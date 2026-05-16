Team Verstappen laat Juncadella starten op de Nürburgring

De start van de 24 uur van de Nürburgring komt steeds dichterbij. Over ruim een uur wordt de race in gang gebracht, maar Max Verstappen zal dit moment niet meemaken vanaf het circuit. Zijn teamgenoot Daniel Juncadella zal de start namelijk voor zijn rekening nemen.

Juncadella kwalificeerde de Mercedes-AMG GT3 #3 gisteren op de vierde plaats. De Spanjaard was na afloop redelijk tevreden met zijn resultaat, en mag nu dus ook de eerste stint voor zijn rekening gaan nemen. Juncadella heeft veel ervaring met 24-uursraces, en moet in de eerste fase van de race uit de problemen zien te blijven. Daarna zal hij waarschijnlijk het stuur gaan overgeven aan Verstappen.

Wanneer komt Verstappen in actie?

Verstappen nam tijdens zijn deelnames aan de NLS-races de start voor zijn rekening, en zorgde toen voor veel spektakel in de eerste rondjes. Nu zal hij pas later gaan rijden, en het is de verwachting dat hij ook een nachtstint voor zijn rekening zal nemen. Op donderdag kwam hij tijdens de kwalificatietraining al in de avonduren in actie, als hij dat niet had gedaan mocht hij niet in het donker racen. Voor Verstappen wordt dit de eerste keer dat hij in het donker racet.

Hoe gaat het nu met Team Verstappen?

Verstappen en Juncadella delen hun auto tijdens de 24 uur van de Nürburgring met de zeer ervaren Jules Gounon en Lucas Auer. Ze worden gezien als een gevaarlijke outsider voor de zege, en zaten er tijdens de trainingen en kwalificaties goed bij.

Juncadella begint de race vanaf de tweede startrij, waar hij staat naast de Scherer Audi van Christopher Haase, Ben Green en Alexander Sims. Op de eerste startrij staan twee Lamborghini's, waarvan de wagen gehuld in de Red Bull-kleuren op de eerste plek staat. Luca Engstler pakte namens dit team de pole.

De race gaat om 15:00 van start, en finisht morgenmiddag. Er staan 161 auto's aan de start, en het lijkt erop dat het vooralsnog droog blijft.

  • Larry Perkins

    Posts: 65.021

    Verstappen zit eerst nog te gamen en heeft dus geen tijd om te starten...

    • 16 mei 2026 - 14:22
  • Larry Perkins

    Posts: 65.021

    Ha, zojuist is de race op de Nürburgring officieel gezegend, ongetwijfeld eine tolle Tradition!

    • 16 mei 2026 - 14:31

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

