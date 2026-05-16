Max Verstappen staat aan de vooravond van zijn belangrijkste race ooit buiten de Formule 1. De Nederlander komt vandaag in actie tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Op de Nordschleife in Duitsland is er op het laatste moment besloten om her en der wat aan te passen, wat zomaar in het voordeel kan vallen van de viervoudig wereldkampioen in de F1.

De organisatie van de 24 uur van de Nürburgring heeft vlak voor de start nog stevig gesleuteld aan de Balance of Performance (BoP). Vooral Lamborghini moet inleveren na de indrukwekkende prestaties in de kwalificatie, terwijl het team van Verstappen juist lijkt te profiteren van de nieuwste aanpassingen.

Lamborghini en BMW flink geraakt door nieuwe BoP

In de endurance-racerij wordt via de zogeheten Balance of Performance geprobeerd om de onderlinge verschillen tussen de merken zo klein mogelijk te houden. Snellere auto's worden daarbij afgeremd met extra ballast of beperkingen op het motorvermogen.

Na de resultaten in Top Qualifying besloot de organisatie extra ingrepen door te voeren. Lamborghini krijgt vijf kilogram extra gewicht opgelegd, net als Porsche. BMW wordt nog harder aangepakt met tien kilogram extra ballast. Dat is opvallend, aangezien het Duitse merk als titelverdediger naar de Nürburgring afzakt, met onder meer Kelvin van der Linde achter het stuur.

Mercedes en Verstappen lijken te profiteren

Niet alleen qua gewicht krijgt Lamborghini een tik te verwerken. Ook aan het vermogen wordt gesleuteld: de restrictor in de motor is met een halve millimeter verkleind, wat minder kracht moet opleveren. Ford moet eveneens inleveren, doordat één van de twee restrictors een millimeter kleiner werd gemaakt.

Voor Mercedes verandert er daarentegen niets aan de BoP en dat kan goed nieuws zijn voor Verstappen en co. De AMG behoort met een minimumgewicht van 1.355 kilogram weliswaar tot de zwaardere auto’s in de SP9-categorie, maar doordat BMW en Lamborghini extra ballast krijgen, lijkt Mercedes relatief terrein te winnen richting de race. Bovendien liet teamgenoot Juncadella in de kwalificatie al zien dat er snelheid in het pakket zit.

De iconische etmaalrace gaat zaterdag om 15.00 uur van start, met twee Lamborghini's op de eerste startrij. Het team van Verstappen begint vanaf de vierde plek, nadat Dani Juncadella tijdens Top Qualifying al indruk maakte met een plaats op de tweede rij.