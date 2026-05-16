Max Verstappen maakt dit weekend niet alleen indruk met zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring, hij zorgt volgens Timo Glock ook voor een ongeziene boost voor de Duitse autosport. De voormalige Formule 1-coureur is vol lof over de Nederlander en verwacht zelfs dat Verstappen meteen meedoet voor de overwinning op de iconische Nordschleife.

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de 24-uursrace kon ook Glock niet om de Verstappen-hype heen. De Duitser, die zelf aan de start verschijnt in een McLaren, ziet hoe de aanwezigheid van de viervoudig wereldkampioen de race plots wereldwijd onder de aandacht brengt. Hij stelde dan ook zelfs dat de andere rijders zullen moeten knielen voor de 28-jarige Nederlander.

‘Sinds Verstappen meedoet, praat iedereen over de Nürburgring’

Glock steekt zijn bewondering voor Verstappen niet onder stoelen of banken en stelt zelfs dat de Formule 1-wereldkampioen een enorme impact heeft op het evenement. “We mogen bijna dankbaar zijn dat hij hier rijdt, want hij zet de Nürburgring én de Duitse autosport opnieuw volop in de spotlights”, vertelt Glock aan Motorsport.

“Dit is één van de grootste races ter wereld, maar toch werd er internationaal amper over gesproken. Sinds Max erbij is, is dat compleet veranderd. Overal gaat het plots over deze race. Dat is indrukwekkend om te zien, zeker als je weet hoe druk zijn agenda normaal gezien al is”, klinkt het bewonderend.

Glock verwacht meteen strijd om de overwinning

Volgens Glock is de impact van Verstappen ook naast het circuit duidelijk zichtbaar. De Duitser merkt meer Nederlandse fans op, vollere campings en overal oranje vlaggen. “Waar Max opduikt, staat het meteen stampvol. Fans willen allemaal een glimp of foto van hem opvangen. Volgens mij is deze editie zelfs volledig uitverkocht en dat zegt eigenlijk genoeg.”

Niet alleen Verstappens populariteit maakt indruk op Glock, ook zijn werkethiek springt eruit. “Wat hij combineert is echt uitzonderlijk. Naast 22 Formule 1-races ook nog zo betrokken zijn bij GT3-projecten en tot in de details meedenken over de auto: dat zie je bijna nooit. Voor mij is hij een voorbeeld voor de sport. En eerlijk? Ik verwacht gewoon dat hij hier voor de overwinning gaat. Hij heeft absoluut een kans om te winnen”, besluit Glock.