Max Verstappen begint vandaag met zijn jacht op de zege in de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander zal aankomende nacht voor het eerst in het donker gaan racen, en op donderdag schrok hij wel een beetje toen hij voor het eerst in deze omstandigheden reed. Toch is het gevoel goed bij Verstappen, die tot nu toe een positief weekend beleefd.

Verstappen reed tijdens de kwalificatietraining van donderdag in de stromende regen een rondje in het donker op de Nordschleife. Het was voor het eerst dat hij onder deze omstandigheden een rondje reed, maar het was wel belangrijk. Als hij deze test niet had voltooid, mocht hij immers geen nachtstint rijden in de race. Alle seinen staan nu op groen voor die stint in het donker, en Verstappen kan haast niet wachten.

Hoe is het rijden in het donker?

Verstappen had er heel erg veel zin in, en keek bij Viaplay met een lach terug op zijn eerste ervaringen met het rijden in het donker: "Ik moet je wel zeggen, de omstandigheden waren best lastig. Vooral toen ik in het donker natuurlijk probeerde te rijden. Ja, er was veel regen. Ik kon alles maar heel moeilijk zien met een beetje mist en damp dat van het circuit afkwam. Dan zie je gewoon niet waar er heel veel water ligt en zo. Dus je moet gewoon rustig aan rijden. Voor mij was het vooral belangrijk om toch in het donker te rijden en eraan te wennen. Ook met je ogen."

Wat zijn de uitdagingen?

Voor Verstappen is dit een nieuwe ervaring, ook omdat hij het circuit op deze manier opnieuw moet leren kennen. Hij is eerlijk als hem de vraag wordt gesteld hoe lastig dit circuit in het donker is: "Ja, het gaat er meer om dat je veel groene en gele lampen ziet. Dus je moet wel opletten, want het lijkt net alsof het een gele vlag is, of groen, of wat dan ook. Dus ja, soms is het een beetje raar en daar moet je even aan wennen en weten waar al die baanposten staan. In het donker is dat natuurlijk nog moeilijker te zien."

Hoe verliep de kwalificatie?

Verstappen en zijn team zullen in hun Mercedes-AMG GT3 #3 de race vanaf de vierde plek gaan starten. Verstappens teamgenoot Daniel Juncadella noteerde de vierde tijd in de Top Quali 3 op vrijdagmiddag, terwijl eerder Lucas Auer achter het stuur had gezeten. Jules Gounon maakt de line-up van het team compleet, en ze zullen gaan jagen op de zege in de race die vanmiddag om 15:00 van start gaat.