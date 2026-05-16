Christopher Haase vraagt zich af of Max Verstappen minder agressief kan rijden tijdens zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander start vanaf de vierde plek in de langeafstandsrace. Daniel Juncadella heeft het team van Verstappen verzekerd van die positie.

De snelste ronde van de Spaanse teamgenoot van Verstappen was maar 0,8 seconde langzamer dan polesitter Luca Engstler, die rijdt in een Lamborghini Huracan. Daarmee bezet Team ABT de eerste startrij volledig. Haase start vanaf de derde plek met Scherer Sport PHX.

Haase kijkt uit naar duels met Verstappen

Tegenover het Italiaanse Automoto vertelt Haase over de Nederlander. "Misschien is een mentaliteitsverandering nodig op het gebied van risicomanagement, vooral aan het begin van de race en gedurende de nacht." Een coureur kan dus wat minder agressief werken en daar kan Verstappen last van hebben, aldus zijn nieuwe rivaal. "Dit betekent niet dat je veel langzamer moet rijden. Het betekent simpelweg dat je minder agressief kunt rijden dan in een NLS-race."

Haase vertelt dat vooraan starten enorm fijn is tijdens de 24-uursrace. "Het is een fijn gevoel om vooraan te starten. Maar eerlijk gezegd maakt het niet uit. Het geeft je een mentale boost, maar ik heb hier al zo vaak gereden. Ik ben in het verleden ook wel eens helemaal achteraan gestart en heb het toen toch goed gedaan."

Ervaring is belangrijk

Volgens Haase is ervaring superbelangrijk tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen heeft deze ervaring nog niet, maar hij kan goed met druk en concurrentie omgaan. "Ervaring is een meerwaarde. Maar ik ben van mening dat de concurrentie in de topklasse zo groot is dat het gebrek aan ervaring wordt gecompenseerd door de hulp van competente mensen die hem ondersteunen, met name op het gebied van risicomanagement. Ik denk dat Max een effectief ondersteuningssysteem om zich heen heeft."