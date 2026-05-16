Verstappen maakt serieus kans op Nürburgring-zege na aanpassingen bij Lamborghini

Max Verstappen staat aan de vooravond van zijn belangrijkste race ooit buiten de Formule 1. De Nederlander komt vandaag in actie tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Op de Nordschleife in Duitsland is er op het laatste moment besloten om her en der wat aan te passen, wat zomaar in het voordeel kan vallen van de viervoudig wereldkampioen in de F1.

De organisatie van de 24 uur van de Nürburgring heeft vlak voor de start nog stevig gesleuteld aan de Balance of Performance (BoP). Vooral Lamborghini moet inleveren na de indrukwekkende prestaties in de kwalificatie, terwijl het team van Verstappen juist lijkt te profiteren van de nieuwste aanpassingen.

Lamborghini en BMW flink geraakt door nieuwe BoP

In de endurance-racerij wordt via de zogeheten Balance of Performance geprobeerd om de onderlinge verschillen tussen de merken zo klein mogelijk te houden. Snellere auto's worden daarbij afgeremd met extra ballast of beperkingen op het motorvermogen.

Na de resultaten in Top Qualifying besloot de organisatie extra ingrepen door te voeren. Lamborghini krijgt vijf kilogram extra gewicht opgelegd, net als Porsche. BMW wordt nog harder aangepakt met tien kilogram extra ballast. Dat is opvallend, aangezien het Duitse merk als titelverdediger naar de Nürburgring afzakt, met onder meer Kelvin van der Linde achter het stuur.

Mercedes en Verstappen lijken te profiteren

Niet alleen qua gewicht krijgt Lamborghini een tik te verwerken. Ook aan het vermogen wordt gesleuteld: de restrictor in de motor is met een halve millimeter verkleind, wat minder kracht moet opleveren. Ford moet eveneens inleveren, doordat één van de twee restrictors een millimeter kleiner werd gemaakt.

Voor Mercedes verandert er daarentegen niets aan de BoP en dat kan goed nieuws zijn voor Verstappen en co. De AMG behoort met een minimumgewicht van 1.355 kilogram weliswaar tot de zwaardere auto’s in de SP9-categorie, maar doordat BMW en Lamborghini extra ballast krijgen, lijkt Mercedes relatief terrein te winnen richting de race. Bovendien liet teamgenoot Juncadella in de kwalificatie al zien dat er snelheid in het pakket zit.

De iconische etmaalrace gaat zaterdag om 15.00 uur van start, met twee Lamborghini's op de eerste startrij. Het team van Verstappen begint vanaf de vierde plek, nadat Dani Juncadella tijdens Top Qualifying al indruk maakte met een plaats op de tweede rij.

Reacties (17)

  • Dale U

    Posts: 1.925

    24 uur is lang, er kan zoveel gebeuren, je zult wat mazzel moeten hebben.

    • + 0
    • 16 mei 2026 - 10:42
  • Ambudriver

    Posts: 342

    Hij maakt sowieso kans.

    • + 0
    • 16 mei 2026 - 10:58
    • Sander

      Posts: 1.729

      Alle 160 auto’s maken kans

      • + 2
      • 16 mei 2026 - 11:58
  • Pietje Bell

    Posts: 34.792

    Dit was de geschatte stand van zaken voor de race VOOR de kwalificatie.
    Die 5 en 10 kg blijven dus gehandhaafd. Bij de eerste Lambo komt er 5kg bij.
    En bij de 2 andere BMW's dus +10 kg..

    Lamborghini Huracan GT3 Evo1

    Fahrzeuggewicht: 1.300 Kilogramm

    Luftmengenbegrenzer: 2x 38,5 Millimeter

    Heckflügel: 10,0 Grad

    Anstellwinkel: 0,22 Grad

    Sturz V/H: 3,5/3,2 Grad

    Tank: 113 Liter
    ---------------------------------------------------------
    Lamborghini Huracan GT3 Evo2

    Fahrzeuggewicht: 1.335 Kilogramm (+5)

    Luftmengenbegrenzer: 1x 50,0 Millimeter (-0,5)

    Heckflügel: MI: 9,5 Grad; GY: 8,5

    Anstellwinkel: MI: 0,27 Grad; GY: 0,12

    Sturz V/H: GY: 2,4/2,5 Grad; MI: 3,0/2,6

    Tank: 124 Liter (+1)

    ==========================================================================

    BMW M4 GT3 Evo

    Fahrzeuggewicht: 1.350 Kilogramm (+10)

    Ladedruck: 1,000 - 2,194 bar

    Heckflügel: MI: 1,0 Grad/YO: 2,0 Grad

    Anstellwinkel: MI: 0,46 Grad/YO: 0,34 Grad

    Sturz V/H: MI: 3,5/2,4 Grad/ YO: 3,8/2,4 Grad

    Tank: 115 Liter
    ------------------------------------------------------------
    BMW M3 Touring 24h

    Fahrzeuggewicht: 1.350 Kilogramm

    Ladedruck: 1,000 - 2,214 bar

    Heckflügel: 4,0 Grad

    Anstellwinkel: YO: 0,46 Grad

    Sturz V/H: YO: 3,8/2,4 Grad

    Tank: 118 Liter
    ---------------------------------------------------
    BMW Z4 GT3

    Fahrzeuggewicht: 1.275 Kilogramm

    Luftmengenbegrenzer: 1x 65,0 Millimeter

    Heckflügel: -2,75 Grad

    Anstellwinkel: 6,0 Grad

    Sturz V/H: PI: 3,7/3,2 Grad; FA: 3,6/2,2 Grad

    Tank: 114 Liter

    ==========================================================================

    Mercedes-AMG GT3

    Fahrzeuggewicht: 1.355 Kilogramm

    Luftmengenbegrenzer: 2x 34,5 Millimeter

    Heckflügel: 5,0 Grad

    Anstellwinkel: GY: 0,55 Grad; MI: 0,68; TO: 0,68

    Sturz V/H: GY: 3,6/2,7 Grad; MI: 3,6/2,5; YO: 3,5/2,7; TO: 3,6/2,5

    Tank: 121 Liter

    • + 4
    • 16 mei 2026 - 11:14
  • KiekisNL

    Posts: 2.243

    Zou dit se reden zijn dat Max niet in de top qualifying geeft gereden?

    Of mis ik iets anders in de regels?

    • + 0
    • 16 mei 2026 - 11:19
    • snailer

      Posts: 32.887

      Er is een niet-officiele regel, KiekisNL. Zelf voel ik me alles behalve specialist. Ik zit er groen in en ben officieel een endurance kijker door Verstappen geworden. Ouw had het al een paar maal gemeld hier. Het racen in die klasses is veel beter dan F1. En ook de sfeer is top.

      Maar ben door onboards geinteresseerd geraakt.

      Wat ik begreep van een aantal specialisten is dat het om de lange adem gaat. Crashen en verder naar achteren starten is met ademnood beginnen.
      Het is eigenlijk vooral belangrijk om in de kopgroep te beginnen. Pole is niet relevant verder. In ieder geval niet zoals bijvoorbeeld in F1 als ze in Monaco rijden.

      • + 0
      • 16 mei 2026 - 11:51
    • Snelrondje

      Posts: 9.046

      Die kans is groot, @Kiekis. Ook diverse BMW en Porsche teams hebben niet het achterste van hun tong laten zien om BoP te vermijden.

      • + 0
      • 16 mei 2026 - 12:20
  • Pietje Bell

    Posts: 34.792

    viaplayracingnl
    Max Verstappen hoopt dat het zoveel mogelijk droog blijft tijdens 24-uursrace
    op de Nordschleife 🤔

    www.instagram.com/p/DYZGBZmD9h5/

    • + 0
    • 16 mei 2026 - 11:31
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.256

    De kans dat Max gaat winnen is precies 50%.
    De kans dat Max niet ga winnen is precies 50%.

    De kans dat Max de 24 uur uit rijd is precies 50%.
    De kans dat Max de 24 uur niet uit rijd is precies 50%.

    De kans dat Max betrokken raakt bij 'n ongeluk is precies 50%.
    De kans dat Max niet betrokken raakt bij 'n ongeluk is precies 50%.

    De kans dat Max de lelijkste is bij de 24 uur is precies 100%.
    De kans dat Max niet de lelijkste is bij de 24 uur is precies 0%.

    • + 0
    • 16 mei 2026 - 11:52
    • F1jos

      Posts: 5.241

      De kans dat Ouw niet sjagerijnig is 0 %

      • + 8
      • 16 mei 2026 - 11:58
    • skibeest

      Posts: 2.065

      En waarom is Ouw sjachereinig? Omdat Max ondanks alle knapper is dan Ouw

      • + 4
      • 16 mei 2026 - 12:14
    • snailer

      Posts: 32.887

      Om even op dat ongeluk terug te komen.

      Ookde andere 3 rijders maken 50% kans om bij een ongeluk betrokken te raken? Ik vraag het voor mijn vrouw, he. Niet voor mezelf.

      • + 1
      • 16 mei 2026 - 13:08
  • delange

    Posts: 2.623

    Snellere auto's worden daarbij afgeremd met extra ballast of beperkingen op het motorvermogen.

    Nu ken ik hier helemaal niks van maar de f1 is door velen hier afgekraakt omwille van de regels, maar dit is toch ook niks ....kilo's bijvoegen en vermogen afnemen??

    • + 0
    • 16 mei 2026 - 12:09
    • Snelrondje

      Posts: 9.046

      F1 heeft strenge reglementen over waaraan een auto moet voldoen. De regels bij deze klassen zijn veel ruimer waardoor de verschillen ook veel groter kunnen zijn.

      • + 1
      • 16 mei 2026 - 12:25
    • snailer

      Posts: 32.887

      Dit is inderdaad een regel waar ik niet gehhel blij van wordt, delange.

      Het is zelfs nog erger. Ook op basis van de rijder kan men beperkingen opleggen aan de auto. Overigens hoorde ik op de Duitser een discussie aan waar men vertelde dat de rijderbeperkingen vanaf volgend jaar niet meer van toepassing zijn.

      • + 0
      • 16 mei 2026 - 13:10
  • Pietje Bell

    Posts: 34.792

    Lewis is elk jaar nog naar het MET Gala geweest behalve dit jaar.

    Toch was hij er wel met een heleboel andere coureurs.
    Aan het eind is ook een blije Max te zien en wat hij droeg. 😅😂🤣

    www.instagram.com/reel/DYHphGJq5mO/

    • + 0
    • 16 mei 2026 - 12:35

