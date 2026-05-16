Rivaal waarschuwt Verstappen voor Nürburgring-debuut

Christopher Haase vraagt zich af of Max Verstappen minder agressief kan rijden tijdens zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander start vanaf de vierde plek in de langeafstandsrace. Daniel Juncadella heeft het team van Verstappen verzekerd van die positie. 

De snelste ronde van de Spaanse teamgenoot van Verstappen was maar 0,8 seconde langzamer dan polesitter Luca Engstler, die rijdt in een Lamborghini Huracan. Daarmee bezet Team ABT de eerste startrij volledig. Haase start vanaf de derde plek met Scherer Sport PHX.

Haase kijkt uit naar duels met Verstappen

Tegenover het Italiaanse Automoto vertelt Haase over de Nederlander. "Misschien is een mentaliteitsverandering nodig op het gebied van risicomanagement, vooral aan het begin van de race en gedurende de nacht." Een coureur kan dus wat minder agressief werken en daar kan Verstappen last van hebben, aldus zijn nieuwe rivaal. "Dit betekent niet dat je veel langzamer moet rijden. Het betekent simpelweg dat je minder agressief kunt rijden dan in een NLS-race."

Haase vertelt dat vooraan starten enorm fijn is tijdens de 24-uursrace. "Het is een fijn gevoel om vooraan te starten. Maar eerlijk gezegd maakt het niet uit. Het geeft je een mentale boost, maar ik heb hier al zo vaak gereden. Ik ben in het verleden ook wel eens helemaal achteraan gestart en heb het toen toch goed gedaan."

Ervaring is belangrijk

Volgens Haase is ervaring superbelangrijk tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen heeft deze ervaring nog niet, maar hij kan goed met druk en concurrentie omgaan. "Ervaring is een meerwaarde. Maar ik ben van mening dat de concurrentie in de topklasse zo groot is dat het gebrek aan ervaring wordt gecompenseerd door de hulp van competente mensen die hem ondersteunen, met name op het gebied van risicomanagement. Ik denk dat Max een effectief ondersteuningssysteem om zich heen heeft."

F1 Nieuws Max Verstappen

  • Starscreamer

    Posts: 1.451

    Kan nu eens de 1000 artikel meer van hetzelfde ophouden. Daarnaast dit is een F1 site!

    • + 4
    • 16 mei 2026 - 12:52
    • Pietje Bell

      Posts: 34.792

      Je hoeft het niet te lezen en er is geen F1 nieuws tijdens deze 2e
      voorjaarsstop.

      • + 3
      • 16 mei 2026 - 12:54
    • snailer

      Posts: 32.887

      Volgens mij is het een race s i t e. Niet 1 specifiek voor F1.

      Dat het jaren lang eenzijdig was doet er niet toe verder.

      Van mij mag het een endurace s i t e worden, maar ik verwacht geen diepgang hier.

      Wel flink stemmingmakerij en meningen van pundits.

      • + 3
      • 16 mei 2026 - 13:17
    • F1jos

      Posts: 5.241

      Dat Max Verstappen veel waardering krijgt voor zijn GT3-activiteiten komt ook doordat hij daar zichtbaar puur op racen focust. Zijn betrokkenheid bij simracen en GT-projecten straalt meer “liefde voor autosport” uit dan het sterk gecommercialiseerde F1-circus. Fans voelen dat verschil.

      • + 1
      • 16 mei 2026 - 13:35
    • F1 bekijker

      Posts: 318

      Ja de Dakar bv lezen we hier ook niet.

      • + 0
      • 16 mei 2026 - 13:48

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

