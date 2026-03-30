Max Verstappen maakte er afgelopen weekend geen geheim van: hij denkt na over een vertrek uit de Formule 1. De nieuwe regels kunnen hem niet bekoren, en Red Bull heeft hem geen sterke auto gegeven. Daarnaast lijkt hij nu afscheid te moeten nemen van een belangrijke pion: Ole Schack.

Bij Red Bull zijn in de afgelopen jaren veel bekende gezichten vertrokken. Rob Marshall, Adrian Newey en Jonathan Wheatley besloten zelf te vertrekken, Christian Horner werd ontslagen en Helmut Marko kondigde eind vorig jaar zijn pensioen aan. Laurent Mekies volgde afgelopen zomer Horner op als teambaas, en hij lijkt een goede band met Verstappen te hebben. Toch lijkt één van de vertrouwelingen van Verstappen nu te gaan vertrekken bij Red Bull.

Wat gaat er gebeuren?

Volgens het Duitse medium F1-Insider heeft de bekende Red Bull-monteur Ole Schack zijn ontslag ingediend bij Red Bull. De Deense monteur maakt al geruime tijd deel uit van het kernteam aan Verstappens kant van de garage, maar zou nu willen vertrekken. Volgens F1-Insider wil Schack bij Red Bull gaan vertrekken, omdat de werksfeer binnen het team is vertrokken.

Waarom is Schack belangrijk voor Verstappen?

Schack is een bekend gezicht in de pitbox van Verstappen, en hij maakt al jaren deel uit van het team van Red Bull. Hij werkte al sinds 2005 bij Red Bull, en was een belangrijke schakel in de monteursploeg rondom Sebastian Vettel. De Duitser werd vier keer wereldkampioen met Red Bull, en verliet het team na 2014. Schack werkte daarna samen met Verstappen, en hij speelde een belangrijke rol aan zijn kant van de pitlane.

Zware periode

Voor Red Bull zou het vertrek van de ervaren Deense monteur een flinke dreun zijn. Ze zijn op een teleurstellende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen, en hadden het afgelopen weekend ook zwaar in de Grand Prix van Japan. Na een slechte kwalificatie wist Verstappen zich nog op te werken naar de achtste plaats, maar was het voor hem niet mogelijk om de Alpine van Pierre Gasly te passeren. Verstappens teamgenoot Isack Hadjar wist geen punten te pakken.