • + 1
      • 16 mei 2026 - 17:08
    • Regenrace

      Posts: 2.639

      21.07.35 Ver pakt P1

      • + 1
      • 16 mei 2026 - 18:00

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar