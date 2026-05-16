Nürburgring-rijders wrijven in de handen: "We moeten knielen voor Verstappen"

Max Verstappen maakt dit weekend niet alleen indruk met zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring, hij zorgt volgens Timo Glock ook voor een ongeziene boost voor de Duitse autosport. De voormalige Formule 1-coureur is vol lof over de Nederlander en verwacht zelfs dat Verstappen meteen meedoet voor de overwinning op de iconische Nordschleife.

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de 24-uursrace kon ook Glock niet om de Verstappen-hype heen. De Duitser, die zelf aan de start verschijnt in een McLaren, ziet hoe de aanwezigheid van de viervoudig wereldkampioen de race plots wereldwijd onder de aandacht brengt. Hij stelde dan ook zelfs dat de andere rijders zullen moeten knielen voor de 28-jarige Nederlander. 

‘Sinds Verstappen meedoet, praat iedereen over de Nürburgring’

Glock steekt zijn bewondering voor Verstappen niet onder stoelen of banken en stelt zelfs dat de Formule 1-wereldkampioen een enorme impact heeft op het evenement. “We mogen bijna dankbaar zijn dat hij hier rijdt, want hij zet de Nürburgring én de Duitse autosport opnieuw volop in de spotlights”, vertelt Glock aan Motorsport.

“Dit is één van de grootste races ter wereld, maar toch werd er internationaal amper over gesproken. Sinds Max erbij is, is dat compleet veranderd. Overal gaat het plots over deze race. Dat is indrukwekkend om te zien, zeker als je weet hoe druk zijn agenda normaal gezien al is”, klinkt het bewonderend.

Glock verwacht meteen strijd om de overwinning

Volgens Glock is de impact van Verstappen ook naast het circuit duidelijk zichtbaar. De Duitser merkt meer Nederlandse fans op, vollere campings en overal oranje vlaggen. “Waar Max opduikt, staat het meteen stampvol. Fans willen allemaal een glimp of foto van hem opvangen. Volgens mij is deze editie zelfs volledig uitverkocht en dat zegt eigenlijk genoeg.”

Niet alleen Verstappens populariteit maakt indruk op Glock, ook zijn werkethiek springt eruit. “Wat hij combineert is echt uitzonderlijk. Naast 22 Formule 1-races ook nog zo betrokken zijn bij GT3-projecten en tot in de details meedenken over de auto: dat zie je bijna nooit. Voor mij is hij een voorbeeld voor de sport. En eerlijk? Ik verwacht gewoon dat hij hier voor de overwinning gaat. Hij heeft absoluut een kans om te winnen”, besluit Glock.

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.256

    Ik kniel voor niemand.
    Ik laat voor me knielen....met de mond open hahaha.

    • + 2
    • 16 mei 2026 - 11:46
    • F1jos

      Posts: 5.241

      De meeste succesvolle F1 coureur ging destijds voor Floyd knielen en net als Ouw gaat de goat voor niemand knielen.

      • + 0
      • 16 mei 2026 - 11:53
    • Maxiaans

      Posts: 8.287

      Hou je haar dan een Glock tegen de slaap?

      • + 0
      • 16 mei 2026 - 13:19
  • Joeppp

    Posts: 8.568

    Ok, nu ben ik het wel een beetje zat aan het worden. Het is leuk dat Verstappen meedoet en het is een fantastische race en de reacties zijn ook goed maar het is wel allemaal begonnen omdat Verstappen gewoon van echt racen houdt en niet het gedoe met de media etcetra. Nu slaat het weer door in de grote Max show terwijl het zou moeten gaan over de Nurburgring en de 24H waar Verstappen aan meedoet. Het is niet zo dat de Nurburgring meedoet aan Verstappen.

    • + 11
    • 16 mei 2026 - 11:56
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.256

      Hoe kun je het zat zijn dat hier de laatste twee weken 100 artikelen over Max gaan.
      Jij cultuurbarbaar!

      • + 6
      • 16 mei 2026 - 12:02
    • delange

      Posts: 2.623

      En iedereen springt maar mee op de kar.

      • + 1
      • 16 mei 2026 - 12:04
    • hupholland

      Posts: 9.890

      ik denk dat hij die extra aandacht op zich wel kan waarderen hoor, ondanks de extra media aandacht zit hij hier niet in het F1-keurslijf en zal hij het nog steeds als een verfrissende ervaring zien. Verstappen wil ook gewoon aan de wereld laten zien hoe goed hij is en hoe meer waardering en publieke belangstelling, hoe beter dat dan is.

      • + 0
      • 16 mei 2026 - 12:04
    • Larry Perkins

      Posts: 65.019

      161 auto's met gemiddeld 3(?) coureurs per auto betekent dat er nog zo'n 480 keer voor Max geknield wordt voordat de race begint...

      • + 0
      • 16 mei 2026 - 12:05
    • Pietje Bell

      Posts: 34.792

      En niemand vraagt zich af waarom er ineens 300 000 bezoekers komen dit weekend en waarom iedereen daar zo lovend over Max is.

      • + 2
      • 16 mei 2026 - 12:14
    • Golf-GTI

      Posts: 1.763

      Joepppel toch lekker op!

      • + 2
      • 16 mei 2026 - 12:35
    • Joeppp

      Posts: 8.568

      Natuurlijk Pietje maar je kan het ook gaan overdrijven met we moeten op onze knieën voor Max. Volgens mij is dit voor Max allemaal begonnen omdat hij gewoon normaal wilde racen even zonder al de aandacht van de F1. De fans zijn fantastisch maar op een geven moment mag het ook weer over racen gaan ipv de adoratie voor Max.

      • + 1
      • 16 mei 2026 - 12:45
    • Pietje Bell

      Posts: 34.792

      "Volgens mij is dit voor Max allemaal begonnen omdat hij gewoon normaal wilde racen even zonder al de aandacht van de F1."

      Nee hoor. Max wil al jaren hier een keer meedoen aan de 24u race, maar kreeg geen toestemming. Al jaren geoefend op de sim, puur omdat dit het meest uitdagende circuit is dat er bestaat voor een GT3 wagen.
      Een jongensdroom zeg maar. Heeft niets met de F1 te maken.

      • + 1
      • 16 mei 2026 - 12:59
    • Joeppp

      Posts: 8.568

      Ook Pietje maar als je de interviews van Max leest gaat het hem puur om het racen en de rest er omheen boeit hem niet. Hij heeft vaak genoeg aangeven dat hij de F1 auto's mooi vind maar de rest er omheen niet. Nu gaat hij een keer racen in een klasse waar alles er omheen normaal was maar wordt het weer opgeblazen naar een niveeau waar hij juist zo'n hekel aan heeft. Ik weet het, het is het lot van een superster. Maar laat de beste man gewoon zijn hobby uitvoeren ipv dit ook weer qua media stuk te maken.

      • + 1
      • 16 mei 2026 - 13:06
    • hupholland

      Posts: 9.890

      vorig jaar waren er 280.000. Het is gewoon een mooi evenement, bij de echte liefhebber al veel langer bekend, Max trekt misschien nog wat extra evenementenpubliek.

      • + 1
      • 16 mei 2026 - 13:16
    • F1jos

      Posts: 5.241

      Die enorme bezoekersaantallen bij grote GT-evenementen laten ook zien dat er behoefte is aan:
      toegankelijkere autosport;
      meer gevechten op de baan;
      minder voorspelbare races;
      herkenbare auto’s en coureurs die echt pushen.

      • + 0
      • 16 mei 2026 - 13:37
    • Larry Perkins

      Posts: 65.019

      Inderdaad gaan er de laatste twee weken al 100 artikelen over Max op de Nürburgring, voordeel is wel dat er nu geen tijd was om nog 100 nepberichten meer over eventuele mogelijke transfers van coureurs te plaatsen...

      • + 0
      • 16 mei 2026 - 14:19
  • F1 bekijker

    Posts: 318

    Het moet niet gekker worden....

    • + 0
    • 16 mei 2026 - 13:31

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

