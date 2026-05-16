De start van de 24 uur van de Nürburgring komt steeds dichterbij. Over ruim een uur wordt de race in gang gebracht, maar Max Verstappen zal dit moment niet meemaken vanaf het circuit. Zijn teamgenoot Daniel Juncadella zal de start namelijk voor zijn rekening nemen.

Juncadella kwalificeerde de Mercedes-AMG GT3 #3 gisteren op de vierde plaats. De Spanjaard was na afloop redelijk tevreden met zijn resultaat, en mag nu dus ook de eerste stint voor zijn rekening gaan nemen. Juncadella heeft veel ervaring met 24-uursraces, en moet in de eerste fase van de race uit de problemen zien te blijven. Daarna zal hij waarschijnlijk het stuur gaan overgeven aan Verstappen.

Wanneer komt Verstappen in actie?

Verstappen nam tijdens zijn deelnames aan de NLS-races de start voor zijn rekening, en zorgde toen voor veel spektakel in de eerste rondjes. Nu zal hij pas later gaan rijden, en het is de verwachting dat hij ook een nachtstint voor zijn rekening zal nemen. Op donderdag kwam hij tijdens de kwalificatietraining al in de avonduren in actie, als hij dat niet had gedaan mocht hij niet in het donker racen. Voor Verstappen wordt dit de eerste keer dat hij in het donker racet.

Hoe gaat het nu met Team Verstappen?

Verstappen en Juncadella delen hun auto tijdens de 24 uur van de Nürburgring met de zeer ervaren Jules Gounon en Lucas Auer. Ze worden gezien als een gevaarlijke outsider voor de zege, en zaten er tijdens de trainingen en kwalificaties goed bij.

Juncadella begint de race vanaf de tweede startrij, waar hij staat naast de Scherer Audi van Christopher Haase, Ben Green en Alexander Sims. Op de eerste startrij staan twee Lamborghini's, waarvan de wagen gehuld in de Red Bull-kleuren op de eerste plek staat. Luca Engstler pakte namens dit team de pole.

De race gaat om 15:00 van start, en finisht morgenmiddag. Er staan 161 auto's aan de start, en het lijkt erop dat het vooralsnog droog blijft.