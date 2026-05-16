De 24 uur van de Nürburgring is op een spectaculaire wijze begonnen. Het team van Max Verstappen rijdt op de vierde plaats, terwijl de Lamborghini's en de Porsche Grello vooralsnog de show stelen. Voor de leidende Lamborghini van Marco Mapelli is er een probleem, want ze hebben een zware straf ontvangen.

Bij de start van de race was er direct chaos, en moest de Lamborghini in Red Bull-kleuren van Mirko Bortolotti bij het opgaan van de Nordschleife een pitstop maken vanwege een lekke band. Namens het team van Verstappen had Daniel Juncadella de start voor zijn rekening genomen, en hij raakte de auto van Bortolotti, wat de lekke band opleverde.

Hoe verliep de openingsfase?

Juncadella begon goed aan de race, en had zelfs kort de tweede plek in handen. Toen de kopgroep de eerste achterblijvers tegenkwam, maakte Juncadella echter een klein foutje. Hij kwam met twee wielen op het gras, en werd gepasseerd door de Porsche Grello van de razendsnelle Kevin Estre en de Lamborghini #7 van Maximilian Paul. Aan kop reed nog altijd de Lamborghini #130, die wordt bestuurd door Marco Mapelli. In deze auto staat ook Nederlander Nicky Catsburg ingeschreven.

Wat is er aan de hand?

Mapelli heeft een kleine voorsprong op de achtervolgende auto's, maar de kans is klein dat hij de leiding zal behouden. De Italiaan heeft namelijk een tijdstraf van 32 seconden gekregen voor een jumpstart. Hij zal deze straf moeten inwilligen tijdens zijn eerste pitstop. Het is een flinke tegenslag voor de equipe waar naast Mapelli en Catsburg ook Nick Yelloly staat ingeschreven.

Wat gebeurde er bij de pitstop?

Bij het maken van zijn pitstop verloor hij de leiding aan de Lamborghini van Paul, en gaf de onfortuinlijke Italiaan het stuur over aan Yelloly. Opvallend genoeg leek het erop dat de straf niet werd uitgevoerd bij de pitstop, wat zou kunnen betekenen dat ze de straf nog aanvechten. Het is in ieder geval geen saaie start van de 24 uur van de Nürburgring, waar Max Verstappen nog in actie moet komen.